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Говори Москва! Мария Захарова попита Франция за правата на човека при ученическите протести

Говори Москва! Мария Захарова попита Франция за правата на човека при ученическите протести

7 Октомври, 2026 09:23 1 773 103

  • мария захарова-
  • русия-
  • франция-
  • еманюел макрон-
  • кая калас

Не чувам ръководителя на европейската дипломация Кая Калас и останалите обитатели на красивата градина - да говорят, написа Захарова

Говори Москва! Мария Захарова попита Франция за правата на човека при ученическите протести - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
ТАСС ТАСС

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова попита Париж за "правата на човека" на фона на съобщенията за сблъсъци на полицията с протестиращи във Франция ученици, съобщава ТАСС.

"Нормално е полицията в Париж да бие собствените си деца. Ами опасенията и правата на човека в Елисейския дворец? Не чувам ръководителя на европейската дипломация Кая Калас и останалите обитатели на "красивата градина" - да говорят", написа дипломатът в Telegram.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social отдаде масовите ученически протести във Франция на "масовата миграция" и "исляма".

"Това, което се случва във Франция, е не друго, а излязла от контрол масова миграция. Тук не става въпрос за училища, а за исляма, който иска да завладее една някога велика страна!", заяви Тръмп.

По-рано AFP, позовавайки се на данни на Министерството на вътрешните работи, съобщи, че 256 000 души са участвали в протестите на ученици от гимназията в цялата страна на 6 октомври.

Френското вътрешно министерство съобщи, че от началото на протестите са били арестувани 6100 души, като огромното мнозинство от тях са непълнолетни. Над 1800 души са привлечени към наказателно преследване за неуточнени престъпления, включително 1483 непълнолетни, информира Министерството на правосъдието.

При сблъсъците са били ранени най-малко 215 тийнейджъри и 85 служители в училищата. Пострадали са и над 700 полицаи.

От края на септември френски ученици блокират входовете на стотици гимназии в цялата страна с искания за по-добри условия - протести, които на места прераснаха в сблъсъци със силите на реда. Във вторник повече от 250 000 демонстранти излязоха по улиците на Франция.

Източник: news.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    37 5 Отговор
    6000 ученици са арестувани.Много ранени.

    09:25 07.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    27 7 Отговор
    МАША НАПРАВО ПРАЩАЙ МЕЧОКА:)

    Коментиран от #13, #14, #16

    09:27 07.10.2026

  • 4 Дзак

    18 9 Отговор
    Както винаги Всеотдайна, Недостъпна и Ангажирана!

    09:28 07.10.2026

  • 5 Чума

    49 7 Отговор
    А наш Георг, Поптодорова, Нейнска и другите анализатори не питат Франция! И защо да я питат, след като тва е нормално там - мигрантската младеж задоволява естествените си нужди да беснее и това не е прецедент! Е, мащабите са по опостушителни, но такова е бъдещето.!

    09:28 07.10.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    63 10 Отговор
    Много странно. Пълно информационно затъмнение, за случващото се във Франция. Страната гори, а мисирките мълчат.

    09:29 07.10.2026

  • 7 Франция

    19 33 Отговор
    Да пита Захарова, защо арестуваха комунистите от КПРФ, които направиха митинг срещу изборните измами, Единна Русия и Кремълския режим?

    Коментиран от #86

    09:29 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 малии

    17 36 Отговор
    А правата на падналите през прозорците големци в Раша

    Коментиран от #55

    09:29 07.10.2026

  • 10 у мирис@н@т@

    9 14 Отговор
    нешту за другата чума

    09:29 07.10.2026

  • 11 Бая

    14 0 Отговор
    бой изядоха. Вярно.

    Коментиран от #27

    09:30 07.10.2026

  • 12 Гошо

    33 6 Отговор
    А Макрон какво каза ?
    Че руските служби са ги подкокоросали за да направят подарък на Путин за рожденият му ден

    09:30 07.10.2026

  • 13 Варламов

    10 28 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Мечките гризат руснаци. Тая година случаите на изядени от мечки руснаци са десетки пъти повече от минали години. Явно и на сибирските мечки им писна от пияни руснаци окупатори.

    Коментиран от #32

    09:30 07.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Точно , Руска Захарова да коментира ...

    13 27 Отговор
    правата на човека, държава в която арести и затвора Гулаг

    е ежедневие и гордост за руската Милиция и раята им!

    Коментиран от #38

    09:31 07.10.2026

  • 18 Българин 🇧🇬

    28 9 Отговор
    Докато Микрончо подскача срещи Русия , (с надеждата да е втори Наполеон) , френското образование е в трагично състояние . Не е лошо да има статия за проблемите там , за да си вземем поука за България .

    09:32 07.10.2026

  • 19 Анонимен

    22 6 Отговор
    Ами децата не искат претъпкани класни стаи и камери в тоалетните, а нормални условия за обучение - ремонт на помещенията и оборудването.

    Коментиран от #23, #81

    09:33 07.10.2026

  • 20 Госあ

    23 10 Отговор
    Какво прави запада в Африка - геноцид, разграбване, робовладелство и търговия с хора като с добитък. Колко кораба с роби са акустирали във Франция? М? Какво прави Китай в Африка - изгражда инфраструктура, взема хора, плаща им престоя, обучава ги и ги връща обратно образовани,така че да се включат в индустриализацията. Разбира се, че и Китай имат интерес от тази работа, създават най малкото образована прокитайска класа. Инвестират с очакването да получат дивиденти, разбира се. Само че има колосална разлика в подхода - едните са разбойници, другите дипломати. Не, в Китай не може да има такива протести, защото няма маргинализирани африканци

    09:33 07.10.2026

  • 21 Макарон

    20 7 Отговор
    Нема по голяма клоака от Париж

    09:37 07.10.2026

  • 22 Дзак

    11 7 Отговор
    Както винаги Всеотдайна, Недостъпна и Ангажирана!

    09:37 07.10.2026

  • 23 Чума

    10 6 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    ...Тъй, тъй..! И запалиха училището, набиха учителя натиснаха учителката! Нормални условия!

    09:38 07.10.2026

  • 24 Айше французойката

    7 5 Отговор
    Моного са ги били там майко. Нинжи е имало и направо с каратета.

    09:38 07.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 БАНко

    21 5 Отговор
    НАТООВЦЕ , ВСЕ ОЩЕ ИМА НАДЕЖДА , ЗАЩОТО МЕРЦ НЕ ПОСМЯ ДА БИЕ УЧЕНИЦИТЕ ОТ 100 ГЕРМАНСКИ ГРАДА ЗА ДЕМОНСТРАЦИИТЕ СРЕЩУ ВОЙНАТА НА УРСУЛИЩАТА СРЕЩУ РУСИЯ С ЛОЗУНГИ - ,,ЗАЩО НИЕ , А НЕ ВИЕ " , ,,ТОВА Е ВАШАТА ВОЙНА , НЕ НАШАТА " , ,, РУСИЯ НЕ Е НАШ ВРАГ" !!!

    Коментиран от #62

    09:40 07.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мари Маро,

    5 15 Отговор
    Как е чумата?

    Коментиран от #36

    09:41 07.10.2026

  • 32 Урсулът

    14 6 Отговор

    До коментар #13 от "Варламов":

    Тази година конфискуваме спестяванията на всики и отиваме на война с мечката

    09:42 07.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Аз съм веган

    4 16 Отговор
    Чаша захарова отново от сутринта не знам дали ще доживее Хага

    Коментиран от #41, #52

    09:45 07.10.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    6 7 Отговор

    До коментар #31 от "Мари Маро,":

    С чумата шега не бива. Не знаеш ли поговорката " Мечката играе ли хоро в комшиите, ще дойде и у нас"

    09:45 07.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мухахаха

    8 6 Отговор

    До коментар #17 от "Точно , Руска Захарова да коментира ...":

    Ама че глупости дрънкаш

    09:46 07.10.2026

  • 39 Владимир Сополин

    6 21 Отговор
    Няма по-голяма клоака от Русия

    Коментиран от #53, #89, #101

    09:47 07.10.2026

  • 40 Стоянчо Пуканката

    15 3 Отговор
    Франция е тоталитарна държава, управлявана ат диктатор (макар и "мек"). Най- добре е прогресивните сили, носителите на просперитет, стабилност, мир и благополучие, а именно: Русия, Китай, Иран, С.Корея( с младши партньори Беларус и Казахстан)- да наложат над Париж",Зона, забранена за полети". Немедленно!

    Коментиран от #48

    09:48 07.10.2026

  • 41 Мухахаха

    9 3 Отговор

    До коментар #35 от "Аз съм веган":

    Веганче отиди на фронта да се докажеш

    09:48 07.10.2026

  • 42 Рамбо

    5 14 Отговор
    Маша водката не я чувам да коментира над ПОЛОВИН МИЛИОН избити млади мъже руснаци в братоубийствената война с Украйна. Средна продължителност на живот на руския войник на фронтовата линия -35 минути.

    Коментиран от #45

    09:48 07.10.2026

  • 43 Сашко

    7 1 Отговор
    Малко са ги били.

    09:48 07.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Маша

    10 0 Отговор
    Е Велика !!!

    09:51 07.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 протести ли било това

    8 6 Отговор
    Това не са протести, а погроми.
    Френските власти следва внимателно да анализират провокаторите които са вдингали децата срещу тегобите на домашната работа.
    Едното оплакване било, че имат домашни. Другото, че имали били повече учебни занятия отколкото почивки в училище.

    Отвсякъде си мирише на намеса на възрастни в цялата тази каша.
    Кои са тези възрастни, нека френските власти установят!

    Тези протести са някакъв хибрид между протест (опаковката) и терор чрез хаос, например провокиран от тролове по социалните медии.

    Коментиран от #69, #73

    09:52 07.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 В статията става дума

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Владимир Сополин":

    фалиралата вече потънала в размирици Франция.

    09:54 07.10.2026

  • 54 тцтцтцтц

    5 9 Отговор
    До къде я докарахме, тая алкохоличка да говори за човешки права.

    09:56 07.10.2026

  • 55 Адолф

    5 11 Отговор

    До коментар #9 от "малии":

    В русия права няма, има крепостни а те права нямат освен да служат преданно на господаря.

    Коментиран от #58, #68

    09:57 07.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Жестока е

    7 3 Отговор
    Както винаги Захарова право в десетката.

    Коментиран от #63, #67

    10:05 07.10.2026

  • 61 НАТЮ брани

    6 2 Отговор
    правата на човека като го приключва

    10:07 07.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 хаха

    8 0 Отговор
    Защо не се пише цялата истина за тези протести? Има запалени училища, коли, магазини. Има жена, която се е опитала да ги спре да потрошат спирка, с изгаряния по лицето, защото протестиращ решил да ползва спрей с огън като огнехвъргачка по нея. Има пребити полицаи, учители, граждани. Това хич не са мирни протести на ученици. И на всичкото отгоре организацията съвсем официално вече казано си е от крайно левите.
    Ученици протестират, че няма пари за училища, и палят новопостроено училище, което по всички стандарти е хипер лукс с огромна зимна градина със стъклен покрив, лаундж зони(дивани и т.н.), модерна техника? Говоря за първото запалено- "Нелсън Мандела" в Париж. Протестират, че няма достатъчно учители, и пускат в тик-ток снимано как бият учителя си? Нали така никой няма да иска да почне да работи като учител?
    Опитват да правят лява революция като студентите през 1968, но не разбират, че, каквото и да опитват, това няма да промени факта, че Франция е с огромен дълг и дефицит, вече няма кой да иска да й купува дълга, лихвите по дълга вкарват все повече дефицит и реално няма откъде да се дава.
    Нека си отговорим честно на един въпрос. Догодина Франция ще има нужда ЕЦБ да налее пари. Има да рефинансира към трилион дългове, които изтичат, та няма избор. Кой е съгласен да ни се вдигнат данъците примерно двойно или инфлацията от напечатаните пари за година да е не 5-6%, а 20-30%? Защото зулумите на протестиращите, исканията им накрая всеки в еврозоната ще тря

    10:10 07.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Соваж бейби

    8 3 Отговор
    Права е Мария Захарова точна както винаги ,няма обяснение и от полицията как така се стигна до там да има осакатени деца .

    Коментиран от #76

    10:12 07.10.2026

  • 67 Гресирана ватенка

    3 5 Отговор

    До коментар #60 от "Жестока е":

    Крава с отпаднала необходимост 😁😁😁

    Коментиран от #70

    10:13 07.10.2026

  • 68 Преди руснаците бяха крепостни

    1 5 Отговор

    До коментар #55 от "Адолф":

    Сега са роби.

    10:15 07.10.2026

  • 69 хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "протести ли било това":

    Вече се разбра- организацията е на синдикатите и крайно левите.
    Иначе, вярно имат проблеми с програмата в средните училища. Заради недостига на желаещи да станат учители(ама то помощи са колкото средна заплата, като я обложат със "справедлив" прогресивен данък...) програмата е пръсната като лекциите в университетите с дупки по средата и 2-3 дни учениците събират програма от 10 сутринта до 6 вечерта с дупки по 1-2 часа. Протестират, че така вкъщи нямало кога да пишат домашни. На въпроса дали не могат да пишат домашните в дупките отговарят, че трябвало да социализират през това време. Но как да решат този проблем? Да дадат заплати по 10000 месечно бруто на учителите? Защото след прогресивния данък от 10000 ще останат 5000 за учителя чисто. А социалната помощ с отчитане на поети наем и сметки гони 2000-2500 евро все едно си взел чисто. От там половината работоспособни са им на помощи или държавна работа.

    10:15 07.10.2026

  • 70 Жестока е Захарова

    5 0 Отговор

    До коментар #67 от "Гресирана ватенка":

    Право куме в очи. Нали?

    10:15 07.10.2026

  • 71 Логично и

    7 0 Отговор
    Нормално е атлантиците да бият собствените си деца и родители. Те не са принципно у ред

    10:17 07.10.2026

  • 72 Те тамън ми беше домъчняло за тоя

    1 4 Отговор
    Руски Пар цал.

    10:17 07.10.2026

  • 73 Соваж бейби

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "протести ли било това":

    Цялата работа е дело на Меланшон и
    Бали Багайоко който стана кмет от партията му „Непокорна Франция“ спечели защото там има много мегранти второ и трето поколение хипер бедни .Багайоко
    не е съдебно признат за виновен за протестите на учениците, но се намира в центъра на остър политически и правен скандал във Франция заради публичната си подкрепа към тях.Причината са негови думи пред блокирана гимназия, където той заявява, че „насилието в определен момент може да бъде легитимно“ .

    10:18 07.10.2026

  • 74 Бай Араб

    2 3 Отговор
    Пияната Маша е влюбена във Франция и френски пирати и френски араби .

    10:18 07.10.2026

  • 75 Много яка атлантическа "демокрация"

    4 1 Отговор
    Френското вътрешно министерство съобщи, че от началото на протестите са били арестувани 6100 души, като огромното мнозинство от тях са непълнолетни

    10:18 07.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 1984

    3 2 Отговор
    И Захарова, и Тръмп са прави в случая

    10:23 07.10.2026

  • 78 Казуар

    2 0 Отговор
    Захаринке, сред протестиращите има такива които чупят, палят, ограбват магазини.

    Коментиран от #80

    10:24 07.10.2026

  • 79 Соваж бейби

    5 2 Отговор

    До коментар #76 от "Бай Араб":

    Пии си хапчетата положението е сериозно Захарова е права ,след като не си тук защо се намисаш без да си наясно какво се случва ?

    10:25 07.10.2026

  • 80 Верно ли

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "Казуар":

    Ти да видиш. 😄 Де да се сетиш как ги иронизира Захарова.

    10:26 07.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 3 Отговор
    ТАКА ЩЕ КАЖЕ РОССИ,СЛЕД КАТО ПРЕЗИДЕНТА НА ФРАНЦИЯ НЕ Е УЖ БЪЛГАРИНА РАДЕВ...

    Коментиран от #85

    10:28 07.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Сега

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "РОССИ СЕСЕСЕРЕ":

    ако знаеш, що намеша Радев? Зор да си покажете трагедията. 😄

    10:32 07.10.2026

  • 86 Зорко

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Франция":

    Виж резултатите цифрите говорят. Колко да са маниполирани?

    10:33 07.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Народни съдилища за атлантиците

    3 1 Отговор
    и урсулайките са нужни навсякъде във Европа. Това е истината. Тази сган прекали

    10:37 07.10.2026

  • 89 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Владимир Сополин":

    ГРЕШИШ!!!...
    РОССИ ВЪОБЩЕ НЕ Е КЛОАКА
    А КЕН ЕФФФФ...

    10:38 07.10.2026

  • 90 Викто Юго

    2 1 Отговор
    Пребиха децата на Франция.Това гледаме по медиите.Всеки от тях ще носи този спомен.А утре ще станат граждани.Няма ли по-цивилизовано решения,че ще ги гонят като стадо овце и ще ги пребиват от бой с различни полицейски средства?Остава да извадят гилотините по улиците както едно време.

    Коментиран от #100

    10:38 07.10.2026

  • 91 НАТО

    1 1 Отговор
    Маро,има ли водка останала или на антифриз карате с Медведката?

    10:38 07.10.2026

  • 92 МАКАРОНА НЕ Е ДЕМОКРАТИЧЕН

    1 0 Отговор
    Той е педолистичен.

    10:40 07.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Хи хи

    2 0 Отговор
    микрона е диктаторче а баба му малко го бие...светът трябва да се намеси за да спре френското диктаторче !!

    10:42 07.10.2026

  • 95 Много яка атлантическа "демокрация"

    3 0 Отговор
    Толкова хора в Русия не са арестувани за 30 години колкото във Франция за един ден

    10:43 07.10.2026

  • 96 Много точна

    2 0 Отговор
    Така хубаво ги подрежда, че не е истина. Душата му се пълни на човек с урсулските камъни, по урсулските тъ панарки!

    10:43 07.10.2026

  • 97 млад еврас

    3 1 Отговор
    Аааа щом е във Франция си се води демократичен побой, така да се каже възпитателен, хубав и добър, ако е в Русия си е друга бира, там си е диктаторски побой и много лош.

    10:43 07.10.2026

  • 98 Макрон да го срещнат веднага

    2 1 Отговор
    С госпожа Гилотин !

    10:44 07.10.2026

  • 99 Франция ли? ...

    3 1 Отговор
    Сега внимавайте и четете бавно ! ... Франция ще започне да налага такса върху модните артикули от вторник, като таксата в крайна сметка ще достигне близо 20 евро на дреха, тъй като правителството се е насочило към големи азиатски платформи за електронна търговия като Shein. Данъкът е следствие от законодателство, прието от френския парламент през юни, за регулиране на така наречените компании за „ултрабърза мода“, известни с продажбата на големи количества дрехи с по-ниско качество на изключително ниски цени... такса от 50 цента ще има за бельо, попадащо в категорията на ултрабързата мода, като тя ще се увеличи до две евро за тениски, девет евро за дънки и 12 евро за яке. Таксата може да достигне до 19,50 евро (22,60 долара) на артикул., въпреки че таванът остава на 50% от цената на продукта преди данъци.... Схващате ли кой ще плати и как да ви питам пичове ?

    10:46 07.10.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Удри евраста с лопатЕто

    3 0 Отговор
    Споко, евраста ще ви обере всичко, при него всичко се палаща, ЕС е фалирал, няма колонии за скубане, нищо, единствено му остава да скубе собственото си население, една държава вече наложи данък празно жилище 2000 евро на година, очаквайте с цифровото евро и данък спестявания, застояла сума в банката луп 10% данък, няма да има прошка за никого, така само корумпираните "елити" имат шанс да се задържат още малко, данъците в ЕС режима са над 70% вече, официално 65% но ние знаем как манипулират данни

    10:51 07.10.2026

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