Американски туристи бяха нападнати с нож на Акропола в Атина

Двама американски туристи са получили леки наранявания при нападение с нож тази сутрин на Акропола в Атина, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.
Според първоначалните информации гръцки гражданин, за когото се твърди, че страда от психически проблеми, сутринта е заплашвал минувачите с нож на южния вход на Акропола.
Впоследствие е било установено, че същото лице без повод е причинило леки наранявания по ръцете на двама американски туристи.
Извършителят е бил задържан от служители на полицията. Засега няма повече информация за инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма край руския позор 🤣🤣🤣
Коментиран от #6, #12
10:27 21.07.2026
2 Затова казват
10:27 21.07.2026
3 Абе
Коментиран от #5, #13, #14
10:29 21.07.2026
4 пешо
10:33 21.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кобра Кай 🥋
До коментар #1 от "Няма край руския позор 🤣🤣🤣":В България като пишеш във Фейсбук срещу ппдб, сащ, исраел, брюксел - те вкарват в черен списък на HR агенции и трудно ще си намериш работа в ИТ сектора. Но то вече не останаха такива фирми тук, така че не е проблем. Бош
10:44 21.07.2026
7 Хаха
10:45 21.07.2026
8 Абе
10:45 21.07.2026
9 Сигурно тези
10:46 21.07.2026
10 А Руски Туристи
10:47 21.07.2026
11 nopнослафието
10:50 21.07.2026
12 нпо агент
До коментар #1 от "Няма край руския позор 🤣🤣🤣":а един разследващ журналист Асандж 5 години се кри от западната демокрация в посолството на Еквадор в Лондон..защо ли? а сащ искаха да го съдят за това че каза истината за банда управляващи по света и у нас..и всички само приказваха и нямаше протести на соросоидни агенти чуждо влияние..$$$
10:54 21.07.2026
13 Мъдрец
До коментар #3 от "Абе":Ами защото всички тези нападения срещу обикновени хора в Европа или в собствените им страни са добре планирани и се използват лица с нестабилна психика и или са добре платени. На всички е ясно кой стои зад тези акции. Целта е дестабилизация и подкопаване на доверието в съответното правителство. Особено в държавите членки на ЕС.
10:57 21.07.2026
14 В Германия
До коментар #3 от "Абе":защо тоя лудия във влака изрита точно българин? И това ли е по план?
11:03 21.07.2026