Шоуто на Тръмп! Американският президент призова иранската армия да превземе Лос Анджелис и Сан Диего

Американският президент Доналд Тръмп с пореден политически гаф. От трибуната на предизборно събитие в Небраска той призова Иран да превземе Лос Анджелис и Сан Диего, предава CBS.

На митинга в Небраска Тръмп заяви, че войната в Иран е "изкуствена“, но иска да види "пълна победа“. Той отбеляза, че войната е "малка цена, която трябва да се плати, за да се запази безопасността на света, да се запази безопасността на САЩ“.

"Това е малка цена, която трябва да се плати, за да се гарантира безопасността на света, безопасността на страната ни. Те могат да превземат град. Нека превземат, нека го превземат, нека превземат Лос Анджелис. Нека превземат Сан Диего“, заяви Тръмп. На думите му остро реагира губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм.

"След като изпрати Националната гвардия и морската пехота да окупират Калифорния, Доналд Тръмп сега казва, че нашите чуждестранни врагове трябва да "превземат“ Лос Анджелис и Сан Диего“, написа Нюсъм в X. "Той е невменяем и опасен“, допълни губернаторът-демократ.

От Белия дом веднага се опитаха да прикрият гафа, като излязоха със съобщение, че думите на президента са били изтълкувани погрешно. "Той казваше, че САЩ се борят да СПРАТ Иран да има възможността да унищожи Лос Анджелис и Сан Диего с ядрено оръжие - което биха направили, ако имат възможност“, се казва в публикацията.

"Указвам на Държавния център за оценка на заплахите активно да следи ситуацията в случай, че чуждестранни играчи интерпретират забележките на президента като покана за атаки срещу Калифорния“, написа още Нюсъм. В изявление пред CBS губернаторът на щата призова Тръмп да бъде отстранен от длъжност съгласно 25-ата поправка на Конституцията.

Освен че е вторият по население град в страната, Лос Анджелис е дом на щаба на Командването на космическите системи на Космическите сили на САЩ, на аерокосмически производители, включително Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman, както и на финансирани от федералното правителство изследователски центрове като RAND Corporation, отбелязва CBS.

Сан Диего, осмият по големина град в страната, има големи военни съоръжения в и около него, включително: Военноморска база Сан Диего, дом на Тихоокеанския флот на ВМС на САЩ, базовият лагер на морската пехота Пендълтън, където живеят и работят 70 000 цивилни и военнослужещи на активна служба, военноморската амфибийна база Коронадо, основният тренировъчен полигон за военноморските тюлени на Западното крайбрежие.

Източник: www.focus-news.net