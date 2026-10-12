Кая Калас отговори на Тръмп: Натискът трябва да е върху Русия

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас отхвърли призива на президента на САЩ Доналд Тръмп Украйна да избере нов лидер и заяви, че международният натиск трябва да бъде насочен към Русия, за да прекрати войната.

„Почти всяка конституция предвижда, че когато има война, избори не могат да се провеждат“, каза Калас преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Люксембург. Тя добави, че изборите неизбежно се превръщат в борба между различни вътрешнополитически групи, докато страната е подложена на външни атаки.

„Ако върху Русия бъде оказан натиск да сложи край на тази война, съм убедена, че в Украйна ще се проведат избори“, заяви върховният представител на ЕС. Според нея приоритетът на международните партньори трябва да бъде прекратяването на руската агресия, а не политическо състезание в страна, която продължава да води война.

Тръмп поиска нов президент на Украйна

В събота Тръмп заяви, че Зеленски е имал много възможности да постигне споразумение с Русия, но не се е възползвал от тях. „Предлагам да изберат нов лидер, който може да постигне сделка“, каза американският президент, след което допълни, че е време Украйна да има нов президент.

Изявлението дойде след спор между Вашингтон и Киев заради договореност между Тръмп и Москва за руски дизел и заради украинските удари по руски петролни рафинерии. Тръмп настоя Зеленски да прекрати тези атаки, докато украинският президент определи сделката с Русия като несправедлива и нечестна.

Изборите остават свързани с прекратяването на огъня

Мандатът на Зеленски изтече на 20 май 2024 г. Президентски избори не бяха проведени заради въведеното военно положение и общата мобилизация. Самата украинска конституция не съдържа изрична забрана за президентски вот по време на война, но украинските власти се позовават на действащото военно положение и на законови ограничения.

Зеленски заяви, че Киев е готов да организира избори при пълно примирие, което да продължи поне 60 дни. Калас също обвърза изборите с прекратяването на бойните действия, но изрази съмнение, че Русия ще спазва обявеното енергийно примирие. „Все още не сме видели, че и Русия ще го спазва“, каза тя.

По думите на Калас запазването на националното единство е от решаващо значение, докато атаките продължават. Тя призова Съединените щати да се присъединят към европейския натиск и санкциите срещу Русия, като посочи, че прекратяването на войната би премахнало необходимостта от удари по енергийната инфраструктура.

Източници: news.bg, apnews.com, axios.com