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Доналд Тръмп: Чума в Сибир! Ще помагаме на Русия, това е тежка болест

Доналд Тръмп: Чума в Сибир! Ще помагаме на Русия, това е тежка болест

6 Октомври, 2026 15:18 1 151 42

  • русия-
  • сибир-
  • белодробна чума-
  • иркутска област-
  • доналд тръмп

Смъртта на 28-годишна служителка на Иркутския противочумен институт за Сибир и Далечния изток предизвика засилени противоепидемични мерки в Иркутска област, след като първоначално се появиха подозрения, че жената може да е била заразена с чума

Доналд Тръмп: Чума в Сибир! Ще помагаме на Русия, това е тежка болест - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще помогнат на Русия, след като служител на лаборатория в институт за изследване на чумата в Сибир почина и това породи спекуллации и страх.

По думите му, ситуацията е "голям проблем за Русия. Това е тежка болест."

Той заяви, че САЩ ще направят всичко възможно, за да помогнат на Русия. Тръмп е казвал, че смята руския президент Владимир Путин за човек, с когото може да работи, въпреки напрежението около войната на Русия срещу Украйна.

"Ще помогнем, каза Тръмп. Винаги сме готови да помогнем на всеки, който има такъв проблем."

Съединените щати следят съобщенията за случай на чумна инфекция в руска лаборатория. Това заяви по-рано държавният секретар Марко Рубио.

Той обаче уточни, че това не е "повод за тревога".

"Очевидно пътуванията между САЩ и Русия са много ограничени, но както при всичко останало, ако нещо подобно излезе извън контрол, то може бързо да се разпространи", посочи Рубио, преди да отпътува на посещение в Исландия. Затова го следим и наблюдаваме отблизо. Не мисля, че това е повод за тревога, но е повод да му обърнем внимание и просто да го държим под око. И ние правим точно това", изтъкна той.

Припомняме, че смъртта на 28-годишна служителка на Иркутския противочумен институт за Сибир и Далечния изток предизвика засилени противоепидемични мерки в Иркутска област, след като първоначално се появиха подозрения, че жената може да е била заразена с чума.

Близо 200 души, които са били в контакт с нея, бяха поставени под медицинско наблюдение.

Източник: news.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 !!!?

    15 17 Отговор
    Тръмп: Чумата Русия...!!!

    15:20 06.10.2026

  • 3 ЛЕ о ПА р Д🐱

    12 13 Отговор
    помагайте на бакшиша , че който се отърва от груз 200 на фронта , го тръшна чумата

    15:20 06.10.2026

  • 4 Атина Палада

    9 6 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Кажете сега ,че Тръмп не е пич:)

    Коментиран от #17, #36

    15:21 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ

    10 14 Отговор
    ДОНАЛДЕ ПОМОГИ....

    СЛЕД ЗЕЛЕНСКИ

    СЕГА И ЧУМАТА НИ УДАРИ.

    ТВОЙ ВЕЧЕН ФРЕНД

    ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ.

    15:21 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цвете

    15 11 Отговор
    ЧУМАТА НА ВЕКА ЩЕ СЕ ОКАЖАТ ,ЧЕ ИДВАТ ТОЧНО ОТ ВАС, ЗАТОВА ПОЛОВИНАТА КОНТИНЕНТ СТРАДА ОТ ДРАСТИЧНИТЕ ЦЕНИ НА ГОРИВАТА.УИТКОФ И КУШНЕР СИ НАПРАВИХА ДАЛАВЕРИТЕ ОТ РАЗХОДКИТЕ ДО РУСИЯ И ОБРАТНО.

    15:23 06.10.2026

  • 9 Хахахаха

    12 12 Отговор
    Браво. Тупин постигна целите си, денацифицира смъртоностните биолаборатории. Оказаха се в раша.

    15:24 06.10.2026

  • 10 В Манголия

    6 6 Отговор
    Най - рядко населената държава в света , я има непрекъснато сред населението дето води живот из степите . Ама , кой да знае .

    15:24 06.10.2026

  • 11 На тази Русия

    9 10 Отговор
    не може да се помогне.

    15:24 06.10.2026

  • 12 НА ВИКТОРИЯ НЮЛАНД ЛАБОРАТОРИИТЕ

    14 5 Отговор
    С тях ли ще помагате?

    15:25 06.10.2026

  • 13 Kaлпазанин

    11 8 Отговор
    Клоунски номера пак ,а в Иркутск знаят ли изобщо за чума

    Коментиран от #20

    15:26 06.10.2026

  • 14 РУСКИТЕ БИОЛАБОРАТОРИИ

    10 9 Отговор
    САМО СИ ПОКАЗАХА
    ПРЕД СВЕТА.

    КАТО ВСИЧКО РУСКО
    И ТЕ ОКАЗАХА

    ТОТАЛ ЩЕТА .

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    15:28 06.10.2026

  • 15 Дако

    10 6 Отговор
    Ще помагате я , като сте я пуснали вие !!

    15:31 06.10.2026

  • 16 хахахахоха

    11 8 Отговор
    Ще помагаме на русия да я спасим от тежката болест , но всъщност ще пращаме оръжия на ъкра , за да може да убива руснаци. Няма такова двуличие.

    Коментиран от #31

    15:31 06.10.2026

  • 17 ИНТЕРЕСНО?

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Горките американчета, да им пробутат президент-агент на КГБ/ФСБ...

    15:34 06.10.2026

  • 18 СЕГА СЕ ВИДЯ

    5 8 Отговор
    ОТКЪДЕ ДОЙДЕ КОВИД ВИРУСЪТ

    РУСНАЦИТЕ ВИНАГИ СА РАБОТИЛИ
    НАД СМЪРТОНОСНИ ВИРУСИ
    В ТЕХНИТЕ БИОЛАБОРАТОРИИ.

    А В РУСИЯ И ОПИТНИ МИШКИ

    КОЛКОТО ИСКАШ .

    БЕДНИТЕ КРЕПОСТНИ
    НЯМАТ СВЪРШВАНЕ

    Коментиран от #32

    15:37 06.10.2026

  • 19 Чичак

    5 2 Отговор
    Дони, не се меси в Божиите работи

    15:39 06.10.2026

  • 20 Знаят,знаят

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Kaлпазанин":

    И мрат като мухи.Захсрова няма да ти каже.

    15:41 06.10.2026

  • 21 Мишел

    5 0 Отговор
    През юли 2025 в САЩ регистрираха случай на чума.(из мрежата)

    Коментиран от #28

    15:42 06.10.2026

  • 22 БиДончо

    3 6 Отговор
    памаги на путена с неколко мегатона

    15:42 06.10.2026

  • 23 Българин

    4 4 Отговор
    Оказа се, че украинците са изградили центрове за производство на биологическо оръжие, в сърцето на Русия!

    15:42 06.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ами

    3 4 Отговор
    Нормално. САЩ винаги са работили добре с руснаците. Сътрудничеството между двата народа датира от самото създаване на САЩ като държава

    Коментиран от #29

    15:43 06.10.2026

  • 26 Васо

    3 5 Отговор
    Чумата е в Кремъл, не в Сибир.

    15:45 06.10.2026

  • 27 Браво

    1 4 Отговор
    на САЩ. Винаги готови да подкрепят приятелите си.

    15:46 06.10.2026

  • 28 гру гайтанджиева

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Да в САЩ има чума,обаче само по дивите животни колега.

    Коментиран от #35

    15:46 06.10.2026

  • 29 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Ноември Тръмп губи и сената и Конгреса.
    путинска фашистка шайка е свършена.
    Такива като теб не знам накъде ще хващате.

    Коментиран от #33

    15:49 06.10.2026

  • 30 Мдаааа

    5 1 Отговор
    Ще помагаме на производителите на бактериологично оръжие. Чумата е самоата Русия и Путин!

    15:53 06.10.2026

  • 31 Хахахаха

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "хахахахоха":

    Няма такова двуличие, като на тупин, който помага и асвабаждава руснаците в Украйна, като ги бомби вече пета година. Наистина няма такова двуличие.

    15:53 06.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    Винаги междинните избори са печелени от другата партия,която ме е на власт! Така процедират властовите кръгове в САЩ,които назначават правителствата и президенти...А ти си вярвай ,че в САЩ се провеждат избори и населението избира:)))

    Коментиран от #37

    15:58 06.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Атино

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Мийте ги тези п..ки ма

    16:06 06.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Факт

    0 0 Отговор
    На Русия тази необятна територия й идва в повече, ама пуста алчност ненаситна.

    16:11 06.10.2026

  • 40 Рамбо Силек

    1 0 Отговор
    тя и мен ме тръшна любовта по русия и арабите ме довърши

    16:12 06.10.2026

  • 41 Капейчо

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Вчера писах, но ме изтриха. Белодробната чума я няма в природата, а е бактерия, която се развива в белия дроб след заразяване с бубонна чума, която всъщност (бубонната чума) е с природен произход. Това прави белодробната чума отглеждана бактерия, която е изключително опасна, защото се предава по въздушно-капков път и инкубационният й период е 1-4 дни. Без своевременно (моментално) приемане на антибиотик има 100% летален изход.

    16:13 06.10.2026

  • 42 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Пращай им":

    В САЩ изпиха белината по време на Ковид,по съвет на президента на САЩ! А преди години при някакъв ураган някой беше посъветвал американците да стрелят по урагана..И ония ми ти хАмерикаци като наизлезли с пушките и стрелят ли стрелят ..Толкова високо айкю друг народ едва ли има..

    16:13 06.10.2026