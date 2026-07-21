Новини
Свят »
Гърция »
Американски туристи бяха нападнати с нож на Акропола в Атина

Американски туристи бяха нападнати с нож на Акропола в Атина

21 Юли, 2026 10:26 740 14

  • атина-
  • гърция-
  • нож-
  • акропол

Извършителят е бил задържан от служители на полицията

Американски туристи бяха нападнати с нож на Акропола в Атина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама американски туристи са получили леки наранявания при нападение с нож тази сутрин на Акропола в Атина, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.

Според първоначалните информации гръцки гражданин, за когото се твърди, че страда от психически проблеми, сутринта е заплашвал минувачите с нож на южния вход на Акропола.

Впоследствие е било установено, че същото лице без повод е причинило леки наранявания по ръцете на двама американски туристи.

Извършителят е бил задържан от служители на полицията. Засега няма повече информация за инцидента.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма край руския позор 🤣🤣🤣

    9 17 Отговор
    В Русия, който критикува страхливия гн 0м, го приборат в психиатрията за принудително лечение

    Коментиран от #6, #12

    10:27 21.07.2026

  • 2 Затова казват

    8 9 Отговор
    Атина е гетото на света

    10:27 21.07.2026

  • 3 Абе

    16 6 Отговор
    Луд, луд.......но защо нагърчи точно говедарите, а не някои други...?!

    Коментиран от #5, #13, #14

    10:29 21.07.2026

  • 4 пешо

    9 1 Отговор
    където ги срещнат да нападат

    10:33 21.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кобра Кай 🥋

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Няма край руския позор 🤣🤣🤣":

    В България като пишеш във Фейсбук срещу ппдб, сащ, исраел, брюксел - те вкарват в черен списък на HR агенции и трудно ще си намериш работа в ИТ сектора. Но то вече не останаха такива фирми тук, така че не е проблем. Бош

    10:44 21.07.2026

  • 7 Хаха

    4 6 Отговор
    Руските туристи в Украйна направо си ги взривяват.

    10:45 21.07.2026

  • 8 Абе

    1 3 Отговор
    Ако ги беше наивал щяха да го на градят!

    10:45 21.07.2026

  • 9 Сигурно тези

    4 2 Отговор
    американски туристи са говорели на иврит...

    10:46 21.07.2026

  • 10 А Руски Туристи

    2 2 Отговор
    Бяха Ритани като кучета на плаж в Атина

    10:47 21.07.2026

  • 11 nopнослафието

    0 1 Отговор
    е болест

    10:50 21.07.2026

  • 12 нпо агент

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Няма край руския позор 🤣🤣🤣":

    а един разследващ журналист Асандж 5 години се кри от западната демокрация в посолството на Еквадор в Лондон..защо ли? а сащ искаха да го съдят за това че каза истината за банда управляващи по света и у нас..и всички само приказваха и нямаше протести на соросоидни агенти чуждо влияние..$$$

    10:54 21.07.2026

  • 13 Мъдрец

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Ами защото всички тези нападения срещу обикновени хора в Европа или в собствените им страни са добре планирани и се използват лица с нестабилна психика и или са добре платени. На всички е ясно кой стои зад тези акции. Целта е дестабилизация и подкопаване на доверието в съответното правителство. Особено в държавите членки на ЕС.

    10:57 21.07.2026

  • 14 В Германия

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    защо тоя лудия във влака изрита точно българин? И това ли е по план?

    11:03 21.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания