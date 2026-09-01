Жена нападна няколко души на „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк и уби 32-годишна жена

Жена нападна с ножове няколко души на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк и уби 32-годишна жена и рани 68-годишен мъж, съобщи полицията, цитирана от агенциите, предаде БТА.

Мъжът е бил намушкан в корема и е настанен за лечение в болница, каза началникът на полицията в Ню Йорк комисар Джесика Тиш. Тя не даде повече подробности за състоянието му и определи нападението като извършено на произволен принцип и непровокирано.

Полицейските служители се отзовали на подаден сигнал от минувачи, които първоначално са се опитали да разговарят с жената, каза кметът Зохран Мамдани. След това ситуацията се изострила и служителите на органите на реда са използвали електрошокови пистолети, преди да застрелят нападателката.

Тиш каза, че жената е заплашила полицаите и им е казала: "Ще ви убия". Видеокадри, публикувани онлайн, показват жена, която се приближава към служители на реда с два извадени ножа, вървейки с къси, бързи стъпки, преди да проехтят изстрели.

Нападателката е 49-годишна жена от квартал "Куинс" и е имала "психично разстройство", каза Тиш. Мъжът, когото е нападнала, е чакал на светофар на "Таймс Скуеър". След това жената е нападнала втора жертва с нож в разстояние на 20 секунди, заяви тя. Полицията няма да разкрие самоличността на жертвите на атаката, нито дали са били туристи, докато не бъдат уведомени "техните роднини", каза Тиш.

Разследването на мотива продължава, но на този етап нищо не сочи нападението да е свързано с тероризъм, добави тя. Полицията отцепи местопроизшествието и затвори близките улици за движение. "Таймс Скуеър" е една от най-известните туристически забележителности на Ню Йорк и се намира в сърцето на Манхатън.