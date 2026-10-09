В нощта срещу 9 септември! Руски кораби за ракети „Калибър“ са сериозно повредени в Новоросийск

Два руски военни кораба, способни да изстрелват крилати ракети „Калибър“, вероятно са били повредени при украинската атака срещу Новоросийск в нощта срещу 9 септември. Става дума за фрегата от клас „Григорович“ и малкия ракетен кораб „Свияжск“ от клас „Буян-М“, съобщава Defense Express, позовавайки се на оценка на британското разузнаване.
Ударът е бил нанесен срещу военноморския комплекс и търговското пристанище в Новоросийск. Според публикуваната оценка Украйна е извършила две мащабни атаки с дронове срещу района през последните два месеца, като операцията от 8 срещу 9 септември е довела до попадения по двата кораба.
Какво означават щетите
Класът „Григорович“ и корабите „Буян-М“ са сред руските надводни платформи, способни да използват ракети „Калибър“ за удари по цели на голямо разстояние. Потенциалното изваждане от експлоатация на два такива кораба временно ограничава възможностите на руския Черноморски флот да извършва ракетни атаки от морето.
В материала не се посочва точният размер на пораженията, нито срок за възстановяване на корабите. Формулировката „потенциално повредени“ показва, че оценката се основава на налични разузнавателни данни, а не на официално съобщение за окончателното състояние на двата плавателни съда.
Русия засилва защитата на корабите си
След атаките се появиха данни, че Русия започва да поставя допълнителна физическа защита срещу малки дронове по свои военни кораби. Сред забелязаните примери е патрулният кораб „Татарстан“, флагман на Каспийската флотилия, на който е монтирана защитна мрежа около най-уязвимите части.
По-рано Defense Express съобщи и за използването на украинската система „Сарган-3000“ срещу руски безпилотен надводен апарат в Черно море на 12 септември. Системата е оборудвана с оръдие.
Източници: focus-news.net, en.defence-ua.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малиии
20:41 09.10.2026
2 джон
20:41 09.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 БАНДАТА НА МИРЧЕВ
20:44 09.10.2026
5 1111
20:47 09.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Костадин Костадинов
20:47 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Костадин Костадинов
Коментиран от #23
20:48 09.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Спецназ
А тя е че танка и морските фрегати са отживелица-
купчина тонове метал за милиони,
които се унищожават с дронове за хиляди!!
Ударите с "Калибър" обаче не са само от
фрегати и подводници, ...ВЕЧЕ!!
Половината вече са наземни и мобилни.
В руския ген. Щаб обаче все още има чугунени глави да
обучават моряци за фрегати!!
ФАКТ!
20:49 09.10.2026
13 Хихи
20:49 09.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
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21 да питам
20:57 09.10.2026
22 Иван 1
20:59 09.10.2026
23 Знае
До коментар #9 от "Костадин Костадинов":В Русия цената на дизела е под 80 евроцента , а на бензина е под 1 евро ! Каква е цената на дизелът и бензинът в България ? А в ЕС ???
Коментиран от #25, #26
21:01 09.10.2026
24 не може да бъде
21:05 09.10.2026
25 Ахааа
До коментар #23 от "Знае":Друг , е въпроса - А , има ли ги ? 😁
21:05 09.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.