Какво се случи в Иркутск? Киев поиска прозрачност около смъртта на 28-годишна служителка на противочумен институт

Украинският външен министър Андрей Сибига поиска Русия да разкрие обстоятелствата около смъртта на 28-годишна служителка на противочумен институт в Иркутска област и да предостави на международната общност пълни епидемиологични данни.
Дария Шипилова е починала на 2 октомври в районната болница в Шелехов. Тя е работила в Иркутския научноизследователски институт за борба с чумата на Сибир и Далечния изток. След смъртта ѝ са се появили твърдения, че причината е белодробна чума. Около 200 души, които са били в контакт с нея, са поставени под изолация и медицинско наблюдение, а в няколко болници са въведени карантинни мерки.
„Русия трябва да разкрие всички обстоятелства по този случай, да предостави прозрачни епидемиологични данни и да сътрудничи с международни механизми. Що се отнася до опасни патогени, мълчанието представлява заплаха за всички“, заяви Сибига.
Различия в оценките за случая
Световната здравна организация определи случая като предполагаема белодробна чума и заяви, че все още не разполага с достатъчно информация, за да извърши пълна оценка на риска. Организацията е поискала от руските власти подробности за лабораторните изследвания на починалата и на контактните лица, както и обяснение за предприетите мерки. СЗО съобщи още, че проверява медийни информации за втори служител с пневмония с неустановена причина.
Роспотребнадзор съобщи, че диагнозата е пневмония с неустановена етиология. По данни на руската служба при разширените изследвания на проби не са открити микроорганизми, свързани с професионалната дейност на починалата. Ведомството заяви, че няма епидемичен риск за населението на Иркутск и Иркутска област и че не са установени аварийни ситуации при работа с патогенни микроорганизми.
Сибига припомни предишни кризи
Украинският министър заяви, че Москва има системна практика да укрива информация за тежки кризи. Като примери той посочи изтичането на антракс в Свердловск през 1979 г., Чернобилската катастрофа през 1986 г. и твърдяното прикриване на мащаба на пандемията от COVID-19 през 2020–2022 г.
Сибига свърза случая и с по-широките международни опасения около опасни патогени, химическите оръжия и руските ядрени заплахи във войната срещу Украйна. Русия трябва да предостави данните за случая в Иркутска област, докато медицинската причина за смъртта на Шипилова и наличието на чума остават предмет на противоречиви сведения.
Източници: focus-news.net, who.int, interfax.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кинеф
Коментиран от #16, #18
18:54 08.10.2026
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
18:56 08.10.2026
3 Кочо
18:57 08.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Соваж бейби
19:10 08.10.2026
8 Фелдшер
19:18 08.10.2026
9 Дън Бай
19:19 08.10.2026
10 И кво общо има
19:20 08.10.2026
11 Зеленски няма карти и
19:21 08.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 така, така
Оставиха клоуна да се вживява в ролята си и тоя онагля. Скоро чичо Дончо ще му напомни къде му е мястото. Чичо Дончо признава за равни само Си и в известна степен Путин, та едва ли ще остави шута на Брюксел да си разиграва цирка под носа му.
19:25 08.10.2026
14 Какво се случи в Иркутск?
Коментиран от #25, #35, #38
19:27 08.10.2026
15 хахахахха
19:36 08.10.2026
16 трагично
До коментар #1 от "Кинеф":Русия е може би най-подготвената държава срещу био атаки. Ще се справят..
Коментиран от #23
19:36 08.10.2026
17 Киев като какви?
19:38 08.10.2026
18 войната приключва
До коментар #1 от "Кинеф":ще има нужда от нова заплаха..,
но хората вече не вярват на подобни истерии..Зависи как ще се изявят медиите..
19:39 08.10.2026
19 бактерията
• Статистика: Обикновено в САЩ се регистрират средно между 5 и 15 случая на чума на година, предимно в бубонна форма.
Белодробна форма: Белодробната (пневмонична) чума е изключително рядка за САЩ. Последното документирано предаване на белодробна чума от човек на човек на американска земя датира от далечната 1924 г. по време на епидемия в Лос Анджелис. В съвременната история случаите се лекуват успешно и бързо с антибиотици от първа линия, стига да бъдат открити навреме.
Коментиран от #24
19:41 08.10.2026
20 Кой е тоа изобщо
Русия изобщо не се интересува да отговаря на некакви такива из покрайнините.
19:43 08.10.2026
21 Титак
19:43 08.10.2026
22 бактерията Зеленски
Коментиран от #28
19:44 08.10.2026
23 Чумата е
До коментар #16 от "трагично":Бактериологично заболяване. Лекува се с антибиотици! Нищо особено!
Коментиран от #34
19:44 08.10.2026
24 е в дадения случай
До коментар #19 от "бактерията":това е било първата мисъл на докторите, защото жената е работила като лаборантка в специализиран за чумата институт. Няма съмнение, че са взели всички необходими мерки и спрямо нейните контактни. След няколко дена цялата тая истерия ще замре.
Докато се чака дали ще има други случаи, защо да не си направят ПР акцийка за сметка на руснаците. Нищо в хибридната война не се пропуска, дори да няма разумен индивид, който да им се хване на елементарните номера.
19:50 08.10.2026
25 Питай майката на
До коментар #14 от "Какво се случи в Иркутск?":Дария.
Коментиран от #27
19:51 08.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 не се подигравай
До коментар #25 от "Питай майката на":с мъката на жената, не е християнско.
Коментиран от #33
19:56 08.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Анонимен
20:04 08.10.2026
33 Няма никаква счупена епруветка
До коментар #27 от "не се подигравай":Оставиха я да умре.Лъжат ви.
Думи на майката на Дария,не мои.
Коментиран от #39
20:04 08.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ганчев
20:11 08.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 а ти какво искаш
До коментар #33 от "Няма никаква счупена епруветка":жената е в мъка, загубила е дъщеря си. Да не искаш да тръби, че момичето й само си е виновно за тъжня край. Жената не е била там и няма как да знае какво се е случило.
Ще и трябва време на жената да прерабори тази загуба, най-вероятно никога няма да приеме, че дъщеря й, поради миг невнимание си е докарала тоя ужасен край. За родителите няма по-голяма мъка от това да загубят детето си. То дори когато е безнадежно болно е ужас (при все, че си наясно със ситуацията), та камо ли ако белята се е случила, заради нелеп инцидент.
20:25 08.10.2026
40 абе
До коментар #37 от "Д-р До литър":какви ги пишеш?
Всяка година в ендемичните за чума региони се регистрират по няколко случая и нищо не е плъзнало по целия свят. Я се успокой и на панирай хората
20:27 08.10.2026