Кристин Лагард напуска ЕЦБ на 7 февруари 2027 г.

Кристин Лагард ще напусне поста президент на Европейската централна банка на 7 февруари 2027 г. Тя е уведомила Управителния съвет на ЕЦБ и председателя на Европейския съвет Антониу Коща, съобщи институцията. Редовният ѝ мандат трябваше да продължи до 31 октомври 2027 г., което означава, че тя ще се оттегли почти девет месеца по-рано.

Процедурата по назначаване на наследник започва веднага. Новият президент на ЕЦБ ще бъде избран от Европейския съвет в състава му от държавите от еврозоната, съгласно процедурата, предвидена в Договора за функционирането на Европейския съюз. Според Ройтерс сред водещите имена за поста са бившият управител на нидерландската централна банка Клаас Кнот и бившият управител на испанската централна банка Пабло Ернандес де Кос.

Коща благодари за ръководството на ЕЦБ

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща заяви, че уважава решението на Лагард и че процедурата за избор на неин наследник ще продължи без забавяне.

„През глобална пандемия, война в Европа, енергийни кризи и инфлационни шокове тя осигури стабилно и решително ръководство, като съхрани стабилността и устойчивостта на еврозоната“, посочи Коща.

Лагард оглавява ЕЦБ от ноември 2019 г. Преди това беше управляващ директор на Международния валутен фонд между 2011 и 2019 г., а през 2007 г. стана първата жена финансов министър на държава от Г-7.

Решението идва на фона на нови инфлационни рискове

Новината за оттеглянето беше обявена в деня на заседанието на ЕЦБ за паричната политика. Централната банка остави без промяна трите си основни лихви. Депозитната лихва остана на 2,50%, лихвата по основните операции по рефинансиране е 2,65%, а тази по пределното кредитно улеснение – 2,90%.

ЕЦБ предупреди, че продължаващото поскъпване на енергията създава възходящи рискове за инфлацията и натиск върху икономическия растеж. Според Ройтерс пазарите продължават да очакват възможно ново увеличение на лихвите през декември, след като по-високите цени на петрола и газа засилиха опасенията за трайно пренасяне на инфлацията към други стоки и услуги.

Предсрочното напускане на Лагард дава възможност на европейските лидери да изберат наследник преди президентските избори във Франция през 2027 г. Ройтерс посочва, че сред обсъжданите бъдещи ангажименти на Лагард е председателското място в Световния икономически форум, но тази възможност не е официално потвърдена.

Източници: money.bg, investing.com, apnews.com