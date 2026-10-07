Шведската полиция рани човек край кралския дворец в Стокхолм

Шведската полиция е ранила мъж по време на операция край кралския дворец в Стокхолм. Служителите на реда са били извикани заради агресивен човек, носещ оръжие.

Полицаите са открили огън по време на операцията. Мъжът е откаран в болница със сериозно, но незастрашаващо живота нараняване. Самоличността му не е разкрита.

„В момента няма опасност за обществената сигурност“, заявиха властите.

Инцидентът е станал в открито пространство непосредствено северно от двореца. На мястото са пристигнали около 20 автомобила на службите за спешна помощ, съобщи шведският вестник „Афтонбладет“.

Кралският дворец в Стокхолм е официалната резиденция на крал Карл Шестнадесети Густаф и една от основните туристически забележителности в шведската столица.

Източници: bta.bg, aftonbladet.se