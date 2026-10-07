Шоуто на Тръмп! Американският президент призова иранската армия да превземе Лос Анджелис и Сан Диего

Американският президент Доналд Тръмп с пореден политически гаф. От трибуната на предизборно събитие в Небраска той призова Иран да превземе Лос Анджелис и Сан Диего, предава CBS.
На митинга в Небраска Тръмп заяви, че войната в Иран е "изкуствена“, но иска да види "пълна победа“. Той отбеляза, че войната е "малка цена, която трябва да се плати, за да се запази безопасността на света, да се запази безопасността на САЩ“.
"Това е малка цена, която трябва да се плати, за да се гарантира безопасността на света, безопасността на страната ни. Те могат да превземат град. Нека превземат, нека го превземат, нека превземат Лос Анджелис. Нека превземат Сан Диего“, заяви Тръмп. На думите му остро реагира губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм.
"След като изпрати Националната гвардия и морската пехота да окупират Калифорния, Доналд Тръмп сега казва, че нашите чуждестранни врагове трябва да "превземат“ Лос Анджелис и Сан Диего“, написа Нюсъм в X. "Той е невменяем и опасен“, допълни губернаторът-демократ.
От Белия дом веднага се опитаха да прикрият гафа, като излязоха със съобщение, че думите на президента са били изтълкувани погрешно. "Той казваше, че САЩ се борят да СПРАТ Иран да има възможността да унищожи Лос Анджелис и Сан Диего с ядрено оръжие - което биха направили, ако имат възможност“, се казва в публикацията.
"Указвам на Държавния център за оценка на заплахите активно да следи ситуацията в случай, че чуждестранни играчи интерпретират забележките на президента като покана за атаки срещу Калифорния“, написа още Нюсъм. В изявление пред CBS губернаторът на щата призова Тръмп да бъде отстранен от длъжност съгласно 25-ата поправка на Конституцията.
Освен че е вторият по население град в страната, Лос Анджелис е дом на щаба на Командването на космическите системи на Космическите сили на САЩ, на аерокосмически производители, включително Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman, както и на финансирани от федералното правителство изследователски центрове като RAND Corporation, отбелязва CBS.
Сан Диего, осмият по големина град в страната, има големи военни съоръжения в и около него, включително: Военноморска база Сан Диего, дом на Тихоокеанския флот на ВМС на САЩ, базовият лагер на морската пехота Пендълтън, където живеят и работят 70 000 цивилни и военнослужещи на активна служба, военноморската амфибийна база Коронадо, основният тренировъчен полигон за военноморските тюлени на Западното крайбрежие.
Източник: www.focus-news.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ДА ВЪРНЕ ФОРД РОСС НА БРАТУШКИТЕ:)
Коментиран от #2, #3, #22
09:16 07.10.2026
2 Ха ха ха
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Форд никога не е бил руски, но някой ФОРТ може би.
09:28 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 МИ ТО ТРЪПАКА Е ТРЪП.
09:31 07.10.2026
5 Ами
Коментиран от #18
09:39 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 нннн
09:40 07.10.2026
8 Да бе ,да ! 😜
09:43 07.10.2026
9 Защо
Коментиран от #29
09:47 07.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Проблемът е, че изкукуригалият Тръмп
10:02 07.10.2026
15 Трол
10:03 07.10.2026
16 Минка
Другият превзема 3 села за 6 години
10:04 07.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Проблемът е, че на самите мексиканци
До коментар #5 от "Ами":няма да им хареса. Те са тези, които емигрират в Щатите, а не обратното. За какво им е една Калифорния, в която да е като у тях?
10:08 07.10.2026
19 Баба
10:10 07.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Форд Мустанг
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Русия наистина е владяла за кратко част от Калифорния. Избили са доста от коренното население, също както в Аляска. Американците не са сами в тази политика на прочистване.
Коментиран от #33
10:17 07.10.2026
23 Луд с картечница,
Коментиран от #31
10:21 07.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Механик
След Слипи Жо с писалката която подписва вместо него, сега па и тоя палячо дето живее в Тръмп-вселената.
Рим също така се е разпаднал. Качили са на власт всякакви функционално-безпомощни (за да ги командват по-лесно) и са го докарали до там че са изчезнали.
Да, изчезнали са. Ако мислите че сегашния Рим е наследник на древния Рим, значи много се лъжете.
По-лошото е че Рим е изчезнал а дълбоката държава от тогава и до сега съществува и предизвиква едни и същи катаклизми.
Коментиран от #28
10:31 07.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ами
До коментар #26 от "Механик":Поне Тръмп не избива американци (поне засега)за разлика от Путин,който избива своите.
10:36 07.10.2026
29 незнайко
До коментар #9 от "Защо":Никъде в статията не се говори за мексиканците ! Той говори за ИРАН !!!
10:38 07.10.2026
30 Камион
САЩ не са имали по-голям палячо за президент.
А уж дойде с големите обещания за мир и MAGA.
10:41 07.10.2026
31 малка
До коментар #23 от "Луд с картечница,":проява на сарказъм срещу врага и всякакви го обвиняват за всичко, а Тръмп е велик!
10:47 07.10.2026
32 Гошо
10:51 07.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.