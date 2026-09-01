Жена нападна няколко души на „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк и уби 32-годишна жена

Жена нападна с ножове няколко души на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк и уби 32-годишна жена и рани 68-годишен мъж, съобщи полицията, цитирана от агенциите, предаде БТА.
Мъжът е бил намушкан в корема и е настанен за лечение в болница, каза началникът на полицията в Ню Йорк комисар Джесика Тиш. Тя не даде повече подробности за състоянието му и определи нападението като извършено на произволен принцип и непровокирано.
Полицейските служители се отзовали на подаден сигнал от минувачи, които първоначално са се опитали да разговарят с жената, каза кметът Зохран Мамдани. След това ситуацията се изострила и служителите на органите на реда са използвали електрошокови пистолети, преди да застрелят нападателката.
Тиш каза, че жената е заплашила полицаите и им е казала: "Ще ви убия". Видеокадри, публикувани онлайн, показват жена, която се приближава към служители на реда с два извадени ножа, вървейки с къси, бързи стъпки, преди да проехтят изстрели.
Нападателката е 49-годишна жена от квартал "Куинс" и е имала "психично разстройство", каза Тиш. Мъжът, когото е нападнала, е чакал на светофар на "Таймс Скуеър". След това жената е нападнала втора жертва с нож в разстояние на 20 секунди, заяви тя. Полицията няма да разкрие самоличността на жертвите на атаката, нито дали са били туристи, докато не бъдат уведомени "техните роднини", каза Тиш.
Разследването на мотива продължава, но на този етап нищо не сочи нападението да е свързано с тероризъм, добави тя. Полицията отцепи местопроизшествието и затвори близките улици за движение. "Таймс Скуеър" е една от най-известните туристически забележителности на Ню Йорк и се намира в сърцето на Манхатън.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Свободните медии на криминалния режим:
Коментиран от #8
08:07 01.09.2026
2 Пич
08:08 01.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Не ме занимавай
08:09 01.09.2026
5 Нормално
08:09 01.09.2026
6 ФАКТ
08:10 01.09.2026
7 ФАКТ
08:13 01.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 НИЩО МУ НЯМА
СА ПОТРЕСЕНИ....
08:14 01.09.2026
10 Нормално
08:19 01.09.2026
11 СПРАВЕДЛИВ
Такова е американското ежедневие - като излезеш на улицата, а и в къщи, не знаеш какво те чака. Жалко, че "модата" се разпространява на изток!
08:20 01.09.2026
12 Явно и при тях
08:25 01.09.2026
13 Съсед
08:26 01.09.2026
14 Ами
08:27 01.09.2026
15 При нас е ежедневие
Коментиран от #16
08:27 01.09.2026
16 Хамав
До коментар #15 от "При нас е ежедневие":И у наше село имаме путинка
08:28 01.09.2026
17 Новите Братушки
08:30 01.09.2026
18 Захария
08:30 01.09.2026
19 Оръжията
08:31 01.09.2026
20 Куку
08:40 01.09.2026
21 Хубава новина
Това всичко там е терористи
Живеят на гърбът на всички държави.
Ама кърлежа се спука
08:43 01.09.2026
22 КОМШИЕЦ
Преди се разхождаше с питбул, ама един комшия му го отрови (недоказано). За всеки случай властите глобиха комшията, а на Винетка нищо не и правят.
08:49 01.09.2026
23 Хайл
08:55 01.09.2026