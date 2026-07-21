Американски туристи бяха нападнати с нож на Акропола в Атина

Двама американски туристи са получили леки наранявания при нападение с нож тази сутрин на Акропола в Атина, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.

Според първоначалните информации гръцки гражданин, за когото се твърди, че страда от психически проблеми, сутринта е заплашвал минувачите с нож на южния вход на Акропола.

Впоследствие е било установено, че същото лице без повод е причинило леки наранявания по ръцете на двама американски туристи.

Извършителят е бил задържан от служители на полицията. Засега няма повече информация за инцидента.