Доналд Тръмп: Чума в Сибир! Ще помагаме на Русия, това е тежка болест

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще помогнат на Русия, след като служител на лаборатория в институт за изследване на чумата в Сибир почина и това породи спекуллации и страх.

По думите му, ситуацията е "голям проблем за Русия. Това е тежка болест."

Той заяви, че САЩ ще направят всичко възможно, за да помогнат на Русия. Тръмп е казвал, че смята руския президент Владимир Путин за човек, с когото може да работи, въпреки напрежението около войната на Русия срещу Украйна.

"Ще помогнем, каза Тръмп. Винаги сме готови да помогнем на всеки, който има такъв проблем."

Съединените щати следят съобщенията за случай на чумна инфекция в руска лаборатория. Това заяви по-рано държавният секретар Марко Рубио.

Той обаче уточни, че това не е "повод за тревога".

"Очевидно пътуванията между САЩ и Русия са много ограничени, но както при всичко останало, ако нещо подобно излезе извън контрол, то може бързо да се разпространи", посочи Рубио, преди да отпътува на посещение в Исландия. Затова го следим и наблюдаваме отблизо. Не мисля, че това е повод за тревога, но е повод да му обърнем внимание и просто да го държим под око. И ние правим точно това", изтъкна той.

Припомняме, че смъртта на 28-годишна служителка на Иркутския противочумен институт за Сибир и Далечния изток предизвика засилени противоепидемични мерки в Иркутска област, след като първоначално се появиха подозрения, че жената може да е била заразена с чума.

Близо 200 души, които са били в контакт с нея, бяха поставени под медицинско наблюдение.

Източник: news.bg