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139 арестувани на протеста в Лондон за Palestine Action

139 арестувани на протеста в Лондон за Palestine Action

31 Октомври, 2026 20:54 532 8

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Демонстрацията се провежда пред посолството на САЩ дни преди делото за забраната на организацията

139 арестувани на протеста в Лондон за Palestine Action - 1
Снимки: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

139 души са арестувани по време на протест в Лондон в подкрепа на Palestine Action, съобщи Столичната полиция. Повечето задържания са свързани с изразяване на подкрепа за организацията, която е забранена във Великобритания.

„Към момента са арестувани 139 души. Полицейските служители остават на място и продължават да извършват арести“, се посочва в изявлението на полицията. По-рано тя съобщи за 48 арестувани, но броят им впоследствие нарасна.

Демонстрацията се провежда пред посолството на САЩ в района Найн Елмс в югозападен Лондон. В нея участват повече от 100 души, а протестиращите държат плакати с надпис „Против геноцида съм, подкрепям Palestine Action“. Някои от участниците аплодираха и скандираха „Свободна, свободна Палестина“, докато задържаните бяха отвеждани към полицейски микробуси.

Арестите започнаха малко след началото на протеста

Полицаите са започнали да извеждат демонстранти малко след 12:30 часа местно време. Част от тях са били отнасяни, след като са отказали да се придвижат доброволно. Столичната полиция е въвела и заповед за разпръскване по член 35 от британското законодателство за обществения ред. Тя позволява на служителите да наредят на хората да напуснат определена зона, а при отказ да ги арестуват.

Организатор на демонстрацията е Defend Our Juries. Групата заяви, че протестът цели да оспори забраната на Palestine Action и да защити правото на свободно изразяване. Според организацията задържаните за нарушаване на забраната от юли 2025 г. насам вече са над 4000 души. Това число е позиция на организаторите, а не официално обобщение на полицията.

Следва дело пред Върховния съд

Подкрепата за Palestine Action е престъпление във Великобритания, след като правителството забрани организацията през юни 2025 г. Забраната беше потвърдена от Апелативния съд през юни 2026 г., който я определи като оправдана и пропорционална намеса в правото на свободно изразяване.

На 4 ноември пред Върховния съд на Великобритания предстои разглеждане на жалбата срещу забраната. Именно преди това заседание беше организирана демонстрацията в Лондон.

Паралелно с протеста пред посолството на САЩ в Лондон се проведе демонстрация и пред американското консулство в Единбург. За арести там не е съобщено, но полицията проверява участници, носили тениски и плакати в подкрепа на Palestine Action.

Източници: itv.com, apnews.com, independent.co.uk


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    3 0 Отговор
    Политиката иска от олигархията пари за да нахрани овцете но олигархията не дава защото така признава грабежа..! Решението май е гилотината..!

    20:59 31.10.2026

  • 2 Така

    2 0 Отговор
    Започват революциите, с насилие и арести! Но това няма да са революции, а граждански войни! Но няма да са и граждански войни, защото ще завършат като религиозни войни! А завършването им ще бъде след много кръв и смърт, което ще направи Европа бедна, безлична, и слаба!

    Коментиран от #3

    21:00 31.10.2026

  • 3 Чу се

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Така":

    че и на руснаците взело да им писва от Путин и подготвяли нещо...

    Коментиран от #7

    21:02 31.10.2026

  • 4 Неописуема ционистка гнус

    5 0 Отговор
    Неописуем нацизъм и двойни стандарти. ...

    21:02 31.10.2026

  • 5 Неописуема ционистка гнус

    3 0 Отговор
    протестиращите държат плакати с надпис „Против геноцида съм, подкрепям Palestine Action“. Някои от участниците аплодираха и скандираха „Свободна, свободна Палестина“, докато задържаните бяха отвеждани към полицейски микробуси....

    21:04 31.10.2026

  • 6 Неописуема ционистка и атлантическа гнус

    4 0 Отговор
    Това ли са ценностите, това ли е Западната демокрация и морал ? Повръща ми се...

    21:06 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Неописуема ционистка и атлантическа гнус

    2 0 Отговор
    ЕС така хубавичко е защитило "правото на свободно изразяване" че вече над 4000 души били арестувани за свободно и мирно изразяване в Лондон. Но за това пък престъпниците обявени за издирване от Международният трибунал си правят избори в нацисткият коптор Израел и никой в ЕК няма намерение да спаьва решенията на МНС и да ги обяви за нелегитимни

    21:15 31.10.2026

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