Солидни поблеми за Белия дом! Американците винят Тръмп за инфлацията преди междинните избори зад Океана

Мнозинството американци свързват ускоряването на инфлацията с политиките на президента Доналд Тръмп, показва проучване на Ройтерс/Ипсос. Общо 78% от анкетираните смятат, че действията на администрацията са допринесли за поскъпването, което изпреварва ръста на доходите.

Сред определящите се като републиканци този дял е 64%, а сред хората без партийни предпочитания – 76%. Повечето участници посочват вносните мита като основна причина за по-високите цени.

Общо 54% от респондентите заявяват, че разходите им са се увеличили значително през последната година. Други 30% отчитат по-малък ръст, а 10% не посочват промяна. Сред републиканците 57% казват, че разходите им растат по-бързо от заплатите.

Недоволството засяга и ежедневните разходи

Недоволството от действията на администрацията по отношение на инфлацията достига 68% сред всички анкетирани и 40% сред републиканците. Около 63% от участниците заявяват, че посещават ресторанти по-рядко, а 56% ограничават разходите си за развлечения или стрийминг услуги.

Средната цена на бензина на дребно в САЩ е достигнала 4,36 долара за галон спрямо 3,11 долара година по-рано. Дизеловото гориво се продава средно за 6,28 долара за галон.

Данните поставят под натиск едно от основните предизборни обещания на Тръмп от 2024 г. – да овладее инфлацията и да понижи цените „още от първия ден“ на президентството си. Проучването е проведено онлайн сред 4506 пълнолетни американци.

Тръмп обеща кампания в около 35 ключови надпревари

На вечеря в Белия дом с републиканци от Конгреса Тръмп заяви, че ще води активна кампания в подкрепа на кандидатите на партията преди междинните избори на 3 ноември. Президентът обеща множество посещения в щати, където се очакват оспорвани състезания.

„Ще бъда с вас на 100% чак до ноември“, каза Тръмп.

Той определи около 35 надпревари като решаващи за контрола над Конгреса. „Всичко се свежда до 35 надпревари. Ще видим дали можем да осигурим победа на всички“, добави президентът.

Тръмп вече участва в прояви в Тексас и Южна Каролина и заяви, че планира предизборно посещение в Аляска в подкрепа на сенатора Дан Съливан. По думите му той ще агитира и за няколко кандидати за губернатори, но основният му фокус ще бъде върху Сената и Камарата на представителите.

Активността на президента идва на фона на ниска обществена подкрепа. В проучване на Ройтерс/Ипсос, публикувано на 31 август, 33% от американците са одобрили работата му – най-ниското равнище в политическата му кариера според агенцията и трети пореден месец на това ниво.

Източници: bta.bg, internazionale.it