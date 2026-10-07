Новини
Свят »
САЩ »
Шоуто на Тръмп! Американският президент призова иранската армия да превземе Лос Анджелис и Сан Диего
  Тема: Иранската криза

Шоуто на Тръмп! Американският президент призова иранската армия да превземе Лос Анджелис и Сан Диего

7 Октомври, 2026 09:14 2 107 34

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • калифорния-
  • републиканска партия

Американският президент Доналд Тръмп с пореден политически гаф, предава CBS

Шоуто на Тръмп! Американският президент призова иранската армия да превземе Лос Анджелис и Сан Диего - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп с пореден политически гаф. От трибуната на предизборно събитие в Небраска той призова Иран да превземе Лос Анджелис и Сан Диего, предава CBS.

На митинга в Небраска Тръмп заяви, че войната в Иран е "изкуствена“, но иска да види "пълна победа“. Той отбеляза, че войната е "малка цена, която трябва да се плати, за да се запази безопасността на света, да се запази безопасността на САЩ“.

"Това е малка цена, която трябва да се плати, за да се гарантира безопасността на света, безопасността на страната ни. Те могат да превземат град. Нека превземат, нека го превземат, нека превземат Лос Анджелис. Нека превземат Сан Диего“, заяви Тръмп. На думите му остро реагира губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм.

"След като изпрати Националната гвардия и морската пехота да окупират Калифорния, Доналд Тръмп сега казва, че нашите чуждестранни врагове трябва да "превземат“ Лос Анджелис и Сан Диего“, написа Нюсъм в X. "Той е невменяем и опасен“, допълни губернаторът-демократ.

От Белия дом веднага се опитаха да прикрият гафа, като излязоха със съобщение, че думите на президента са били изтълкувани погрешно. "Той казваше, че САЩ се борят да СПРАТ Иран да има възможността да унищожи Лос Анджелис и Сан Диего с ядрено оръжие - което биха направили, ако имат възможност“, се казва в публикацията.

"Указвам на Държавния център за оценка на заплахите активно да следи ситуацията в случай, че чуждестранни играчи интерпретират забележките на президента като покана за атаки срещу Калифорния“, написа още Нюсъм. В изявление пред CBS губернаторът на щата призова Тръмп да бъде отстранен от длъжност съгласно 25-ата поправка на Конституцията.

Освен че е вторият по население град в страната, Лос Анджелис е дом на щаба на Командването на космическите системи на Космическите сили на САЩ, на аерокосмически производители, включително Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman, както и на финансирани от федералното правителство изследователски центрове като RAND Corporation, отбелязва CBS.

Сан Диего, осмият по големина град в страната, има големи военни съоръжения в и около него, включително: Военноморска база Сан Диего, дом на Тихоокеанския флот на ВМС на САЩ, базовият лагер на морската пехота Пендълтън, където живеят и работят 70 000 цивилни и военнослужещи на активна служба, военноморската амфибийна база Коронадо, основният тренировъчен полигон за военноморските тюлени на Западното крайбрежие.

Източник: www.focus-news.net


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    35 4 Отговор
    ЗАЩО НЕ ПОКАНИ КОРЕННИТЕ ПЛЕМЕНА НА САЩ И ДА ИМ ВЪЗСТАНОВИ СОБСТВЕНОСТТА?
    .....
    И ДА ВЪРНЕ ФОРД РОСС НА БРАТУШКИТЕ:)

    Коментиран от #2, #3, #22

    09:16 07.10.2026

  • 2 Ха ха ха

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Форд никога не е бил руски, но някой ФОРТ може би.

    09:28 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 МИ ТО ТРЪПАКА Е ТРЪП.

    18 1 Отговор
    Своенравен егоист злобен и алчен. Въобще не му пука кой какво ще каже пише за него. И е едно Деми старче. От един се отърваха друг такъв си избраха. Но народа там не му пука.. и защо?!??. ОТгатнете гатанката.

    09:31 07.10.2026

  • 5 Ами

    26 0 Отговор
    Калифорния е анексирана територия от Мексико през 1848г. Следва да и се върне обратно и САЩ да платят репарации.

    Коментиран от #18

    09:39 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 нннн

    20 1 Отговор
    Мигрантите вече ги превзеха.

    09:40 07.10.2026

  • 8 Да бе ,да ! 😜

    7 3 Отговор
    Думи на Тръмп , но извадени от контекста - елементарен пропаганден похват на опозицията срещу него . Отчаяна работа .

    09:43 07.10.2026

  • 9 Защо

    14 0 Отговор
    да ги унищожават. Мексиканците лека полека си ги възвръщат.

    Коментиран от #29

    09:47 07.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Проблемът е, че изкукуригалият Тръмп

    8 0 Отговор
    е здрав като бик и ще управлява още дълго.

    10:02 07.10.2026

  • 15 Трол

    6 0 Отговор
    Тези градове ще ги превземат корейците на Ким.

    10:03 07.10.2026

  • 16 Минка

    7 5 Отговор
    Единият дрънка глупости

    Другият превзема 3 села за 6 години

    10:04 07.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Проблемът е, че на самите мексиканци

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    няма да им хареса. Те са тези, които емигрират в Щатите, а не обратното. За какво им е една Калифорния, в която да е като у тях?

    10:08 07.10.2026

  • 19 Баба

    8 0 Отговор
    Дори и шоуто на Мавриков е по-добро от шоуто на този.

    10:10 07.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Форд Мустанг

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Русия наистина е владяла за кратко част от Калифорния. Избили са доста от коренното население, също както в Аляска. Американците не са сами в тази политика на прочистване.

    Коментиран от #33

    10:17 07.10.2026

  • 23 Луд с картечница,

    8 0 Отговор
    това е рижия!"Миротвореца" разпали войни по целия свят!

    Коментиран от #31

    10:21 07.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Механик

    4 0 Отговор
    Болестта напредва и вече нищо не може да я прикрие.
    След Слипи Жо с писалката която подписва вместо него, сега па и тоя палячо дето живее в Тръмп-вселената.
    Рим също така се е разпаднал. Качили са на власт всякакви функционално-безпомощни (за да ги командват по-лесно) и са го докарали до там че са изчезнали.
    Да, изчезнали са. Ако мислите че сегашния Рим е наследник на древния Рим, значи много се лъжете.
    По-лошото е че Рим е изчезнал а дълбоката държава от тогава и до сега съществува и предизвиква едни и същи катаклизми.

    Коментиран от #28

    10:31 07.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    Поне Тръмп не избива американци (поне засега)за разлика от Путин,който избива своите.

    10:36 07.10.2026

  • 29 незнайко

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Защо":

    Никъде в статията не се говори за мексиканците ! Той говори за ИРАН !!!

    10:38 07.10.2026

  • 30 Камион

    6 0 Отговор
    Пълен покемон!
    САЩ не са имали по-голям палячо за президент.
    А уж дойде с големите обещания за мир и MAGA.

    10:41 07.10.2026

  • 31 малка

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Луд с картечница,":

    проява на сарказъм срещу врага и всякакви го обвиняват за всичко, а Тръмп е велик!

    10:47 07.10.2026

  • 32 Гошо

    0 1 Отговор
    Последно Лос Анджелис ще стане ли Ню Техеран?

    10:51 07.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.