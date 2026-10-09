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В нощта срещу 9 септември! Руски кораби за ракети „Калибър“ са сериозно повредени в Новоросийск
  Тема: Украйна

В нощта срещу 9 септември! Руски кораби за ракети „Калибър“ са сериозно повредени в Новоросийск

9 Октомври, 2026 20:39 874 26

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  • руски флот-
  • украйна-
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  • крим-
  • русия

Британското разузнаване оценява, че фрегата от клас „Григорович“ и корабът „Свияжск“ вероятно няма да могат да участват в ракетни удари в краткосрочен и средносрочен план

В нощта срещу 9 септември! Руски кораби за ракети „Калибър“ са сериозно повредени в Новоросийск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Два руски военни кораба, способни да изстрелват крилати ракети „Калибър“, вероятно са били повредени при украинската атака срещу Новоросийск в нощта срещу 9 септември. Става дума за фрегата от клас „Григорович“ и малкия ракетен кораб „Свияжск“ от клас „Буян-М“, съобщава Defense Express, позовавайки се на оценка на британското разузнаване.

Ударът е бил нанесен срещу военноморския комплекс и търговското пристанище в Новоросийск. Според публикуваната оценка Украйна е извършила две мащабни атаки с дронове срещу района през последните два месеца, като операцията от 8 срещу 9 септември е довела до попадения по двата кораба.

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„И двата кораба вероятно са претърпели достатъчно щети, за да не могат да участват в изстрелвания на крилати ракети „Калибър“ срещу Украйна, вероятно в краткосрочен и средносрочен план“, оценява британското разузнаване.

Какво означават щетите

Класът „Григорович“ и корабите „Буян-М“ са сред руските надводни платформи, способни да използват ракети „Калибър“ за удари по цели на голямо разстояние. Потенциалното изваждане от експлоатация на два такива кораба временно ограничава възможностите на руския Черноморски флот да извършва ракетни атаки от морето.

В материала не се посочва точният размер на пораженията, нито срок за възстановяване на корабите. Формулировката „потенциално повредени“ показва, че оценката се основава на налични разузнавателни данни, а не на официално съобщение за окончателното състояние на двата плавателни съда.

Русия засилва защитата на корабите си

След атаките се появиха данни, че Русия започва да поставя допълнителна физическа защита срещу малки дронове по свои военни кораби. Сред забелязаните примери е патрулният кораб „Татарстан“, флагман на Каспийската флотилия, на който е монтирана защитна мрежа около най-уязвимите части.

По-рано Defense Express съобщи и за използването на украинската система „Сарган-3000“ срещу руски безпилотен надводен апарат в Черно море на 12 септември. Системата е оборудвана с оръдие.

Източници: focus-news.net, en.defence-ua.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малиии

    19 2 Отговор
    Страшна новина отпреди месец,вие със каква скорост получавате новините бре,охлюв или костенурка досега да са я донесли

    20:41 09.10.2026

  • 2 джон

    14 6 Отговор
    Стига с тея дебилни измишльотини бе!

    20:41 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БАНДАТА НА МИРЧЕВ

    8 6 Отговор
    Напада

    20:44 09.10.2026

  • 5 1111

    11 1 Отговор
    Къв септември, ве, кви 5 лева? То и аз пия, ама цял месец не ми се е губил...

    20:47 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Костадин Костадинов

    3 12 Отговор
    Колко деца уби Путин неска

    20:47 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Костадин Костадинов

    2 5 Отговор
    Ф Русия цената на горивото е 0.000

    Коментиран от #23

    20:48 09.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Спецназ

    6 2 Отговор
    Никой не може да избяга от РЕАЛНОСТА!!

    А тя е че танка и морските фрегати са отживелица-
    купчина тонове метал за милиони,

    които се унищожават с дронове за хиляди!!


    Ударите с "Калибър" обаче не са само от
    фрегати и подводници, ...ВЕЧЕ!!

    Половината вече са наземни и мобилни.

    В руския ген. Щаб обаче все още има чугунени глави да
    обучават моряци за фрегати!!

    ФАКТ!

    20:49 09.10.2026

  • 13 Хихи

    7 3 Отговор
    може би , евентуално... И тези като дойчезеле и УНИАН...

    20:49 09.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 да питам

    4 1 Отговор
    По кое часово време ? 🤔

    20:57 09.10.2026

  • 22 Иван 1

    5 2 Отговор
    То бива глупости ама като тук няма.

    20:59 09.10.2026

  • 23 Знае

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Костадин Костадинов":

    В Русия цената на дизела е под 80 евроцента , а на бензина е под 1 евро ! Каква е цената на дизелът и бензинът в България ? А в ЕС ???

    Коментиран от #25, #26

    21:01 09.10.2026

  • 24 не може да бъде

    0 2 Отговор
    Считам че е крайно време определението вероятно и много вероятно трябва да отпаднат ... да не употребяват !?Да се пише highly lykely и всичко става ясно !2

    21:05 09.10.2026

  • 25 Ахааа

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Знае":

    Друг , е въпроса - А , има ли ги ? 😁

    21:05 09.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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