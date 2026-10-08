Какво се случи в Иркутск? Киев поиска прозрачност около смъртта на 28-годишна служителка на противочумен институт

Украинският външен министър Андрей Сибига поиска Русия да разкрие обстоятелствата около смъртта на 28-годишна служителка на противочумен институт в Иркутска област и да предостави на международната общност пълни епидемиологични данни.

Дария Шипилова е починала на 2 октомври в районната болница в Шелехов. Тя е работила в Иркутския научноизследователски институт за борба с чумата на Сибир и Далечния изток. След смъртта ѝ са се появили твърдения, че причината е белодробна чума. Около 200 души, които са били в контакт с нея, са поставени под изолация и медицинско наблюдение, а в няколко болници са въведени карантинни мерки.

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„Русия трябва да разкрие всички обстоятелства по този случай, да предостави прозрачни епидемиологични данни и да сътрудничи с международни механизми. Що се отнася до опасни патогени, мълчанието представлява заплаха за всички“, заяви Сибига.

Различия в оценките за случая

Световната здравна организация определи случая като предполагаема белодробна чума и заяви, че все още не разполага с достатъчно информация, за да извърши пълна оценка на риска. Организацията е поискала от руските власти подробности за лабораторните изследвания на починалата и на контактните лица, както и обяснение за предприетите мерки. СЗО съобщи още, че проверява медийни информации за втори служител с пневмония с неустановена причина.

Роспотребнадзор съобщи, че диагнозата е пневмония с неустановена етиология. По данни на руската служба при разширените изследвания на проби не са открити микроорганизми, свързани с професионалната дейност на починалата. Ведомството заяви, че няма епидемичен риск за населението на Иркутск и Иркутска област и че не са установени аварийни ситуации при работа с патогенни микроорганизми.

Сибига припомни предишни кризи

Украинският министър заяви, че Москва има системна практика да укрива информация за тежки кризи. Като примери той посочи изтичането на антракс в Свердловск през 1979 г., Чернобилската катастрофа през 1986 г. и твърдяното прикриване на мащаба на пандемията от COVID-19 през 2020–2022 г.

Сибига свърза случая и с по-широките международни опасения около опасни патогени, химическите оръжия и руските ядрени заплахи във войната срещу Украйна. Русия трябва да предостави данните за случая в Иркутска област, докато медицинската причина за смъртта на Шипилова и наличието на чума остават предмет на противоречиви сведения.

Източници: focus-news.net, who.int, interfax.ru