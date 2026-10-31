48 арестувани на протест пред посолството на САЩ в Лондон

48 души са арестувани по време на протест пред посолството на САЩ в Лондон срещу забраната на британската пропалестинска организация Palestine Action. Повечето задържания са за изразяване на подкрепа към забранена организация, съобщи Митрополитската полиция.

„Към този следобед полицейските служители са арестували 48 души. Повечето от арестите са свързани с изразяване на подкрепа към забранена организация. Полицията остава на мястото и продължава да извършва арести“, се казва в изявлението.

Стотици хора са се събрали пред дипломатическата мисия в Батърси, в южен Лондон. Част от тях са държали плакати с надпис „Против геноцида съм, подкрепям Palestine Action“. Организаторите от Defend Our Juries са заявили, че около 400 души са участвали в демонстрацията.

Преди протеста полицията предупреди, че изразяването на подкрепа за Palestine Action е престъпление след забраната на групата по силата на Закона за тероризма през юни 2025 г. Решението беше потвърдено от Апелативния съд през юни 2026 г.

Командир Адам Слонецки, който ръководи полицейската операция, заяви предварително, че участниците „знаят, че подкрепата за забранена организация е незаконна“. По думите му действия могат да бъдат предприети не само срещу хора, които държат плакати, но и срещу лица, за които се смята, че организират проявата, дават указания или осигуряват логистична подкрепа.

Defend Our Juries определи реакцията на полицията като прекомерна и заяви, че тя показва докъде са готови да стигнат британските власти, за да избегнат неудобство за Съединените щати. Това е позиция на организаторите, а не установен факт.

Протестът се състоя дни преди Върховният съд на Великобритания да разгледа обжалването на забраната на Palestine Action на 4 ноември. През октомври подобна демонстрация пред конференцията на Лейбъристката партия в Ливърпул доведе до над 160 ареста или призовки.

Източници: theguardian.com, news.met.police.uk