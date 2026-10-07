Британската полиция ограничи пропалестинско шествие в Лондон

Британската полиция наложи строги условия за пропалестинско шествие в Лондон, планирано за 7 октомври – третата годишнина от атаките на „Хамас“, но заяви, че не може да го забрани. Демонстрацията трябва да приключи до 14:00 часа по Гринуич и да се проведе по предварително определен маршрут.

„Коалицията на лондонските университети“, която обединява студенти от висши училища в столицата, призова членовете си да излязат на улицата с искане за край на това, което организаторите определят като геноцид над палестинците.

Столичната полиция предупреди, че всеки участник, който носи маска или друго средство за прикриване на самоличността, може да бъде арестуван. Ограниченията включват още задължително придържане към определения маршрут и приключване на шествието в посочения час.

Полицията не откри организатори

Полицията е направила опит да установи контакт с групата, но не е открила конкретни лица, „готови да поемат отговорност като организатори на тази демонстрация“. През миналата седмица органите на реда са призовали четири пъти протестът да бъде преместен за друга дата.

До съответните университети са били изпратени писма с искане да предприемат мерки, така че еврейските студенти и служители да не се чувстват „мишена на атаки или застрашени“.

Призив за промяна на датата

Министърът на образованието Луси Пауъл също призова организаторите да отложат демонстрацията. Тя ги призова „да проявят състрадание и уважение към другите“.

„Годишнината от 7 октомври ще донесе огромна болка на еврейските общности в цялата страна и те трябва да могат да почетат паметта на засегнатите от атаките, без да бъдат подлагани на сплашване, тормоз или обиди – включително в университетските комплекси“, заяви Луси Пауъл.

Въпреки призивите за промяна на датата шествието остава планирано за 7 октомври, при спазване на условията, определени от британската полиция.

Източници: bnrnews.bg