Говори Москва! Мария Захарова попита Франция за правата на човека при ученическите протести

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова попита Париж за "правата на човека" на фона на съобщенията за сблъсъци на полицията с протестиращи във Франция ученици, съобщава ТАСС.

"Нормално е полицията в Париж да бие собствените си деца. Ами опасенията и правата на човека в Елисейския дворец? Не чувам ръководителя на европейската дипломация Кая Калас и останалите обитатели на "красивата градина" - да говорят", написа дипломатът в Telegram.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social отдаде масовите ученически протести във Франция на "масовата миграция" и "исляма".

"Това, което се случва във Франция, е не друго, а излязла от контрол масова миграция. Тук не става въпрос за училища, а за исляма, който иска да завладее една някога велика страна!", заяви Тръмп.

По-рано AFP, позовавайки се на данни на Министерството на вътрешните работи, съобщи, че 256 000 души са участвали в протестите на ученици от гимназията в цялата страна на 6 октомври.

Френското вътрешно министерство съобщи, че от началото на протестите са били арестувани 6100 души, като огромното мнозинство от тях са непълнолетни. Над 1800 души са привлечени към наказателно преследване за неуточнени престъпления, включително 1483 непълнолетни, информира Министерството на правосъдието.

При сблъсъците са били ранени най-малко 215 тийнейджъри и 85 служители в училищата. Пострадали са и над 700 полицаи.

От края на септември френски ученици блокират входовете на стотици гимназии в цялата страна с искания за по-добри условия - протести, които на места прераснаха в сблъсъци със силите на реда. Във вторник повече от 250 000 демонстранти излязоха по улиците на Франция.

Източник: news.bg