Доналд Тръмп: Чума в Сибир! Ще помагаме на Русия, това е тежка болест

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще помогнат на Русия, след като служител на лаборатория в институт за изследване на чумата в Сибир почина и това породи спекуллации и страх.
По думите му, ситуацията е "голям проблем за Русия. Това е тежка болест."
Той заяви, че САЩ ще направят всичко възможно, за да помогнат на Русия. Тръмп е казвал, че смята руския президент Владимир Путин за човек, с когото може да работи, въпреки напрежението около войната на Русия срещу Украйна.
"Ще помогнем, каза Тръмп. Винаги сме готови да помогнем на всеки, който има такъв проблем."
Съединените щати следят съобщенията за случай на чумна инфекция в руска лаборатория. Това заяви по-рано държавният секретар Марко Рубио.
Той обаче уточни, че това не е "повод за тревога".
"Очевидно пътуванията между САЩ и Русия са много ограничени, но както при всичко останало, ако нещо подобно излезе извън контрол, то може бързо да се разпространи", посочи Рубио, преди да отпътува на посещение в Исландия. Затова го следим и наблюдаваме отблизо. Не мисля, че това е повод за тревога, но е повод да му обърнем внимание и просто да го държим под око. И ние правим точно това", изтъкна той.
Припомняме, че смъртта на 28-годишна служителка на Иркутския противочумен институт за Сибир и Далечния изток предизвика засилени противоепидемични мерки в Иркутска област, след като първоначално се появиха подозрения, че жената може да е била заразена с чума.
Близо 200 души, които са били в контакт с нея, бяха поставени под медицинско наблюдение.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 !!!?
15:20 06.10.2026
3 ЛЕ о ПА р Д🐱
15:20 06.10.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #17, #36
15:21 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ
СЛЕД ЗЕЛЕНСКИ
СЕГА И ЧУМАТА НИ УДАРИ.
ТВОЙ ВЕЧЕН ФРЕНД
ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ.
15:21 06.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Цвете
15:23 06.10.2026
9 Хахахаха
15:24 06.10.2026
10 В Манголия
15:24 06.10.2026
11 На тази Русия
15:24 06.10.2026
12 НА ВИКТОРИЯ НЮЛАНД ЛАБОРАТОРИИТЕ
15:25 06.10.2026
13 Kaлпазанин
Коментиран от #20
15:26 06.10.2026
14 РУСКИТЕ БИОЛАБОРАТОРИИ
ПРЕД СВЕТА.
КАТО ВСИЧКО РУСКО
И ТЕ ОКАЗАХА
ТОТАЛ ЩЕТА .
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
15:28 06.10.2026
15 Дако
15:31 06.10.2026
16 хахахахоха
Коментиран от #31
15:31 06.10.2026
17 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #4 от "Атина Палада":Горките американчета, да им пробутат президент-агент на КГБ/ФСБ...
15:34 06.10.2026
18 СЕГА СЕ ВИДЯ
РУСНАЦИТЕ ВИНАГИ СА РАБОТИЛИ
НАД СМЪРТОНОСНИ ВИРУСИ
В ТЕХНИТЕ БИОЛАБОРАТОРИИ.
А В РУСИЯ И ОПИТНИ МИШКИ
КОЛКОТО ИСКАШ .
БЕДНИТЕ КРЕПОСТНИ
НЯМАТ СВЪРШВАНЕ
Коментиран от #32
15:37 06.10.2026
19 Чичак
15:39 06.10.2026
20 Знаят,знаят
До коментар #13 от "Kaлпазанин":И мрат като мухи.Захсрова няма да ти каже.
15:41 06.10.2026
21 Мишел
Коментиран от #28
15:42 06.10.2026
22 БиДончо
15:42 06.10.2026
23 Българин
15:42 06.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ами
Коментиран от #29
15:43 06.10.2026
26 Васо
15:45 06.10.2026
27 Браво
15:46 06.10.2026
28 гру гайтанджиева
До коментар #21 от "Мишел":Да в САЩ има чума,обаче само по дивите животни колега.
Коментиран от #35
15:46 06.10.2026
29 Ами
До коментар #25 от "Ами":Ноември Тръмп губи и сената и Конгреса.
путинска фашистка шайка е свършена.
Такива като теб не знам накъде ще хващате.
Коментиран от #33
15:49 06.10.2026
30 Мдаааа
15:53 06.10.2026
31 Хахахаха
До коментар #16 от "хахахахоха":Няма такова двуличие, като на тупин, който помага и асвабаждава руснаците в Украйна, като ги бомби вече пета година. Наистина няма такова двуличие.
15:53 06.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Атина Палада
До коментар #29 от "Ами":Винаги междинните избори са печелени от другата партия,която ме е на власт! Така процедират властовите кръгове в САЩ,които назначават правителствата и президенти...А ти си вярвай ,че в САЩ се провеждат избори и населението избира:)))
Коментиран от #37
15:58 06.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Атино
До коментар #33 от "Атина Палада":Мийте ги тези п..ки ма
16:06 06.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Факт
16:11 06.10.2026
40 Рамбо Силек
16:12 06.10.2026
41 Капейчо
До коментар #35 от "Атина Палада":Вчера писах, но ме изтриха. Белодробната чума я няма в природата, а е бактерия, която се развива в белия дроб след заразяване с бубонна чума, която всъщност (бубонната чума) е с природен произход. Това прави белодробната чума отглеждана бактерия, която е изключително опасна, защото се предава по въздушно-капков път и инкубационният й период е 1-4 дни. Без своевременно (моментално) приемане на антибиотик има 100% летален изход.
16:13 06.10.2026
42 Атина Палада
До коментар #38 от "Пращай им":В САЩ изпиха белината по време на Ковид,по съвет на президента на САЩ! А преди години при някакъв ураган някой беше посъветвал американците да стрелят по урагана..И ония ми ти хАмерикаци като наизлезли с пушките и стрелят ли стрелят ..Толкова високо айкю друг народ едва ли има..
16:13 06.10.2026