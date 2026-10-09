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Солидни поблеми за Белия дом! Американците винят Тръмп за инфлацията преди междинните избори зад Океана

Солидни поблеми за Белия дом! Американците винят Тръмп за инфлацията преди междинните избори зад Океана

9 Октомври, 2026 20:09 900 12

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Проучване на Ройтерс/Ипсос показва, че 78% от гражданите свързват ръста на цените с политиките на президента, Тръмп обеща да агитира активно за републиканците в около 35 ключови надпревари

Солидни поблеми за Белия дом! Американците винят Тръмп за инфлацията преди междинните избори зад Океана - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Мнозинството американци свързват ускоряването на инфлацията с политиките на президента Доналд Тръмп, показва проучване на Ройтерс/Ипсос. Общо 78% от анкетираните смятат, че действията на администрацията са допринесли за поскъпването, което изпреварва ръста на доходите.

Сред определящите се като републиканци този дял е 64%, а сред хората без партийни предпочитания – 76%. Повечето участници посочват вносните мита като основна причина за по-високите цени.

Общо 54% от респондентите заявяват, че разходите им са се увеличили значително през последната година. Други 30% отчитат по-малък ръст, а 10% не посочват промяна. Сред републиканците 57% казват, че разходите им растат по-бързо от заплатите.

Недоволството засяга и ежедневните разходи

Недоволството от действията на администрацията по отношение на инфлацията достига 68% сред всички анкетирани и 40% сред републиканците. Около 63% от участниците заявяват, че посещават ресторанти по-рядко, а 56% ограничават разходите си за развлечения или стрийминг услуги.

Средната цена на бензина на дребно в САЩ е достигнала 4,36 долара за галон спрямо 3,11 долара година по-рано. Дизеловото гориво се продава средно за 6,28 долара за галон.

Данните поставят под натиск едно от основните предизборни обещания на Тръмп от 2024 г. – да овладее инфлацията и да понижи цените „още от първия ден“ на президентството си. Проучването е проведено онлайн сред 4506 пълнолетни американци.

Тръмп обеща кампания в около 35 ключови надпревари

На вечеря в Белия дом с републиканци от Конгреса Тръмп заяви, че ще води активна кампания в подкрепа на кандидатите на партията преди междинните избори на 3 ноември. Президентът обеща множество посещения в щати, където се очакват оспорвани състезания.

„Ще бъда с вас на 100% чак до ноември“, каза Тръмп.

Той определи около 35 надпревари като решаващи за контрола над Конгреса. „Всичко се свежда до 35 надпревари. Ще видим дали можем да осигурим победа на всички“, добави президентът.

Тръмп вече участва в прояви в Тексас и Южна Каролина и заяви, че планира предизборно посещение в Аляска в подкрепа на сенатора Дан Съливан. По думите му той ще агитира и за няколко кандидати за губернатори, но основният му фокус ще бъде върху Сената и Камарата на представителите.

Активността на президента идва на фона на ниска обществена подкрепа. В проучване на Ройтерс/Ипсос, публикувано на 31 август, 33% от американците са одобрили работата му – най-ниското равнище в политическата му кариера според агенцията и трети пореден месец на това ниво.

Източници: bta.bg, internazionale.it


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Питам

    11 3 Отговор
    Ами кого да винят американците за инфлацията , ако не Тръмп ? Путин ли ?

    20:14 09.10.2026

  • 3 На кой американец

    5 6 Отговор
    му дреме какво става извън съединените щати.
    В тази статия не се разбира това вътрешен проблем ли е или го обвиняват за инфлацията извън страната. И По информация на анализатори той пак ще спечели изборите и дори и да не е президент ще бъде някой негов човек. От неговата партия. Тук проблемът е как го приемат този факт неолибералните демократи от Европа.

    20:15 09.10.2026

  • 4 Ами

    11 1 Отговор
    Тръмп трябва да успокои американците
    като им каже че ще става и по-зле :)

    20:16 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Демо крад

    9 0 Отговор
    Най голямата грешка на демокрацията е че се даде възможност на тъ паците да съществуват.

    Коментиран от #9

    20:20 09.10.2026

  • 7 ДА ЗНАЕТЕ

    10 0 Отговор
    За инфлацията в САЩ са виновни извънземните.

    20:28 09.10.2026

  • 8 Без коментар

    3 0 Отговор
    Без коментар...

    20:30 09.10.2026

  • 9 Гробар

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Демо крад":

    Какво е демокрация? Свещеното право на капиталиста да те краде.

    20:31 09.10.2026

  • 10 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Не е виновен Тръмп! Просто Иран и Русия разгрумиха цялата американски европейска военна и икономическа псевдо империя!

    20:37 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Знаещ

    1 0 Отговор
    За информация на матряла . Външният дълг на САЩ през август 2026 година надхвърли 40 трилиона долара . Днес вече той надвиши 122 процента от Брутният Вътрешен Продукт на САЩ . Но освен външен, САЩ имат и огромен вътрешен дълг който над 76 трилиона долара !!!! Или общо сумата от вътрешният и външният дълг на САЩ днес е над 116 трилиона долара !!!

    21:15 09.10.2026