139 арестувани на протеста в Лондон за Palestine Action

139 души са арестувани по време на протест в Лондон в подкрепа на Palestine Action, съобщи Столичната полиция. Повечето задържания са свързани с изразяване на подкрепа за организацията, която е забранена във Великобритания.

„Към момента са арестувани 139 души. Полицейските служители остават на място и продължават да извършват арести“, се посочва в изявлението на полицията. По-рано тя съобщи за 48 арестувани, но броят им впоследствие нарасна.

Демонстрацията се провежда пред посолството на САЩ в района Найн Елмс в югозападен Лондон. В нея участват повече от 100 души, а протестиращите държат плакати с надпис „Против геноцида съм, подкрепям Palestine Action“. Някои от участниците аплодираха и скандираха „Свободна, свободна Палестина“, докато задържаните бяха отвеждани към полицейски микробуси.

Арестите започнаха малко след началото на протеста

Полицаите са започнали да извеждат демонстранти малко след 12:30 часа местно време. Част от тях са били отнасяни, след като са отказали да се придвижат доброволно. Столичната полиция е въвела и заповед за разпръскване по член 35 от британското законодателство за обществения ред. Тя позволява на служителите да наредят на хората да напуснат определена зона, а при отказ да ги арестуват.

Организатор на демонстрацията е Defend Our Juries. Групата заяви, че протестът цели да оспори забраната на Palestine Action и да защити правото на свободно изразяване. Според организацията задържаните за нарушаване на забраната от юли 2025 г. насам вече са над 4000 души. Това число е позиция на организаторите, а не официално обобщение на полицията.

Следва дело пред Върховния съд

Подкрепата за Palestine Action е престъпление във Великобритания, след като правителството забрани организацията през юни 2025 г. Забраната беше потвърдена от Апелативния съд през юни 2026 г., който я определи като оправдана и пропорционална намеса в правото на свободно изразяване.

На 4 ноември пред Върховния съд на Великобритания предстои разглеждане на жалбата срещу забраната. Именно преди това заседание беше организирана демонстрацията в Лондон.

Паралелно с протеста пред посолството на САЩ в Лондон се проведе демонстрация и пред американското консулство в Единбург. За арести там не е съобщено, но полицията проверява участници, носили тениски и плакати в подкрепа на Palestine Action.

Източници: itv.com, apnews.com, independent.co.uk