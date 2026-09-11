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Ученик намушка друг ученик и чистачка в училище в Загреб

Ученик намушка друг ученик и чистачка в училище в Загреб

11 Септември, 2026 13:01 579 5

  • загреб-
  • хърватия-
  • ученик-
  • нож

Според разкази на ученици той е нападнал другия ученик, а чистачка се е опитала да се намеси и да го защити

Ученик намушка друг ученик и чистачка в училище в Загреб - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ученик рани с остър предмет друг ученик и служителка в училище в Загреб, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ, предаде БТА.

Инцидентът е станал около 8 часа тази сутрин (9 ч. българско време) в Електростроителното училище в хърватската столица. Пострадалите са откарани в болница.

Министерството на здравеопазването на Хърватия съобщи, че при детето са установени по-дълбоки прорезни рани, заради които е необходима операция. Служителката е с множество повърхностни прободни рани. И двамата са в стабилно състояние и със запазени жизнени показатели.

Ученикът, който е нанесъл раните, е под полицейски надзор, уточнява ХРТ. Полицията извършва оглед на мястото и разследва случая. Според неофициална информация и двамата ученици са на 15 години. По данни на хърватския портал "Индекс" нападателят е носел скиорска маска, покриваща главата и лицето, и е бил въоръжен с нож.

Според разкази на ученици той е нападнал другия ученик, а чистачка се е опитала да се намеси и да го защити, след което е била намушкана. По неофициална информация двамата ученици са се скарали предишния ден, като заподозреният тогава е отправил заплаха към другия ученик. Полицията все още не е потвърдила тази информация.

След инцидента учениците са били освободени от занятия и са изпратени по домовете си, като родителите са били призовани да ги вземат от училището.

В училището е изпратен кризисен екип от Министерството на науката, образованието и младежта, който ще окаже психологическа подкрепа на учениците и персонала. На място са пристигнали представители на министерството, както и кметът на Загреб Томислав Томашевич.


Хърватия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 дедо ви

    2 0 Отговор
    Колко са елементарни нещата.Съдиш ученика по закон и наградата се изпълнява от родителите/да се разберат кой от 2 е по-виновния родител/

    Коментиран от #4

    13:24 11.09.2026

  • 3 Хмм

    3 0 Отговор
    това за колективния запад е ежедневие. Лошо за Хърватите, явно трябва да спрат нарпкотиците в училище. Да вземат пример от наще, само трева и дебилизатори, никакъв допинг

    13:25 11.09.2026

  • 4 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "дедо ви":

    То от години се мъчат да прокарат закони и конвенций, за въоражени права на деца срещу родителите им.

    13:29 11.09.2026

  • 5 Да........

    0 0 Отговор
    А в Джибути, един друг ученик пък взел че пръдНал.

    13:37 11.09.2026

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