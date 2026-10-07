Новини
Свят »
Великобритания »
Британската полиция ограничи пропалестинско шествие в Лондон
  Тема: Бъдещето на Газа

Британската полиция ограничи пропалестинско шествие в Лондон

7 Октомври, 2026 05:53 363 0

  • британска полиция-
  • лондон-
  • пропалестинско шествие-
  • 7 октомври-
  • луси пауъл

Демонстрацията трябва да приключи до 14:00 часа по Гринуич. Участниците с маски могат да бъдат арестувани.

Британската полиция ограничи пропалестинско шествие в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британската полиция наложи строги условия за пропалестинско шествие в Лондон, планирано за 7 октомври – третата годишнина от атаките на „Хамас“, но заяви, че не може да го забрани. Демонстрацията трябва да приключи до 14:00 часа по Гринуич и да се проведе по предварително определен маршрут.

„Коалицията на лондонските университети“, която обединява студенти от висши училища в столицата, призова членовете си да излязат на улицата с искане за край на това, което организаторите определят като геноцид над палестинците.

Столичната полиция предупреди, че всеки участник, който носи маска или друго средство за прикриване на самоличността, може да бъде арестуван. Ограниченията включват още задължително придържане към определения маршрут и приключване на шествието в посочения час.

Полицията не откри организатори

Полицията е направила опит да установи контакт с групата, но не е открила конкретни лица, „готови да поемат отговорност като организатори на тази демонстрация“. През миналата седмица органите на реда са призовали четири пъти протестът да бъде преместен за друга дата.

До съответните университети са били изпратени писма с искане да предприемат мерки, така че еврейските студенти и служители да не се чувстват „мишена на атаки или застрашени“.

Призив за промяна на датата

Министърът на образованието Луси Пауъл също призова организаторите да отложат демонстрацията. Тя ги призова „да проявят състрадание и уважение към другите“.

„Годишнината от 7 октомври ще донесе огромна болка на еврейските общности в цялата страна и те трябва да могат да почетат паметта на засегнатите от атаките, без да бъдат подлагани на сплашване, тормоз или обиди – включително в университетските комплекси“, заяви Луси Пауъл.

Въпреки призивите за промяна на датата шествието остава планирано за 7 октомври, при спазване на условията, определени от британската полиция.

Източници: bnrnews.bg


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания