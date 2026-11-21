Цената на златото падна под 3700 долара за тройунция през седмицата, с около една трета под историческия връх от 5589,38 долара, достигнат на 28 януари 2026 г. Така благородният метал се върна до най-ниското си ниво от септември 2025 г., след като през миналата година постави 53 рекорда.

Според анализаторите причината е промяна в ролята на златото на финансовите пазари. „Златото може да се държи като суровина или като валута“, коментира пред CNBC Суки Купър, ръководител на звеното за суровини в Standard Chartered. По думите ѝ именно валутният фактор в момента оказва натиск върху цената.

Лихвите и доларът промениха пазара

Ръстът на златото през 2025 г. беше подкрепен от силно физическо търсене, по-ниски лихви, отслабващ долар и рекорден приток от 89 млрд. долара в борсово търгувани фондове, обезпечени със злато. Активите на тези фондове са надхвърлили 4000 тона на обща стойност 559 млрд. долара.

След януарския пик пазарната среда се обърна. Продажбите, свързани с напрежението в Близкия изток, превърнаха златото от традиционно убежище в източник на ликвидност. Инвеститори започнаха да продават метала, за да осигурят кеш, а вниманието на пазарите се насочи към курса на Федералния резерв.

По-високите американски лихви увеличават доходността по държавните облигации и правят долара по-привлекателен. Това повишава пропуснатата полза от притежаването на злато, което не носи лихва. При доходност от 4% до 5% на фондовете на паричния пазар кешът, акциите и облигациите се превръщат в по-конкурентна алтернатива за инвеститорите.

Централните банки остават купувачи

Пазарът е разделен между индивидуалните инвеститори и централните банки. Докато дребните купувачи се отдръпват от безлихвени активи като златото и биткойна, централните банки продължават да купуват метал. Сред тях е и Полша, която е член на НАТО. Общите обеми на покупките обаче са със 7% по-ниски на годишна база.

Финансовият консултант Евън Милс от Scholar Financial Advising определя златото като застраховка, а не като двигател на растежа в един инвестиционен портфейл. Според него покупката на такава защита е по-малко привлекателна, когато цената ѝ вече е достигнала крайно високи нива.

Очаква ли се ново понижение

Марк Чандлър, главен пазарен стратег в Bannockburn Capital Markets, очаква цената да спадне до 3500-3600 долара за тройунция. Той посочва, че графиките все още не показват ясен сигнал за обръщане на низходящия тренд. Въпреки спада металът остава значително над десетгодишната си средна цена от 2127 долара.

Други анализатори са по-предпазливи в дългосрочните си оценки. Ейми Гауър от Morgan Stanley и бившият директор на Монетния двор на САЩ Филип Дийл смятат, че основните фактори в подкрепа на златото не са изчезнали. Според Дийл сегашната корекция е свързана с шока от войната в Близкия изток и резките промени в американската търговска политика. Той допуска ново поскъпване през 2027 г., ако цените на петрола и лихвите се нормализират.

Източници: money.bg