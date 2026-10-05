Белодробна чума в Сибир? Кремъл най-после коментира

В "Роспотребнадзор" работят "висококвалифицирани специалисти“ и именно техните оценки и официални изявления трябва да се вземат предвид, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков относно потенциалният случай на чума в Иркутска област, който предизвика паника сред редица лечебни заведения в областта, пише ТАСС.
Припомняме, че има предполагаем смъртен случай на 28-годишна лаборантка от белодробна чума в научноизследователски институт в руския град Шелехов.
"Водещата агенция с компетентност в тази област е "Роспотребнадзор". И именно на техните официални изявления трябва да се разчита, без да се слушат различни слухове и спекулации", добави Песков.
Здравните власти в Сибир поставиха около 200 души под карантина след смъртта на лабораторната служителка, счупила епруветка с живи бактерии. Президентът на съседната Република Бурятия Алексей Циденов потвърди, че жената вероятно е починала от чума, предава Hurriyet.
Губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев обяви, че при лицата, били в контакт с болната, не са наблюдавани никакви симптоми на заболяването и че резултатите от тестовете им са отрицателни.
"Роспотребнадзор" е отговорен за защитата на потребителите, санитарния и епидемиологичния надзор. Тя разработва и одобрява държавни санитарни и епидемиологични правила и хигиенни стандарти.
Властите в Русия омаловажиха информацията, според която лаборантка е починала от чума в бактериологичен институт в Сибир, и заявиха, че "ситуацията е под контрол", а аутопсията не е показала следи от болестта, предаде Франс прес.
Смъртта на Дария Чипилова, 28-годишна лаборантка, която работеше в Иркутския противочумен институт, бе отразена от няколко руски медии и предизвика сериозна тревога.
Според руската медия "Народите на Байкал" жената се е заразила с белодробна чума от счупена епруветка, но анализи, проведени от експертна комисия, показват, че причината за смъртта е "пневмония с неустановена етиология", съобщи губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев.
"Резултатите от разследването, проведено от агенцията за обществено здраве "Роспотребнадзор", показаха, че в биологичните материали на младата жена не са засечени следи от микроорганизъм, свързан с професионалните ѝ дейности", заяви Кобзев в Телеграм.
"Здравната ситуация в областта е стабилна", посочи губернаторът, като допълни, че никой друг служител на Иркутския противочумен институт не е посещавал лекар от обявяването на смъртта на младата жена.
От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призова днес журналистите "да се позовават на официалните изявления на "Роспотребнадзор", а не на слухове или спекулации".
"Главното ведомство, компетентно в тази област, е "Роспотребнадзор" и именно неговите официални изявления трябва да се смятат за ориентир, а не различните слухове и спекулации. В "Роспотребнадзор" работят висококвалифицирани професионалисти, нека се вслушаме в официалните им съобщения", подчерта Песков, цитиран от ТАСС.
"САЩ наблюдават отблизо случая с лаборантката, починала от чума в противочумен институт в Сибир", посочи държавният секретар на САЩ Марко Рубио днес, преди да замине на посещение в Европа.
"Не мисля, че това е повод за притеснение, но ситуацията трябва да бъде следена. Пътуванията между САЩ и Русия, разбира се, са много ограничени, но както всяко друго нещо, което излиза наяве, то бързо се разпространява", допълни Рубио.
Чумата е заразна болест, предизвиквана от бактерии, докато белодробната чума, от друга страна, е силно заразна и може да бъде смъртоносна, ако не се лекува своевременно, посочва Световната здравна организация.
Чумата е ендемична за Сибир, където е първата праисторическа епидемия от болестта сред хората, тъй като бактерията, която я причинява, се среща сред дребните бозайници в обширните естествени райони на областта. Въпреки това е рядкост руснаците да се разболеят от чума, макар че в други части на света, например Африка, всяка година се регистрират случаи на заразяване с болестта, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 е ми
17:29 05.10.2026
4 АКУ БЕ ШИШЕ С ВОДКА ЩЕШЕ
Коментиран от #14
17:31 05.10.2026
5 Гошо
17:31 05.10.2026
6 Копейкин Костя
Коментиран от #23, #48, #59
17:32 05.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Нека да пиша
17:36 05.10.2026
11 С тези дронове може да се разпространявт
17:37 05.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Византиец
До коментар #7 от "МакедонецЪТ":без коментар
17:40 05.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Православен ходжа
Коментиран от #19
17:44 05.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 стоян георгиев
Коментиран от #44, #54
17:46 05.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Май ти си се изпуснал
До коментар #6 от "Копейкин Костя":носи памперс!
Чумата няма как да бъде "изпусната" в държави където има антибиотици, които се справят без проблем.
17:50 05.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Промяната
Традиционни ендемични райони в САЩ
Според данните на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), в САЩ се откриват средно около 7 случая при хора годишно. Повече от 80% от тях са под формата на бубонна чума. Бактерията е постоянно присъстваща в дивата природа на следните региони:
Северно Ню Мексико и Северна Аризона
Южно Колорадо
Калифорния
Южен Орегон
Западна Невада
Коментиран от #31, #51
17:51 05.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хахахаха
До коментар #15 от "Дрън-Дрън":Дрън Дрън. Вирус не се лекува с антибиотици.
Коментиран от #57
17:52 05.10.2026
29 Добри новини
Коментиран от #33
17:52 05.10.2026
30 noмак
До коментар #1 от "Българин":маати си е биологично оръжие
17:56 05.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Фори
Коментиран от #37, #62, #66
17:58 05.10.2026
33 Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
До коментар #29 от "Добри новини":Наложете санкции. Ще се справим и без вас. Само аз на мястото на нашето правителство бих наложил пълно ембарго върху енергийните доставки за Европа. Ваш. Нефт, газ, електричество.
Коментиран от #35, #50
17:58 05.10.2026
34 Блогър от Москва
Елате бе братушки, елате да живеете сред нас.Защо не искате, а само мрънкате в БГ то.
18:01 05.10.2026
35 Русич 🇷🇺
До коментар #33 от "Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":Да, сега имаме проблем с бензина. Но при нас бензин струва 0,70 евро / л.
Коментиран от #58
18:03 05.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Чумовой
18:04 05.10.2026
39 Даа...
Това е поредното потвърждение на аксиомата, че хората от съветски тип винаги обвиняват другите точно в това, което самите те са извършили, извършват или възнамеряват да извършат.
Коментиран от #46, #49
18:05 05.10.2026
40 Сибир коментира
18:06 05.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Руси Филев
18:09 05.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Русич 🇷🇺
До коментар #39 от "Даа...":Путин говори за биолаборатории с военно предназначение, а сега говорят за научно-изследователска.
В България, като слабо развита страна, разбира се, лабораториите могат да бъдат само военни и само от други, развити страни от НАТО - САЩ, например.
Коментиран от #60, #72
18:13 05.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Помним, помним
До коментар #39 от "Даа...":Как пропагандистите на ПП-ДБ тръбяха, че имало конспирация в случая Петрохан, а след това самият Василев си призна, че там са ставали срамни неща.
18:16 05.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 зелените
Това разбира се обеснява какъв е тоя фамозен институт за чумата - нормално е да създадеш подобна структура в регион, където опасността е реална и ендемична. Надявам се, че необходимите мерки за контрол и ограничаване са предприети.
Иначе въобще не ме изненадва истерията по западните медии - чума и Русия в едно изречение звучи страшно удобно като контекст за русофобията. Друго е да активираш паника и страх, сякаш утре целия умнокрасив Запад ще бъде залят с болни от чума, само защото лошите руснаци са решили да ни тровят. Никой не обръща внимание на факта, че подобни инциденти са се случвали и преди, но си оставали локално явление.
18:29 05.10.2026
56 Така като стане
Коментиран от #69
18:31 05.10.2026
57 Соломон
До коментар #28 от "Хахахаха":Дрън дрън.Причинителя на белодробната чума е бактерия а не вирус
18:31 05.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 1111
До коментар #6 от "Копейкин Костя":Грешиш, чумата идва от американските лаборатории в Украйна. Само те имат чума. В противочумния институт вероятно са се опитвали да я утилизират...
Коментиран от #67
18:32 05.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Американските
До коментар #32 от "Фори":биолаборатории бяха в Украйна, защото са забранени на територията на САЩ.
Коментиран от #65
18:35 05.10.2026
63 Кремъл да коментира
18:36 05.10.2026
64 хех
18:37 05.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 а бе ти
До коментар #32 от "Фори":функционално неграмотен ли си? Отговора е в публикацията, написаното ти е - "Чумата е ендемична за Сибир, .........., тъй като бактерията, която я причинява, се среща сред дребните бозайници в обширните естествени райони на областта".
След като нещо е специфично за региона, то е нормално института, който го изследва да бъде там. Това е официална научна лаборатория и учените от нея излизат с доклади по международни форуми да докладват резултатите си. Това не са ти военните лаборатории на САЩ в Украйна, за които американците си признаха, че са изграждали и даже се бояха да не ги превземат руснаците преди да са изнесли всички материали.
18:38 05.10.2026
67 Уфса.ком
До коментар #59 от "1111":Точно са я утилизирали върху лаборантката и още няколко стотин души.
18:38 05.10.2026
68 Чуденка
18:40 05.10.2026
69 Биология
До коментар #56 от "Така като стане":Онзи ден слушах един руски учен, който разказа, как стоят нещата с тия биолаборатории из бившия СССР.
Когато американците разбрали, как работят биолабораториите из бившия СССР, каква некомпетентост и липса на техника на безопасност и с какви допотопни технологии работят, се хванали за главата и затова се хванли да им направят нормални, съвременни биолаборатории, за да не вземат да предизвикат някаква пандемия със съветските си протоколии и привички.
Това е простата истина - от неймай къде си!
18:41 05.10.2026
70 хахаха
18:42 05.10.2026
71 Скоро очаквайте
18:42 05.10.2026
72 Биология
До коментар #46 от "Русич 🇷🇺":Чакай ма, другарко? Нали НРБългария беше много соц развита напреднала наука и страна? То не бяха биолаборатории ударнички на труда, то не бяха АЕЦ и КЕЦ.
Коментиран от #77
18:42 05.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Европеец
Сега решиха да върнат Чумата. Не че са лоши руснаците пер се, но много болшевишки боклук има сред тях.
18:45 05.10.2026
75 Който прави бактериологично оръжие,
18:52 05.10.2026
76 Яяявяяя
18:53 05.10.2026
77 Русич 🇷🇺
До коментар #72 от "Биология":Това беше в НРБ.
Да, тогава България беше развита държава във всички отношения.
А сега видях българи и румънци в Гърция и Кипър. Измийте мивките и тоалетните. Сега България е денонощна чалга 😊 и Жоро Илиев от ВИС-2!
18:53 05.10.2026