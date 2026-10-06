Нападение с нож в турско училище: осем ученички са ранени и откарани в болница

Осем ученички от основно училище в истанбулския район Башакшехир са ранени и откарани в болница, след като ученичка от друго учебно заведение ги нападнала с нож тази сутрин, съобщава в. „Биргюн“. Според изявление на турския министър на здравеопазването Кемал Мемишоглу след инцидента три от ученичките са откарани в болница в тежко състояние, предаде БТА.

Според изявление на валийството на Истанбул инцидентът е станал малко преди 09:00 ч. местно (и българско) време тази сутрин в основно училище от типа „Имам хатип“ (този тип училища предоставят разширени познания относно сунитския ислям, арабския език и Корана – бел.ред.), като ученичките, които са пострадали са откарани в болница, а останалите възпитаници на учебното заведение са напуснали сградата и са преустановили учебната дейност.

По информация на районните власти в Башакшехир ученичката, която е извършила нападението, е на 15 години и е възпитаничка на една от гимназиите в истанбулския район Кючюкчекмедже.

Причината за нападението все още не е установена, като се предполага, че вероятно става въпрос за кавга между младежи. По случая вече е започнато служебно разследване, а турският медиен регулатор (Висшият съвет за радио и телевизия – RTÜK) обяви, че налага забрана за публикуване на всякакви новинарски материали, свързани със случая, до приключването на проверката.

Новината идва на фона на засилените мерки за сигурност в училищата в Турция след поредицата от случаи на стрелби в образователни институции, при последния от които в края на септември учител почина, след като бе прострелян с пистолет от своя племенник в двора на гимназия в окръг Османие, Южна Турция. Само няколко дни по-рано 15-годишен ученик откри стрелба пред професионално-техническата гимназия „Инджи Юзмез" в община Тургутлу в турския окръг Маниса, ранявайки 11 души.

През април т.г. 14-годишен ученик откри стрелба в две класни стаи в училището си в югоизточния окръг Кахраманмараш, убивайки десет ученици и учители и ранявайки други 13 души. Нападателят беше убит от полицията.

Ден по-рано 16 души, по-голямата част от които ученици, бяха ранени, след като бивш ученик откри стрелба в гимназия в съседния на Кахраманмараш окръг Шанлъурфа. По-късно нападателят се самоуби.