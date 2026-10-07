Говори Москва! Мария Захарова попита Франция за правата на човека при ученическите протести

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова попита Париж за "правата на човека" на фона на съобщенията за сблъсъци на полицията с протестиращи във Франция ученици, съобщава ТАСС.
"Нормално е полицията в Париж да бие собствените си деца. Ами опасенията и правата на човека в Елисейския дворец? Не чувам ръководителя на европейската дипломация Кая Калас и останалите обитатели на "красивата градина" - да говорят", написа дипломатът в Telegram.
Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social отдаде масовите ученически протести във Франция на "масовата миграция" и "исляма".
"Това, което се случва във Франция, е не друго, а излязла от контрол масова миграция. Тук не става въпрос за училища, а за исляма, който иска да завладее една някога велика страна!", заяви Тръмп.
По-рано AFP, позовавайки се на данни на Министерството на вътрешните работи, съобщи, че 256 000 души са участвали в протестите на ученици от гимназията в цялата страна на 6 октомври.
Френското вътрешно министерство съобщи, че от началото на протестите са били арестувани 6100 души, като огромното мнозинство от тях са непълнолетни. Над 1800 души са привлечени към наказателно преследване за неуточнени престъпления, включително 1483 непълнолетни, информира Министерството на правосъдието.
При сблъсъците са били ранени най-малко 215 тийнейджъри и 85 служители в училищата. Пострадали са и над 700 полицаи.
От края на септември френски ученици блокират входовете на стотици гимназии в цялата страна с искания за по-добри условия - протести, които на места прераснаха в сблъсъци със силите на реда. Във вторник повече от 250 000 демонстранти излязоха по улиците на Франция.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
09:25 07.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #13, #14, #16
09:27 07.10.2026
4 Дзак
09:28 07.10.2026
5 Чума
09:28 07.10.2026
6 РЕАЛИСТ
09:29 07.10.2026
7 Франция
Коментиран от #86
09:29 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 малии
Коментиран от #55
09:29 07.10.2026
10 у мирис@н@т@
09:29 07.10.2026
11 Бая
Коментиран от #27
09:30 07.10.2026
12 Гошо
Че руските служби са ги подкокоросали за да направят подарък на Путин за рожденият му ден
09:30 07.10.2026
13 Варламов
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Мечките гризат руснаци. Тая година случаите на изядени от мечки руснаци са десетки пъти повече от минали години. Явно и на сибирските мечки им писна от пияни руснаци окупатори.
Коментиран от #32
09:30 07.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Точно , Руска Захарова да коментира ...
е ежедневие и гордост за руската Милиция и раята им!
Коментиран от #38
09:31 07.10.2026
18 Българин 🇧🇬
09:32 07.10.2026
19 Анонимен
Коментиран от #23, #81
09:33 07.10.2026
20 Госあ
09:33 07.10.2026
21 Макарон
09:37 07.10.2026
22 Дзак
09:37 07.10.2026
23 Чума
До коментар #19 от "Анонимен":...Тъй, тъй..! И запалиха училището, набиха учителя натиснаха учителката! Нормални условия!
09:38 07.10.2026
24 Айше французойката
09:38 07.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 БАНко
Коментиран от #62
09:40 07.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мари Маро,
Коментиран от #36
09:41 07.10.2026
32 Урсулът
До коментар #13 от "Варламов":Тази година конфискуваме спестяванията на всики и отиваме на война с мечката
09:42 07.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Аз съм веган
Коментиран от #41, #52
09:45 07.10.2026
36 РЕАЛИСТ
До коментар #31 от "Мари Маро,":С чумата шега не бива. Не знаеш ли поговорката " Мечката играе ли хоро в комшиите, ще дойде и у нас"
09:45 07.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Мухахаха
До коментар #17 от "Точно , Руска Захарова да коментира ...":Ама че глупости дрънкаш
09:46 07.10.2026
39 Владимир Сополин
Коментиран от #53, #89, #101
09:47 07.10.2026
40 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #48
09:48 07.10.2026
41 Мухахаха
До коментар #35 от "Аз съм веган":Веганче отиди на фронта да се докажеш
09:48 07.10.2026
42 Рамбо
Коментиран от #45
09:48 07.10.2026
43 Сашко
09:48 07.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Маша
09:51 07.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 протести ли било това
Френските власти следва внимателно да анализират провокаторите които са вдингали децата срещу тегобите на домашната работа.
Едното оплакване било, че имат домашни. Другото, че имали били повече учебни занятия отколкото почивки в училище.
Отвсякъде си мирише на намеса на възрастни в цялата тази каша.
Кои са тези възрастни, нека френските власти установят!
Тези протести са някакъв хибрид между протест (опаковката) и терор чрез хаос, например провокиран от тролове по социалните медии.
Коментиран от #69, #73
09:52 07.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 В статията става дума
До коментар #39 от "Владимир Сополин":фалиралата вече потънала в размирици Франция.
09:54 07.10.2026
54 тцтцтцтц
09:56 07.10.2026
55 Адолф
До коментар #9 от "малии":В русия права няма, има крепостни а те права нямат освен да служат преданно на господаря.
Коментиран от #58, #68
09:57 07.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Жестока е
Коментиран от #63, #67
10:05 07.10.2026
61 НАТЮ брани
10:07 07.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 хаха
Ученици протестират, че няма пари за училища, и палят новопостроено училище, което по всички стандарти е хипер лукс с огромна зимна градина със стъклен покрив, лаундж зони(дивани и т.н.), модерна техника? Говоря за първото запалено- "Нелсън Мандела" в Париж. Протестират, че няма достатъчно учители, и пускат в тик-ток снимано как бият учителя си? Нали така никой няма да иска да почне да работи като учител?
Опитват да правят лява революция като студентите през 1968, но не разбират, че, каквото и да опитват, това няма да промени факта, че Франция е с огромен дълг и дефицит, вече няма кой да иска да й купува дълга, лихвите по дълга вкарват все повече дефицит и реално няма откъде да се дава.
Нека си отговорим честно на един въпрос. Догодина Франция ще има нужда ЕЦБ да налее пари. Има да рефинансира към трилион дългове, които изтичат, та няма избор. Кой е съгласен да ни се вдигнат данъците примерно двойно или инфлацията от напечатаните пари за година да е не 5-6%, а 20-30%? Защото зулумите на протестиращите, исканията им накрая всеки в еврозоната ще тря
10:10 07.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Соваж бейби
Коментиран от #76
10:12 07.10.2026
67 Гресирана ватенка
До коментар #60 от "Жестока е":Крава с отпаднала необходимост 😁😁😁
Коментиран от #70
10:13 07.10.2026
68 Преди руснаците бяха крепостни
До коментар #55 от "Адолф":Сега са роби.
10:15 07.10.2026
69 хаха
До коментар #49 от "протести ли било това":Вече се разбра- организацията е на синдикатите и крайно левите.
Иначе, вярно имат проблеми с програмата в средните училища. Заради недостига на желаещи да станат учители(ама то помощи са колкото средна заплата, като я обложат със "справедлив" прогресивен данък...) програмата е пръсната като лекциите в университетите с дупки по средата и 2-3 дни учениците събират програма от 10 сутринта до 6 вечерта с дупки по 1-2 часа. Протестират, че така вкъщи нямало кога да пишат домашни. На въпроса дали не могат да пишат домашните в дупките отговарят, че трябвало да социализират през това време. Но как да решат този проблем? Да дадат заплати по 10000 месечно бруто на учителите? Защото след прогресивния данък от 10000 ще останат 5000 за учителя чисто. А социалната помощ с отчитане на поети наем и сметки гони 2000-2500 евро все едно си взел чисто. От там половината работоспособни са им на помощи или държавна работа.
10:15 07.10.2026
70 Жестока е Захарова
До коментар #67 от "Гресирана ватенка":Право куме в очи. Нали?
10:15 07.10.2026
71 Логично и
10:17 07.10.2026
72 Те тамън ми беше домъчняло за тоя
10:17 07.10.2026
73 Соваж бейби
До коментар #49 от "протести ли било това":Цялата работа е дело на Меланшон и
Бали Багайоко който стана кмет от партията му „Непокорна Франция“ спечели защото там има много мегранти второ и трето поколение хипер бедни .Багайоко
не е съдебно признат за виновен за протестите на учениците, но се намира в центъра на остър политически и правен скандал във Франция заради публичната си подкрепа към тях.Причината са негови думи пред блокирана гимназия, където той заявява, че „насилието в определен момент може да бъде легитимно“ .
10:18 07.10.2026
74 Бай Араб
10:18 07.10.2026
75 Много яка атлантическа "демокрация"
10:18 07.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 1984
10:23 07.10.2026
78 Казуар
Коментиран от #80
10:24 07.10.2026
79 Соваж бейби
До коментар #76 от "Бай Араб":Пии си хапчетата положението е сериозно Захарова е права ,след като не си тук защо се намисаш без да си наясно какво се случва ?
10:25 07.10.2026
80 Верно ли
До коментар #78 от "Казуар":Ти да видиш. 😄 Де да се сетиш как ги иронизира Захарова.
10:26 07.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
Коментиран от #85
10:28 07.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Сега
До коментар #83 от "РОССИ СЕСЕСЕРЕ":ако знаеш, що намеша Радев? Зор да си покажете трагедията. 😄
10:32 07.10.2026
86 Зорко
До коментар #7 от "Франция":Виж резултатите цифрите говорят. Колко да са маниполирани?
10:33 07.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Народни съдилища за атлантиците
10:37 07.10.2026
89 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #39 от "Владимир Сополин":ГРЕШИШ!!!...
РОССИ ВЪОБЩЕ НЕ Е КЛОАКА
А КЕН ЕФФФФ...
10:38 07.10.2026
90 Викто Юго
Коментиран от #100
10:38 07.10.2026
91 НАТО
10:38 07.10.2026
92 МАКАРОНА НЕ Е ДЕМОКРАТИЧЕН
10:40 07.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Хи хи
10:42 07.10.2026
95 Много яка атлантическа "демокрация"
10:43 07.10.2026
96 Много точна
10:43 07.10.2026
97 млад еврас
10:43 07.10.2026
98 Макрон да го срещнат веднага
10:44 07.10.2026
99 Франция ли? ...
10:46 07.10.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Удри евраста с лопатЕто
10:51 07.10.2026