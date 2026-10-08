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Какво се случи в Иркутск? Киев поиска прозрачност около смъртта на 28-годишна служителка на противочумен институт
  Тема: Украйна

Какво се случи в Иркутск? Киев поиска прозрачност около смъртта на 28-годишна служителка на противочумен институт

8 Октомври, 2026 18:52 976 40

  • андрей сибига-
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  • чума-
  • русия-
  • сзо-
  • белодробна чума-
  • пандемия

Москва все още отрича да има потвърден случай на чума и епидемичен риск

Какво се случи в Иркутск? Киев поиска прозрачност около смъртта на 28-годишна служителка на противочумен институт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрей Сибига поиска Русия да разкрие обстоятелствата около смъртта на 28-годишна служителка на противочумен институт в Иркутска област и да предостави на международната общност пълни епидемиологични данни.

Дария Шипилова е починала на 2 октомври в районната болница в Шелехов. Тя е работила в Иркутския научноизследователски институт за борба с чумата на Сибир и Далечния изток. След смъртта ѝ са се появили твърдения, че причината е белодробна чума. Около 200 души, които са били в контакт с нея, са поставени под изолация и медицинско наблюдение, а в няколко болници са въведени карантинни мерки.

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„Русия трябва да разкрие всички обстоятелства по този случай, да предостави прозрачни епидемиологични данни и да сътрудничи с международни механизми. Що се отнася до опасни патогени, мълчанието представлява заплаха за всички“, заяви Сибига.

Различия в оценките за случая

Световната здравна организация определи случая като предполагаема белодробна чума и заяви, че все още не разполага с достатъчно информация, за да извърши пълна оценка на риска. Организацията е поискала от руските власти подробности за лабораторните изследвания на починалата и на контактните лица, както и обяснение за предприетите мерки. СЗО съобщи още, че проверява медийни информации за втори служител с пневмония с неустановена причина.

Роспотребнадзор съобщи, че диагнозата е пневмония с неустановена етиология. По данни на руската служба при разширените изследвания на проби не са открити микроорганизми, свързани с професионалната дейност на починалата. Ведомството заяви, че няма епидемичен риск за населението на Иркутск и Иркутска област и че не са установени аварийни ситуации при работа с патогенни микроорганизми.

Сибига припомни предишни кризи

Украинският министър заяви, че Москва има системна практика да укрива информация за тежки кризи. Като примери той посочи изтичането на антракс в Свердловск през 1979 г., Чернобилската катастрофа през 1986 г. и твърдяното прикриване на мащаба на пандемията от COVID-19 през 2020–2022 г.

Сибига свърза случая и с по-широките международни опасения около опасни патогени, химическите оръжия и руските ядрени заплахи във войната срещу Украйна. Русия трябва да предостави данните за случая в Иркутска област, докато медицинската причина за смъртта на Шипилова и наличието на чума остават предмет на противоречиви сведения.

Източници: focus-news.net, who.int, interfax.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кинеф

    42 15 Отговор
    Не е в позиция да иска нещо

    Коментиран от #16, #18

    18:54 08.10.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    18 18 Отговор
    Много шум се вдигна за един наивен инцидент Явно нещо се пече Чумата не представлява никаква опасност но тъпаните бият денонощно

    18:56 08.10.2026

  • 3 Кочо

    34 16 Отговор
    За епидемията от морбили в САЩ, обаче не иска. Нито за ебола в Африка, камо ли за корида? Странна работа.

    18:57 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Соваж бейби

    28 13 Отговор
    Иначе са с голямо самочувствие украинците 🤣!Русия точно пък на тях ще даде прозрачно обяснение .

    19:10 08.10.2026

  • 8 Фелдшер

    14 10 Отговор
    Чумавите фашисти ще заразят света .

    19:18 08.10.2026

  • 9 Дън Бай

    12 11 Отговор
    Голям смях, Сибига!

    19:19 08.10.2026

  • 10 И кво общо има

    20 7 Отговор
    Киев с Иркутск...

    19:20 08.10.2026

  • 11 Зеленски няма карти и

    15 4 Отговор
    Киев се опитва по всякакъв начин да се измъкне от своето настъпление на запад и от своите успехи които са загуба на територии.

    19:21 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 така, така

    22 0 Отговор
    Не помня да има задължение, Киев да е искал обяснения от САЩ за регулярните им 5-6 случая на чума всяка година.
    Оставиха клоуна да се вживява в ролята си и тоя онагля. Скоро чичо Дончо ще му напомни къде му е мястото. Чичо Дончо признава за равни само Си и в известна степен Путин, та едва ли ще остави шута на Брюксел да си разиграва цирка под носа му.

    19:25 08.10.2026

  • 14 Какво се случи в Иркутск?

    18 1 Отговор
    Имаше предположения, че жената е била заразена с чума, но това не беше потвърдено. Жената е имала пневмония с неизвестна етиология . Лицата, които са били в контакт с пациентката, са поставени под медицинско наблюдение. Диагностицирани са с риновирус и коронавирус.Общо бяха проведени близо пет хиляди лабораторни изследвания . Наблюденията не разкриха опасни патогенни микроорганизми. Санитарно-епидемиологичната обстановка в Иркутск и Шелехов е спокойна. Световната здравна организация публично потвърди, че няма рискове за общественото здраве...Други въпроси има ли украинският външен министър Андрей Сибига ? А?

    Коментиран от #25, #35, #38

    19:27 08.10.2026

  • 15 хахахахха

    13 1 Отговор
    "киев поиска" голям виц🤣🤣

    19:36 08.10.2026

  • 16 трагично

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кинеф":

    Русия е може би най-подготвената държава срещу био атаки. Ще се справят..

    Коментиран от #23

    19:36 08.10.2026

  • 17 Киев като какви?

    12 1 Отговор
    Искат , плюнки някакви искат?

    19:38 08.10.2026

  • 18 войната приключва

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кинеф":

    ще има нужда от нова заплаха..,
    но хората вече не вярват на подобни истерии..Зависи как ще се изявят медиите..

    19:39 08.10.2026

  • 19 бактерията

    3 1 Отговор
    причинител (Yersinia pestis) се среща в естествена среда (ендемична е) в някои селски райони в западната част на САЩ (особено в държави като Ню Мексико, Аризона, Колорадо и Калифорния). Тя се поддържа сред дивите гризачи и техните бълхи.
    • Статистика: Обикновено в САЩ се регистрират средно между 5 и 15 случая на чума на година, предимно в бубонна форма.
    Белодробна форма: Белодробната (пневмонична) чума е изключително рядка за САЩ. Последното документирано предаване на белодробна чума от човек на човек на американска земя датира от далечната 1924 г. по време на епидемия в Лос Анджелис. В съвременната история случаите се лекуват успешно и бързо с антибиотици от първа линия, стига да бъдат открити навреме.

    Коментиран от #24

    19:41 08.10.2026

  • 20 Кой е тоа изобщо

    7 1 Отговор
    Нема такава страна и е все едно, че някой си се прави на важен да пита Русия!!!
    Русия изобщо не се интересува да отговаря на некакви такива из покрайнините.

    19:43 08.10.2026

  • 21 Титак

    3 3 Отговор
    Мълчанието на Русия е заплаха за всички. Къде ги намират тия.

    19:43 08.10.2026

  • 22 бактерията Зеленски

    10 3 Отговор
    е убила повече украйнци от чумата в Испания през 17 век

    Коментиран от #28

    19:44 08.10.2026

  • 23 Чумата е

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "трагично":

    Бактериологично заболяване. Лекува се с антибиотици! Нищо особено!

    Коментиран от #34

    19:44 08.10.2026

  • 24 е в дадения случай

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "бактерията":

    това е било първата мисъл на докторите, защото жената е работила като лаборантка в специализиран за чумата институт. Няма съмнение, че са взели всички необходими мерки и спрямо нейните контактни. След няколко дена цялата тая истерия ще замре.

    Докато се чака дали ще има други случаи, защо да не си направят ПР акцийка за сметка на руснаците. Нищо в хибридната война не се пропуска, дори да няма разумен индивид, който да им се хване на елементарните номера.

    19:50 08.10.2026

  • 25 Питай майката на

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Какво се случи в Иркутск?":

    Дария.

    Коментиран от #27

    19:51 08.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 не се подигравай

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Питай майката на":

    с мъката на жената, не е християнско.

    Коментиран от #33

    19:56 08.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Анонимен

    2 0 Отговор
    КИЕВ поиска? От къде накъде?!!

    20:04 08.10.2026

  • 33 Няма никаква счупена епруветка

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "не се подигравай":

    Оставиха я да умре.Лъжат ви.
    Думи на майката на Дария,не мои.

    Коментиран от #39

    20:04 08.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ганчев

    1 0 Отговор
    Руснаците са пробвали щам върху момичето.

    20:11 08.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 а ти какво искаш

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Няма никаква счупена епруветка":

    жената е в мъка, загубила е дъщеря си. Да не искаш да тръби, че момичето й само си е виновно за тъжня край. Жената не е била там и няма как да знае какво се е случило.

    Ще и трябва време на жената да прерабори тази загуба, най-вероятно никога няма да приеме, че дъщеря й, поради миг невнимание си е докарала тоя ужасен край. За родителите няма по-голяма мъка от това да загубят детето си. То дори когато е безнадежно болно е ужас (при все, че си наясно със ситуацията), та камо ли ако белята се е случила, заради нелеп инцидент.

    20:25 08.10.2026

  • 40 абе

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Д-р До литър":

    какви ги пишеш?
    Всяка година в ендемичните за чума региони се регистрират по няколко случая и нищо не е плъзнало по целия свят. Я се успокой и на панирай хората

    20:27 08.10.2026

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