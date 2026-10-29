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Кристин Лагард напуска ЕЦБ на 7 февруари 2027 г.

Кристин Лагард напуска ЕЦБ на 7 февруари 2027 г.

29 Октомври, 2026 17:50 831 28

  • кристин лагард-
  • европейска централна банка-
  • евро-
  • лихви-
  • европейски съюз

Решението идва почти девет месеца преди края на мандата ѝ, процедурата за избор на нов президент на централната банка започва незабавно

Кристин Лагард напуска ЕЦБ на 7 февруари 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кристин Лагард ще напусне поста президент на Европейската централна банка на 7 февруари 2027 г. Тя е уведомила Управителния съвет на ЕЦБ и председателя на Европейския съвет Антониу Коща, съобщи институцията. Редовният ѝ мандат трябваше да продължи до 31 октомври 2027 г., което означава, че тя ще се оттегли почти девет месеца по-рано.

Процедурата по назначаване на наследник започва веднага. Новият президент на ЕЦБ ще бъде избран от Европейския съвет в състава му от държавите от еврозоната, съгласно процедурата, предвидена в Договора за функционирането на Европейския съюз. Според Ройтерс сред водещите имена за поста са бившият управител на нидерландската централна банка Клаас Кнот и бившият управител на испанската централна банка Пабло Ернандес де Кос.

Коща благодари за ръководството на ЕЦБ

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща заяви, че уважава решението на Лагард и че процедурата за избор на неин наследник ще продължи без забавяне.

„През глобална пандемия, война в Европа, енергийни кризи и инфлационни шокове тя осигури стабилно и решително ръководство, като съхрани стабилността и устойчивостта на еврозоната“, посочи Коща.

Лагард оглавява ЕЦБ от ноември 2019 г. Преди това беше управляващ директор на Международния валутен фонд между 2011 и 2019 г., а през 2007 г. стана първата жена финансов министър на държава от Г-7.

Решението идва на фона на нови инфлационни рискове

Новината за оттеглянето беше обявена в деня на заседанието на ЕЦБ за паричната политика. Централната банка остави без промяна трите си основни лихви. Депозитната лихва остана на 2,50%, лихвата по основните операции по рефинансиране е 2,65%, а тази по пределното кредитно улеснение – 2,90%.

ЕЦБ предупреди, че продължаващото поскъпване на енергията създава възходящи рискове за инфлацията и натиск върху икономическия растеж. Според Ройтерс пазарите продължават да очакват възможно ново увеличение на лихвите през декември, след като по-високите цени на петрола и газа засилиха опасенията за трайно пренасяне на инфлацията към други стоки и услуги.

Предсрочното напускане на Лагард дава възможност на европейските лидери да изберат наследник преди президентските избори във Франция през 2027 г. Ройтерс посочва, че сред обсъжданите бъдещи ангажименти на Лагард е председателското място в Световния икономически форум, но тази възможност не е официално потвърдена.

Източници: money.bg, investing.com, apnews.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хелоуин

    19 1 Отговор
    Ще покаже и другата страна на монетата..!

    17:51 29.10.2026

  • 2 100- годишен

    22 2 Отговор
    рептил

    17:52 29.10.2026

  • 3 маларт

    21 1 Отговор
    Когато и да напусне вещицата, все ще е късно. Май има заболяване. Появи се с някакви лепенки на лицето. Господ!

    17:52 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пенчо

    25 0 Отговор
    Приказката за плъховете и кораба!

    17:54 29.10.2026

  • 7 🐭🐭🐁🐁

    21 0 Отговор
    първи напускат потъващия 🚢

    17:56 29.10.2026

  • 8 Един вампир

    19 1 Отговор
    по-малко!

    17:59 29.10.2026

  • 9 ВесеЛяка

    15 0 Отговор
    Абе да не се е гътнал оня рептил Клаус Шваб ,че Лагард ще го замества ?

    17:59 29.10.2026

  • 10 Дейта

    13 1 Отговор
    Ще ти постелим златен килим само и само да си тръгнеш паразит.

    18:00 29.10.2026

  • 11 ООО УЖАС

    10 1 Отговор
    КАКВА ТРАГЕДИЯ . КАК ЩЕ ЖИВЕЕМ СЕГА С НАШИТЕ ПСЕВДОПЕНСИЙКИ.

    18:00 29.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Отец Сатанаил

    10 0 Отговор
    Абе оня рогатия да не и е пуснал покана за среща ?

    18:00 29.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хаха

    9 0 Отговор
    Ако Лагард остане на поста до октомври, ще гласуват хора, които са различни от тези, които са я избрали. С тази оставка сегашното мнозинство, което в някои държави си заминава, избира човек за пълния мандат без опция да бъде сменен. Ако не изберат новия до януари, след това няма шанс да го избират те, защото в избора участват правителствата. Тази оставка се коментира от месеци, че ще се даде така.

    Целта е ясна- новият управител да не бъде човек на новите мнозинства в държавите и, защото те са "неправилни" или поне има висок риск да са такива, да вземе примерно да спре цифровото евро или други политики на ЕС, по които се работи в момента. Нещо като това как в Германия не просто спряха ТЕЦ и АЕЦ, а им бутнаха комини, кули за охлаждане, за да не може нова власт да ги пусне отново, ако народът реши да поиска обръщане на политиките.

    Догодина избори има в Германия, Естония, Франция, Финландия, Латвия, Гърция, Словакия, Словения, Полша, Италия.


    Франция най-много ги притеснява, защото негласно май от там се определя кандидатурата за нов управител. А там и Льо Пен, и Меланшон са против политиките на ЕЦБ. Меланшон е повече с идеята да не го натискат да реже разходи и някаква си негова мечта да му се опростят или преструктурират във вечен безлихвен дълг 600 милиарда. Поне това обещава в програмата си.

    18:02 29.10.2026

  • 16 Зрител

    6 0 Отговор
    Трите "дами"!

    18:04 29.10.2026

  • 17 Дмитрий Песков: Протестите във Франция и

    1 8 Отговор
    Франция ще има нов проевропейски президент, а крайната десница за пореден път ще остане играч от миманса на европейската политика! За ужас на всички путинофили и лицемерни миротворци.

    Коментиран от #24

    18:08 29.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Жан Бойко

    10 0 Отговор
    Пълен провал , тази жена беше начело на Централната банка на ЕС ,докара най-голямата инфлация от десетилетия
    И за награда повишение ,или преместване на друга скъпоплатена работа !.

    18:16 29.10.2026

  • 20 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Когато втората най-голяма икономика Франция в съюза боледува, лекарството на ЕЦБ се изписва за всички, но страни като България плащат най-тежката цена. Ето как точно се отразява това на живота на обикновените хора и на управлението на държавата:

    💸 1. Животът поскъпва драстично: Капанът на лихвите и инфлацията

    За да спре френската криза и втората вълна на енергиен шок (от конфликта с Иран), ЕЦБ е принудена да държи високи лихвените проценти (основна лихва 2.5% с тенденция за растеж).
    • Защо това е пагубно за България: Високите лихви на ЕЦБ имат за цел да „охладят“ прегрели икономики като френската. В България обаче те вдигат автоматично лихвите по кредитите (жилищни, потребителски и фирмени) и потискат бизнеса.
    • Ценовият шок: Въпреки че еврото само по себе си не вдига цените на пазара, комбинацията от глобалния скъп петрол, по-високите лихви и преминаването към нова валута създава перфектната буря. Хората усещат брутално поскъпване на живота, докато заплатите им в евро все още не са настигнали европейските нива.

    🏛️ 2. Месата на ЕЦБ в бюджета: Краят на финансовата независимост

    Вие вярно отбелязвате, че ЕЦБ започва да се меси в националните бюджети. След като Франция взриви правилата за дефицита, ЕЦБ и Европейската комисия затягат контрола до краен предел, за да не тръгнат и други държави по френския път.
    • Какво изисква ЕЦБ от българското правителство: Пълно затягане на коланите. Налага се брутална дисциплина – орязване на държавни разходи, з

    Коментиран от #26

    18:21 29.10.2026

  • 21 Сатана Z

    3 1 Отговор
    • Какво изисква ЕЦБ от българското правителство: Пълно затягане на коланите. Налага се брутална дисциплина – орязване на държавни разходи, замразяване на социални плащания или вдигане на данъци, за да се поддържа бюджетният дефицит под 3%.
    • Резултатът: Правителството в София губи възможността да помага на собствените си граждани с помощи за скъпия ток или горива. Всеки опит за по-социален бюджет бива блокиран от Франкфурт с аргумента: „Трябва да пазим стабилността на еврото“.

    🛡️ 3. Политическото неравенство: Големите срещу малките

    Най-болезнената истина за малките държави е двойният стандарт:
    • Ако Франция наруши правилата и натрупа дефицити, ЕЦБ измисля специални програми (като TPI), за да я спаси, защото е „твърде голяма, за да фалира“.
    • Ако България или друга малка страна наруши правилата, ЕЦБ не прави компромиси. Напротив – малките държави биват санкционирани веднага.
    На практика, парите от данъците на българските граждани (чрез гаранциите в европейските фондове) отиват, за да крепят финансовата система, която спасява френските банки, докато у дома хората се чудят как да си платят сметките.

    Какво означава това за хората в България?

    Първите месеци след приемането на еврото винаги са психологически и икономически трудни, но когато те съвпаднат с криза в ядрото на еврозоната (Франция и Германия), ефектът е изтощителен. Българското общество се оказва в капан: приело е валута, която в момента се бори за оцеляването си, и е принудено да тър

    18:22 29.10.2026

  • 22 Баце

    0 2 Отговор
    Да земат Кокорчо, че тука назе много бързо ще ни довърши, нали сме малки, а тоя си е едър из мамник.

    18:32 29.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дмитрий Песков: Протестите във Франция и":

    Ъ? Партията на Макрон е срината като тази на Мерц в Германия.
    Всички кандидати във Франция освен Льо Пен и Меланшон имат по 5-8% в проучванията. Тези двамата на балогаж отиват на 62-68% за Льо Пен. Това даже са проучванията от преди протестите. Сега още повече отиват към Льо Пен, защото Меланшон е крайно ляв и той организира всъщност протестите в някакъв опит да смени властта или да предизвика хаос, в който да забранят десните.
    И само като идея за това защо не го искат. Той е за данък наследство 100% над 12мил(национализация), данък 100% над таван 400000 на година(с уговорки в коалицията са го убедили да стане 90%). В събота има интервю, в което казва, че ще отнема жилища да ги дава на безимотни, защото "трябва да се преосмисли концепцията за частна собственост". Анти ЕС и анти НАТО е(да не плащат за тези организации и за НАТО да не са под общото командване).
    Медиите говорят за крайно десни, но в ЕС всъщност лобитата на Брюксел губят яко и отиват към това едва да влязат в Парламента. И има крайно леви много, но се мълчи, защото са в коалициите, които сега управляват, а и ще се обидят левите в ЕП.

    18:50 29.10.2026

  • 25 Дзак

    0 0 Отговор
    ЕЦБ послушно покриваше всички своеволия на Еврокомисията!

    18:50 29.10.2026

  • 26 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Попитай ИИ за ФИНАНСОВА РЕПРЕСИЯ и дали МВФ я препоръчва да се води още по-крайно от сега в документ от 7.2026- "Голямата репресия. Век доказателства".
    ИНФЛАЦИЯТА Е УМИШЛЕНА И СЕ КРИЕ КОЛКО Е. Лихвите се държат под нея, за да може дългът да се обезценява в реално изражение и като дял от БВП, по-високите данъчни приходи да плащат по-лесно дълга(по-скъпо = повече ДДС). Затова и ни готвят от 1.2028 примерно СО2 квоти на горивото- 0.30-0.40 на литър поне нагоре. Обират спестяванията и пенсиите така- лихвата е 2.5%, инфлацията я дават 5%, тя е 15%. Имаш 100000, лихви 2500, след данък(30ина% на запад) ти стават 101750, но ти трябват 115000 за същите стоки, т.е. ти обират 12.6% от парите за година. А бюджетът качва приходите с примерно 5% и всички са доволни- дългът въпреки дефицита не скача на 110%, а "само" на 102%.
    А как лъжат с инфлацията ще продължа...

    Коментиран от #27

    19:00 29.10.2026

  • 27 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "хаха":

    За инфлацията... Отчитането не е точно списък стоки, коя колко е поскъпнала и да осреднят. Ще покаже прекалено много. Затова имат три механизма основно за манипулация в правилата на Евростат:
    - ЗАМЕСТВАНЕ. Примерно свинското поскъпва с 20%, а пилешкото с 10%. Залагат, че хората ще сменят свинското с пилешко, и от там смятат примерно 11% осреднено вместо 15%.
    - ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ЗА ЧОВЕКА. Тук примерно с техника. Ако телефон, кола поскъпне с 60%, то не залагат това. Смятат, че процесор, камера, двигател са 2 пъти по-добри. От там колата е ПОЕВТИНЯЛА СПОРЕД НСИ/ЕВРОСТАТ с 30%. Същото за услуги- ако имаш не 100, а 200 канала, то кабелната на двойна цена не се води поскъпнала.
    - НОВ ПРОДУКТ/БАРКОД. Сменят грамажа от 100г на 85г на шоколад. Цената остава. Заради новия баркод вместо поскъпване 15% го водят нов продукт с 0 поскъпване.
    Затова и ни дават, че инфлацията е 5%, а се чудим как в магазина цените са двойни. И го искат така- без инфлацията няма как да плащат лихвите по дълга. Банки, пенсионни фондове и те губят пари, но това се плаща от спестителите, а и нямат избор- по регулация са задължени.

    Коментиран от #28

    19:07 29.10.2026

  • 28 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "хаха":

    И сега как помпат инфлацията. ДАНЪЦИ И МРЗ основно. Примерно това с СО2 квотите в гориво. По директива, гласувана 2023 още, до 1.2028 търговците на горива трябва да купуват на СВОБОДНА ЦЕНА НА БОРСАТА КВОТИ ЗА СО2 и да ги включват в цената. Само това ще даде 30-40 цента на литър. Ето ни 30% поскъпване.
    Другата хватка- заплати. Като ги вдигнат нормативно, отиват в цената за клиента.
    В комбинация става Франция, Испания, Германия. 60-80% от бюджета за заплата(реалната заплата) с "от работодател" отива за държавата. Фрицьор взима 5 евро, ти плащаш 15-20 отгоре за осигуровките му и ДОД, а на това има и ДДС, защото за 1000 евро чисто ще е над прага. Става 18-25 евро. Ако МРЗ е повече, ще стане и 35-50 евро, колкото е във Франция. Затова и цените на услугите им, наемите са 5-8 пъти по-скъпи от у нас. Токът е до 3-4 пъти, бензин към 1.5-2 заради акциза и СО2 квотите, които някои въведоха вече.
    И това го представят като "за хората", "борба със социално неравенство". А е инфлация да топи дълга и спестяванията и доходите на хората.

    19:14 29.10.2026

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