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Шведската полиция рани човек край кралския дворец в Стокхолм

Шведската полиция рани човек край кралския дворец в Стокхолм

7 Октомври, 2026 03:55, обновена 7 Октомври, 2026 03:56 374 2

  • шведска полиция-
  • стокхолм-
  • кралски дворец-
  • полицейска операция-
  • въоръжен мъж

Мъжът е бил откаран в болница със сериозно, но незастрашаващо живота нараняване. Властите заявиха, че няма опасност за обществената сигурност.

Шведската полиция рани човек край кралския дворец в Стокхолм - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шведската полиция е ранила мъж по време на операция край кралския дворец в Стокхолм. Служителите на реда са били извикани заради агресивен човек, носещ оръжие.

Полицаите са открили огън по време на операцията. Мъжът е откаран в болница със сериозно, но незастрашаващо живота нараняване. Самоличността му не е разкрита.

„В момента няма опасност за обществената сигурност“, заявиха властите.

Инцидентът е станал в открито пространство непосредствено северно от двореца. На мястото са пристигнали около 20 автомобила на службите за спешна помощ, съобщи шведският вестник „Афтонбладет“.

Кралският дворец в Стокхолм е официалната резиденция на крал Карл Шестнадесети Густаф и една от основните туристически забележителности в шведската столица.

Източници: bta.bg, aftonbladet.se


Швеция
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