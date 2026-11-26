Четирима български граждани са задържани в Северен Лондон при едновременни полицейски обиски на два жилищни имота, съобщи Българското национално радио, позовавайки се на „Дейли мейл“. Акциите са били извършени на адреси, които се намират на около километър един от друг.

Според публикацията двата имота са свързани с предполагаема организирана престъпна група, управлявана от българско семейство. Полицията подозира групата в разпространение на кристален метамфетамин.

При обиските са открити пликове с кристален метамфетамин, десетки кутии цигари и медикаменти. В кутия от обувки са намерени пари в брой, за които се предполага, че са получени от продажба на наркотици.

Четирима задържани на два адреса

От единия имот са изведени с белезници трима български граждани - двама мъже и една жена. Те са задържани по подозрение за притежание на наркотици от клас А с цел разпространение.

При претърсването на втория адрес е задържан още един мъж. Срещу него има подозрения за притежание на наркотици от клас А с цел разпространение, както и за притежание на опасни оръжия и бойни патрони.

Имената на задържаните не са посочени, а в публикуваната информация няма данни да са им повдигнати обвинения или да са изправени пред съд. Задържането по подозрение не означава доказана вина.

Разследването продължава

„Дейли мейл“ определя кристалния метамфетамин като мощен синтетичен стимулант и посочва, че наркотикът все още не е навлязъл трайно сред употребяващите във Великобритания. Според изданието едновременните действия са част от опитите на полицията да спре разпространението му.

Към момента не са съобщени допълнителни подробности за произхода на наркотиците, стойността на откритите пари или следващите процесуални действия по случая.

Източници: bnrnews.bg