Кристин Лагард ще напусне поста президент на Европейската централна банка на 7 февруари 2027 г. Тя е уведомила Управителния съвет на ЕЦБ и председателя на Европейския съвет Антониу Коща, съобщи институцията. Редовният ѝ мандат трябваше да продължи до 31 октомври 2027 г., което означава, че тя ще се оттегли почти девет месеца по-рано.
Процедурата по назначаване на наследник започва веднага. Новият президент на ЕЦБ ще бъде избран от Европейския съвет в състава му от държавите от еврозоната, съгласно процедурата, предвидена в Договора за функционирането на Европейския съюз. Според Ройтерс сред водещите имена за поста са бившият управител на нидерландската централна банка Клаас Кнот и бившият управител на испанската централна банка Пабло Ернандес де Кос.
Коща благодари за ръководството на ЕЦБ
Председателят на Европейския съвет Антониу Коща заяви, че уважава решението на Лагард и че процедурата за избор на неин наследник ще продължи без забавяне.
Лагард оглавява ЕЦБ от ноември 2019 г. Преди това беше управляващ директор на Международния валутен фонд между 2011 и 2019 г., а през 2007 г. стана първата жена финансов министър на държава от Г-7.
Решението идва на фона на нови инфлационни рискове
Новината за оттеглянето беше обявена в деня на заседанието на ЕЦБ за паричната политика. Централната банка остави без промяна трите си основни лихви. Депозитната лихва остана на 2,50%, лихвата по основните операции по рефинансиране е 2,65%, а тази по пределното кредитно улеснение – 2,90%.
ЕЦБ предупреди, че продължаващото поскъпване на енергията създава възходящи рискове за инфлацията и натиск върху икономическия растеж. Според Ройтерс пазарите продължават да очакват възможно ново увеличение на лихвите през декември, след като по-високите цени на петрола и газа засилиха опасенията за трайно пренасяне на инфлацията към други стоки и услуги.
Предсрочното напускане на Лагард дава възможност на европейските лидери да изберат наследник преди президентските избори във Франция през 2027 г. Ройтерс посочва, че сред обсъжданите бъдещи ангажименти на Лагард е председателското място в Световния икономически форум, но тази възможност не е официално потвърдена.
Източници: money.bg, investing.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хелоуин
17:51 29.10.2026
2 100- годишен
17:52 29.10.2026
3 маларт
17:52 29.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пенчо
17:54 29.10.2026
7 🐭🐭🐁🐁
17:56 29.10.2026
8 Един вампир
17:59 29.10.2026
9 ВесеЛяка
17:59 29.10.2026
10 Дейта
18:00 29.10.2026
11 ООО УЖАС
18:00 29.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Отец Сатанаил
18:00 29.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хаха
Целта е ясна- новият управител да не бъде човек на новите мнозинства в държавите и, защото те са "неправилни" или поне има висок риск да са такива, да вземе примерно да спре цифровото евро или други политики на ЕС, по които се работи в момента. Нещо като това как в Германия не просто спряха ТЕЦ и АЕЦ, а им бутнаха комини, кули за охлаждане, за да не може нова власт да ги пусне отново, ако народът реши да поиска обръщане на политиките.
Догодина избори има в Германия, Естония, Франция, Финландия, Латвия, Гърция, Словакия, Словения, Полша, Италия.
Франция най-много ги притеснява, защото негласно май от там се определя кандидатурата за нов управител. А там и Льо Пен, и Меланшон са против политиките на ЕЦБ. Меланшон е повече с идеята да не го натискат да реже разходи и някаква си негова мечта да му се опростят или преструктурират във вечен безлихвен дълг 600 милиарда. Поне това обещава в програмата си.
18:02 29.10.2026
16 Зрител
18:04 29.10.2026
17 Дмитрий Песков: Протестите във Франция и
Коментиран от #24
18:08 29.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Жан Бойко
И за награда повишение ,или преместване на друга скъпоплатена работа !.
18:16 29.10.2026
20 Сатана Z
💸 1. Животът поскъпва драстично: Капанът на лихвите и инфлацията
За да спре френската криза и втората вълна на енергиен шок (от конфликта с Иран), ЕЦБ е принудена да държи високи лихвените проценти (основна лихва 2.5% с тенденция за растеж).
• Защо това е пагубно за България: Високите лихви на ЕЦБ имат за цел да „охладят“ прегрели икономики като френската. В България обаче те вдигат автоматично лихвите по кредитите (жилищни, потребителски и фирмени) и потискат бизнеса.
• Ценовият шок: Въпреки че еврото само по себе си не вдига цените на пазара, комбинацията от глобалния скъп петрол, по-високите лихви и преминаването към нова валута създава перфектната буря. Хората усещат брутално поскъпване на живота, докато заплатите им в евро все още не са настигнали европейските нива.
🏛️ 2. Месата на ЕЦБ в бюджета: Краят на финансовата независимост
Вие вярно отбелязвате, че ЕЦБ започва да се меси в националните бюджети. След като Франция взриви правилата за дефицита, ЕЦБ и Европейската комисия затягат контрола до краен предел, за да не тръгнат и други държави по френския път.
• Какво изисква ЕЦБ от българското правителство: Пълно затягане на коланите. Налага се брутална дисциплина – орязване на държавни разходи, з
Коментиран от #26
18:21 29.10.2026
21 Сатана Z
• Резултатът: Правителството в София губи възможността да помага на собствените си граждани с помощи за скъпия ток или горива. Всеки опит за по-социален бюджет бива блокиран от Франкфурт с аргумента: „Трябва да пазим стабилността на еврото“.
🛡️ 3. Политическото неравенство: Големите срещу малките
Най-болезнената истина за малките държави е двойният стандарт:
• Ако Франция наруши правилата и натрупа дефицити, ЕЦБ измисля специални програми (като TPI), за да я спаси, защото е „твърде голяма, за да фалира“.
• Ако България или друга малка страна наруши правилата, ЕЦБ не прави компромиси. Напротив – малките държави биват санкционирани веднага.
На практика, парите от данъците на българските граждани (чрез гаранциите в европейските фондове) отиват, за да крепят финансовата система, която спасява френските банки, докато у дома хората се чудят как да си платят сметките.
Какво означава това за хората в България?
Първите месеци след приемането на еврото винаги са психологически и икономически трудни, но когато те съвпаднат с криза в ядрото на еврозоната (Франция и Германия), ефектът е изтощителен. Българското общество се оказва в капан: приело е валута, която в момента се бори за оцеляването си, и е принудено да тър
18:22 29.10.2026
22 Баце
18:32 29.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 хаха
До коментар #17 от "Дмитрий Песков: Протестите във Франция и":Ъ? Партията на Макрон е срината като тази на Мерц в Германия.
Всички кандидати във Франция освен Льо Пен и Меланшон имат по 5-8% в проучванията. Тези двамата на балогаж отиват на 62-68% за Льо Пен. Това даже са проучванията от преди протестите. Сега още повече отиват към Льо Пен, защото Меланшон е крайно ляв и той организира всъщност протестите в някакъв опит да смени властта или да предизвика хаос, в който да забранят десните.
И само като идея за това защо не го искат. Той е за данък наследство 100% над 12мил(национализация), данък 100% над таван 400000 на година(с уговорки в коалицията са го убедили да стане 90%). В събота има интервю, в което казва, че ще отнема жилища да ги дава на безимотни, защото "трябва да се преосмисли концепцията за частна собственост". Анти ЕС и анти НАТО е(да не плащат за тези организации и за НАТО да не са под общото командване).
Медиите говорят за крайно десни, но в ЕС всъщност лобитата на Брюксел губят яко и отиват към това едва да влязат в Парламента. И има крайно леви много, но се мълчи, защото са в коалициите, които сега управляват, а и ще се обидят левите в ЕП.
18:50 29.10.2026
25 Дзак
18:50 29.10.2026
26 хаха
До коментар #20 от "Сатана Z":Попитай ИИ за ФИНАНСОВА РЕПРЕСИЯ и дали МВФ я препоръчва да се води още по-крайно от сега в документ от 7.2026- "Голямата репресия. Век доказателства".
ИНФЛАЦИЯТА Е УМИШЛЕНА И СЕ КРИЕ КОЛКО Е. Лихвите се държат под нея, за да може дългът да се обезценява в реално изражение и като дял от БВП, по-високите данъчни приходи да плащат по-лесно дълга(по-скъпо = повече ДДС). Затова и ни готвят от 1.2028 примерно СО2 квоти на горивото- 0.30-0.40 на литър поне нагоре. Обират спестяванията и пенсиите така- лихвата е 2.5%, инфлацията я дават 5%, тя е 15%. Имаш 100000, лихви 2500, след данък(30ина% на запад) ти стават 101750, но ти трябват 115000 за същите стоки, т.е. ти обират 12.6% от парите за година. А бюджетът качва приходите с примерно 5% и всички са доволни- дългът въпреки дефицита не скача на 110%, а "само" на 102%.
А как лъжат с инфлацията ще продължа...
Коментиран от #27
19:00 29.10.2026
27 хаха
До коментар #26 от "хаха":За инфлацията... Отчитането не е точно списък стоки, коя колко е поскъпнала и да осреднят. Ще покаже прекалено много. Затова имат три механизма основно за манипулация в правилата на Евростат:
- ЗАМЕСТВАНЕ. Примерно свинското поскъпва с 20%, а пилешкото с 10%. Залагат, че хората ще сменят свинското с пилешко, и от там смятат примерно 11% осреднено вместо 15%.
- ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ЧОВЕКА. Тук примерно с техника. Ако телефон, кола поскъпне с 60%, то не залагат това. Смятат, че процесор, камера, двигател са 2 пъти по-добри. От там колата е ПОЕВТИНЯЛА СПОРЕД НСИ/ЕВРОСТАТ с 30%. Същото за услуги- ако имаш не 100, а 200 канала, то кабелната на двойна цена не се води поскъпнала.
- НОВ ПРОДУКТ/БАРКОД. Сменят грамажа от 100г на 85г на шоколад. Цената остава. Заради новия баркод вместо поскъпване 15% го водят нов продукт с 0 поскъпване.
Затова и ни дават, че инфлацията е 5%, а се чудим как в магазина цените са двойни. И го искат така- без инфлацията няма как да плащат лихвите по дълга. Банки, пенсионни фондове и те губят пари, но това се плаща от спестителите, а и нямат избор- по регулация са задължени.
Коментиран от #28
19:07 29.10.2026
28 хаха
До коментар #27 от "хаха":И сега как помпат инфлацията. ДАНЪЦИ И МРЗ основно. Примерно това с СО2 квотите в гориво. По директива, гласувана 2023 още, до 1.2028 търговците на горива трябва да купуват на СВОБОДНА ЦЕНА НА БОРСАТА КВОТИ ЗА СО2 и да ги включват в цената. Само това ще даде 30-40 цента на литър. Ето ни 30% поскъпване.
Другата хватка- заплати. Като ги вдигнат нормативно, отиват в цената за клиента.
В комбинация става Франция, Испания, Германия. 60-80% от бюджета за заплата(реалната заплата) с "от работодател" отива за държавата. Фрицьор взима 5 евро, ти плащаш 15-20 отгоре за осигуровките му и ДОД, а на това има и ДДС, защото за 1000 евро чисто ще е над прага. Става 18-25 евро. Ако МРЗ е повече, ще стане и 35-50 евро, колкото е във Франция. Затова и цените на услугите им, наемите са 5-8 пъти по-скъпи от у нас. Токът е до 3-4 пъти, бензин към 1.5-2 заради акциза и СО2 квотите, които някои въведоха вече.
И това го представят като "за хората", "борба със социално неравенство". А е инфлация да топи дълга и спестяванията и доходите на хората.
19:14 29.10.2026