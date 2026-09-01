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Жена нападна няколко души на „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк и уби 32-годишна жена

Жена нападна няколко души на „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк и уби 32-годишна жена

1 Септември, 2026 08:04 912 23

  • нож-
  • таймс скуеър-
  • нападение-
  • сащ-
  • ню йорк

Разследването на мотива продължава, но на този етап нищо не сочи нападението да е свързано с тероризъм

Жена нападна няколко души на „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк и уби 32-годишна жена - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена нападна с ножове няколко души на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк и уби 32-годишна жена и рани 68-годишен мъж, съобщи полицията, цитирана от агенциите, предаде БТА.

Мъжът е бил намушкан в корема и е настанен за лечение в болница, каза началникът на полицията в Ню Йорк комисар Джесика Тиш. Тя не даде повече подробности за състоянието му и определи нападението като извършено на произволен принцип и непровокирано.

Полицейските служители се отзовали на подаден сигнал от минувачи, които първоначално са се опитали да разговарят с жената, каза кметът Зохран Мамдани. След това ситуацията се изострила и служителите на органите на реда са използвали електрошокови пистолети, преди да застрелят нападателката.

Тиш каза, че жената е заплашила полицаите и им е казала: "Ще ви убия". Видеокадри, публикувани онлайн, показват жена, която се приближава към служители на реда с два извадени ножа, вървейки с къси, бързи стъпки, преди да проехтят изстрели.

Нападателката е 49-годишна жена от квартал "Куинс" и е имала "психично разстройство", каза Тиш. Мъжът, когото е нападнала, е чакал на светофар на "Таймс Скуеър". След това жената е нападнала втора жертва с нож в разстояние на 20 секунди, заяви тя. Полицията няма да разкрие самоличността на жертвите на атаката, нито дали са били туристи, докато не бъдат уведомени "техните роднини", каза Тиш.

Разследването на мотива продължава, но на този етап нищо не сочи нападението да е свързано с тероризъм, добави тя. Полицията отцепи местопроизшествието и затвори близките улици за движение. "Таймс Скуеър" е една от най-известните туристически забележителности на Ню Йорк и се намира в сърцето на Манхатън.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободните медии на криминалния режим:

    22 3 Отговор
    Путин е виновен.

    Коментиран от #8

    08:07 01.09.2026

  • 2 Пич

    17 2 Отговор
    Нормално, нормално....... американци вдигат купон!!! Като си нямат чалга кротко да въртят гьобеци, е какви извращения се получават!!!

    08:08 01.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не ме занимавай

    17 0 Отговор
    Нас какво ни интересува?

    08:09 01.09.2026

  • 5 Нормално

    19 1 Отговор
    Удряш арабския свят, арабския свят удря теб.

    08:09 01.09.2026

  • 6 ФАКТ

    19 0 Отговор
    Войната се върна в кине фа

    08:10 01.09.2026

  • 7 ФАКТ

    15 1 Отговор
    Там няма полиция, а бандити и мутри на Билдербергския режим. Ганьо харесва Америка защото е гладен. А е гладен защото пр ст

    08:13 01.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 НИЩО МУ НЯМА

    11 1 Отговор
    ЖИТЕЛИТЕ НА ЖК.БЪКСТОУН
    СА ПОТРЕСЕНИ....

    08:14 01.09.2026

  • 10 Нормално

    16 1 Отговор
    това си е ежедневие там. Пак добре, че само един нож е имала на въоръжение. Там обикновено се подготвят далеч по-добре с автоматични оръжия.

    08:19 01.09.2026

  • 11 СПРАВЕДЛИВ

    16 1 Отговор
    Типично, като за там - нищо ново!
    Такова е американското ежедневие - като излезеш на улицата, а и в къщи, не знаеш какво те чака. Жалко, че "модата" се разпространява на изток!

    08:20 01.09.2026

  • 12 Явно и при тях

    14 0 Отговор
    не достига персонал в психиатриите.

    08:25 01.09.2026

  • 13 Съсед

    8 1 Отговор
    Чуса се е развихрила!

    08:26 01.09.2026

  • 14 Ами

    10 1 Отговор
    Това всъщност не е никаква новина за вмирисания обор, просто скучен понеделник (местно време).

    08:27 01.09.2026

  • 15 При нас е ежедневие

    6 0 Отговор
    по пътищата.

    Коментиран от #16

    08:27 01.09.2026

  • 16 Хамав

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "При нас е ежедневие":

    И у наше село имаме путинка

    08:28 01.09.2026

  • 17 Новите Братушки

    5 1 Отговор
    И ще ви каже всеки Ка.утин :за всичко виновен е Путин !

    08:30 01.09.2026

  • 18 Захария

    5 0 Отговор
    и на мен да ми спрат социалните помощи стой та гледай

    08:30 01.09.2026

  • 19 Оръжията

    7 0 Отговор
    и насилието са култ. Не се обръща внимание и на психическото здраве и те това е. Човекът взема правосъдието в собствени ръце.

    08:31 01.09.2026

  • 20 Куку

    2 1 Отговор
    Американска мечта

    08:40 01.09.2026

  • 21 Хубава новина

    2 1 Отговор
    Наздраве да ви е сладко кафето
    Това всичко там е терористи
    Живеят на гърбът на всички държави.
    Ама кърлежа се спука

    08:43 01.09.2026

  • 22 КОМШИЕЦ

    2 0 Отговор
    Аналогичен случай в съседен вход. Властите отказват да приберат един, който се разхожда с ножове и каубойски шапки, и изскача изневиделица да плаши хора. Твърди, че бил жена, затова не му казват Винету, а Винетка.
    Преди се разхождаше с питбул, ама един комшия му го отрови (недоказано). За всеки случай властите глобиха комшията, а на Винетка нищо не и правят.

    08:49 01.09.2026

  • 23 Хайл

    1 0 Отговор
    Добре ,че не е била с меч.

    08:55 01.09.2026