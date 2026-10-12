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Кая Калас отговори на Тръмп: Натискът трябва да е върху Русия
  Тема: Украйна

Кая Калас отговори на Тръмп: Натискът трябва да е върху Русия

12 Октомври, 2026 21:33 1 226 38

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Ръководителят на европейската дипломация защити провеждането на избори в Украйна след края на войната, Тръмп настоя Киев да избере нов президент

Кая Калас отговори на Тръмп: Натискът трябва да е върху Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас отхвърли призива на президента на САЩ Доналд Тръмп Украйна да избере нов лидер и заяви, че международният натиск трябва да бъде насочен към Русия, за да прекрати войната.

„Почти всяка конституция предвижда, че когато има война, избори не могат да се провеждат“, каза Калас преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Люксембург. Тя добави, че изборите неизбежно се превръщат в борба между различни вътрешнополитически групи, докато страната е подложена на външни атаки.

„Ако върху Русия бъде оказан натиск да сложи край на тази война, съм убедена, че в Украйна ще се проведат избори“, заяви върховният представител на ЕС. Според нея приоритетът на международните партньори трябва да бъде прекратяването на руската агресия, а не политическо състезание в страна, която продължава да води война.

Тръмп поиска нов президент на Украйна

В събота Тръмп заяви, че Зеленски е имал много възможности да постигне споразумение с Русия, но не се е възползвал от тях. „Предлагам да изберат нов лидер, който може да постигне сделка“, каза американският президент, след което допълни, че е време Украйна да има нов президент.

Изявлението дойде след спор между Вашингтон и Киев заради договореност между Тръмп и Москва за руски дизел и заради украинските удари по руски петролни рафинерии. Тръмп настоя Зеленски да прекрати тези атаки, докато украинският президент определи сделката с Русия като несправедлива и нечестна.

Изборите остават свързани с прекратяването на огъня

Мандатът на Зеленски изтече на 20 май 2024 г. Президентски избори не бяха проведени заради въведеното военно положение и общата мобилизация. Самата украинска конституция не съдържа изрична забрана за президентски вот по време на война, но украинските власти се позовават на действащото военно положение и на законови ограничения.

Зеленски заяви, че Киев е готов да организира избори при пълно примирие, което да продължи поне 60 дни. Калас също обвърза изборите с прекратяването на бойните действия, но изрази съмнение, че Русия ще спазва обявеното енергийно примирие. „Все още не сме видели, че и Русия ще го спазва“, каза тя.

По думите на Калас запазването на националното единство е от решаващо значение, докато атаките продължават. Тя призова Съединените щати да се присъединят към европейския натиск и санкциите срещу Русия, като посочи, че прекратяването на войната би премахнало необходимостта от удари по енергийната инфраструктура.

Източници: news.bg, apnews.com, axios.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева

    42 4 Отговор
    Кая е много умна!🐑🐑🐑🥳🤣👍

    21:33 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иди натисни Путин

    40 3 Отговор
    по бибитката.

    21:34 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тая що кара Тръмп

    43 4 Отговор
    да ходи тя да натисне руснаците по 🏈🏈

    21:36 12.10.2026

  • 6 Браво

    27 3 Отговор
    За Пернишка мартеница си....

    21:36 12.10.2026

  • 7 Йода

    43 2 Отговор
    Истерична паника в ЕсеС усещам. Близко краят му е.

    21:37 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Робот

    42 2 Отговор
    Не ми се мисли кой и как ще озапти протестите в ЕС които полека лека излизат от контрола на правителствата..!

    21:38 12.10.2026

  • 10 Боже Боже

    44 2 Отговор
    Какви недоразумения ръководят Европейския съюз. Не мога да повярвам че е истина.
    А договорката между господин Тръмп господин си и господин Путин работи против и за унищожаването на Европейския съюз.
    С приказки нищо няма да постигнете. Променете ръководната тактика на съюза защото той загива

    21:38 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Путин, В. В.

    24 2 Отговор
    Само ще Го почеша, не ми се мести...

    Коментиран от #19

    21:41 12.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Соваж бейби

    22 3 Отговор
    Харесва ми тази дразни Дони ,другата баба Яга нека тя се изсекне по въпроса колко милиарди ще даде за Украйна и как са загрижени .Искам да ядосате Тръмп както никога ,и ще гледам отговора с кеф .Мадуро е един от примерите с по лека присъда ,други по зле завършиха ...

    21:44 12.10.2026

  • 16 Гърленсех

    15 0 Отговор
    За Кайчиту

    Коментиран от #17

    21:47 12.10.2026

  • 17 А аз отзаде

    14 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гърленсех":

    Да не избие от там

    21:48 12.10.2026

  • 18 Каята

    18 1 Отговор
    е дребно попче.

    21:57 12.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дечо

    26 1 Отговор
    Милата ми тя, като я видиш просто им....ен ставаш. Къде ги намират такива, или ги назначават. Казано е дадеш ли на жена власт тя или война ще ти докара или в затвора щете вкара.

    22:00 12.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бг гражданин

    21 0 Отговор
    Ква стана тя,тая кукумявка дава акъл на САЩ,в частност на президента Тръмп.... Светът наистина сеи розместш чакрите!

    22:04 12.10.2026

  • 23 Кая търси се риза с много дълги ракави

    20 1 Отговор
    Кая вземай си хапчетата редовно все по зле изглеждаш или питай зеления ненормален фашист за силата му

    22:06 12.10.2026

  • 24 Отстранете кая

    20 0 Отговор
    На всички в Европа ни омръзна Окаяната кая да ни казва и да ни налага
    КАКВО ТРЯБВА.

    22:12 12.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами по време

    10 0 Отговор
    На война в Русия се проведоха 2 пъти избори. Това, че евроатлантиците не могат да провеждат(да ги нагласят както в Румъния , България и т.н.) си е тяхна работа. Те и много други работи не могат. Съдя по представителите им в България : ПП-ДБ, ДСБ, ГЕРБ, ДПС, СДС и т.н. Освен лъжи и празни обещания нищо друго. Като гледам ПБ и тя принадлежи към тях. Много си приличат по това, че едно се приказва а се прави точно обратното.

    22:23 12.10.2026

  • 27 Кукувица кука на зелена бука!

    10 0 Отговор
    Млади атлантици, зове ви самата Кая, лидерката на Ес, довечера на гарата,1 323 коловоз източно от гарата и към Украйна! Времето не чака! Носете си топли чорапи, бельо, сандвичи и вода за три дни!

    22:24 12.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 В Киев има обширна система за изключване

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "В Украйна отново се прилагат":

    на 60 групи.
    Група 1: 12:00-15:30, 21:30-24:00
    Група 2: 14:00-17:30
    Група 3: 14:00-17:30, 23:00-24:00
    Група 4: 15:00-18:30, 23:00-24:00
    Група 5: 16:00-19:30
    Група 6: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30
    Група 7: 06:00-09:30, 17:00-20:30
    Група 8: 08:00-11:30, 18:00-21:30
    Група 9: 09:00-12:30
    Група 10: 19:00-22:30
    Група 11: 11:00-14:30, 20:00-23:30
    Група 12: 11:00-14:30, 20:00-23:30
    Група 13: 12:00-15:30, 21:30-24:00
    Група 14: 14:00-17:30
    Група 15: 14:00-17:30, 23:00-24:00
    Група 16: 15:00-18:30, 23:00-24:00
    Група 17: 16:00-19:30
    Група 18: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30
    Група 19: 06:00-09:30, 17:00-20:30
    Група 20: 08:00-11:30, 18:00-21:30
    Група 21: 09:00-12:30
    Група 22: 19:00-22:30
    Група 23: 11:00-14:30, 20:00-23:30
    Група 24: 11:00-14:30, 20:00-23:30
    Група 25: 12:00-15:30, 21:30-24:00 Група 25: 12:00-15:30, 21:30-24:00 Група 20:00
    26: 14:00-17:30
    Група 27: 14:00-17:30, 23:00-24:00
    Група 28: 15:00-18:30, 23:00-24:00
    Група 29: 16:00-19:30
    Група 30: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30
    Група 31: 06:00-09:30, 17:00-20:30
    Група 32: 08:00-11:30, 18:00-21:30
    Група 33: 09:00-12:30
    Група 34: 19:00-22:30
    Група 35: 11:00-14:30, 20:00-23:30
    Група 36: 11:00-14:30, 20:00-23:30
    Група 37: 12:00-15:30, 21:30-24:00
    Група 38: 14:00-17:30
    Група 39: 14:00-17:30, 23:00-24:00
    Група 40: 15:00-18:30, 23:00-24:00
    Група 41: 16:00-19:30
    Група 42: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30
    Група 43: 06:00-09:30, 17:00-20:30
    Група 44: 08:00-

    22:29 12.10.2026

  • 30 С И С

    0 6 Отговор
    Този рижавия ИДИОТ скоро ще бъде ИЗРИТАН от американският народ

    22:30 12.10.2026

  • 31 хахахахха

    6 0 Отговор
    тая патка за ква се мисли че ще казва къде какво ще става ...

    22:31 12.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Време е за Калас

    2 0 Отговор
    Да се омита

    22:48 12.10.2026

  • 35 Тaкивa ca

    0 0 Отговор
    имам предложение към Тръмп вземи и ги смени тя урсули и каласи те са вредни за теб и ЕУ играят против теб заедно със Зе . по добре ще се разбереш с Путин и Си отколкото с тези малоумници

    22:51 12.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Дедо

    0 0 Отговор
    Каята пак се изпусна в асансьора.

    23:09 12.10.2026

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