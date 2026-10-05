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Белодробна чума в Сибир? Кремъл най-после коментира

Белодробна чума в Сибир? Кремъл най-после коментира

5 Октомври, 2026 17:24, обновена 5 Октомври, 2026 17:42 2 282 77

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  • роспотребнадзор-
  • белодробна чума-
  • сибир

В "Роспотребнадзор" работят "висококвалифицирани специалисти“ и именно техните оценки и официални изявления трябва да се вземат предвид

Белодробна чума в Сибир? Кремъл най-после коментира - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
ТАСС ТАСС

В "Роспотребнадзор" работят "висококвалифицирани специалисти“ и именно техните оценки и официални изявления трябва да се вземат предвид, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков относно потенциалният случай на чума в Иркутска област, който предизвика паника сред редица лечебни заведения в областта, пише ТАСС.

Припомняме, че има предполагаем смъртен случай на 28-годишна лаборантка от белодробна чума в научноизследователски институт в руския град Шелехов.

"Водещата агенция с компетентност в тази област е "Роспотребнадзор". И именно на техните официални изявления трябва да се разчита, без да се слушат различни слухове и спекулации", добави Песков.

Здравните власти в Сибир поставиха около 200 души под карантина след смъртта на лабораторната служителка, счупила епруветка с живи бактерии. Президентът на съседната Република Бурятия Алексей Циденов потвърди, че жената вероятно е починала от чума, предава Hurriyet.

Губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев обяви, че при лицата, били в контакт с болната, не са наблюдавани никакви симптоми на заболяването и че резултатите от тестовете им са отрицателни.

"Роспотребнадзор" е отговорен за защитата на потребителите, санитарния и епидемиологичния надзор. Тя разработва и одобрява държавни санитарни и епидемиологични правила и хигиенни стандарти.

Властите в Русия омаловажиха информацията, според която лаборантка е починала от чума в бактериологичен институт в Сибир, и заявиха, че "ситуацията е под контрол", а аутопсията не е показала следи от болестта, предаде Франс прес.

Смъртта на Дария Чипилова, 28-годишна лаборантка, която работеше в Иркутския противочумен институт, бе отразена от няколко руски медии и предизвика сериозна тревога.

Според руската медия "Народите на Байкал" жената се е заразила с белодробна чума от счупена епруветка, но анализи, проведени от експертна комисия, показват, че причината за смъртта е "пневмония с неустановена етиология", съобщи губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев.

"Резултатите от разследването, проведено от агенцията за обществено здраве "Роспотребнадзор", показаха, че в биологичните материали на младата жена не са засечени следи от микроорганизъм, свързан с професионалните ѝ дейности", заяви Кобзев в Телеграм.

"Здравната ситуация в областта е стабилна", посочи губернаторът, като допълни, че никой друг служител на Иркутския противочумен институт не е посещавал лекар от обявяването на смъртта на младата жена.

От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призова днес журналистите "да се позовават на официалните изявления на "Роспотребнадзор", а не на слухове или спекулации".

"Главното ведомство, компетентно в тази област, е "Роспотребнадзор" и именно неговите официални изявления трябва да се смятат за ориентир, а не различните слухове и спекулации. В "Роспотребнадзор" работят висококвалифицирани професионалисти, нека се вслушаме в официалните им съобщения", подчерта Песков, цитиран от ТАСС.

"САЩ наблюдават отблизо случая с лаборантката, починала от чума в противочумен институт в Сибир", посочи държавният секретар на САЩ Марко Рубио днес, преди да замине на посещение в Европа.

"Не мисля, че това е повод за притеснение, но ситуацията трябва да бъде следена. Пътуванията между САЩ и Русия, разбира се, са много ограничени, но както всяко друго нещо, което излиза наяве, то бързо се разпространява", допълни Рубио.

Чумата е заразна болест, предизвиквана от бактерии, докато белодробната чума, от друга страна, е силно заразна и може да бъде смъртоносна, ако не се лекува своевременно, посочва Световната здравна организация.

Чумата е ендемична за Сибир, където е първата праисторическа епидемия от болестта сред хората, тъй като бактерията, която я причинява, се среща сред дребните бозайници в обширните естествени райони на областта. Въпреки това е рядкост руснаците да се разболеят от чума, макар че в други части на света, например Африка, всяка година се регистрират случаи на заразяване с болестта, отбелязва Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 е ми

    17 11 Отговор
    сега ще направят "инцидент" с термоядрена глава и огнището ще бъде потушено.

    17:29 05.10.2026

  • 4 АКУ БЕ ШИШЕ С ВОДКА ЩЕШЕ

    22 9 Отговор
    ДА Я СТИСКА.....АМА ЕПРУВЕТКА......

    Коментиран от #14

    17:31 05.10.2026

  • 5 Гошо

    7 5 Отговор
    Още среда на миналата седмица го съобщиха Вие на тая база също

    17:31 05.10.2026

  • 6 Копейкин Костя

    37 23 Отговор
    Ковид го изпуснаха китайските другари, а крепостните ще изпуснат белодробната чума...

    Коментиран от #23, #48, #59

    17:32 05.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нека да пиша

    22 14 Отговор
    Тия в рашистан ,ги тръшна чумата.

    17:36 05.10.2026

  • 11 С тези дронове може да се разпространявт

    8 4 Отговор
    Всякакви болести и инсекти вредители на селскостопанските животни и растения

    17:37 05.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Византиец

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "МакедонецЪТ":

    без коментар

    17:40 05.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Православен ходжа

    28 16 Отговор
    Руснаците първо възкресиха фашизма, а сега и чумата. Стават ми все по-противни. Сега остава да видим как възрожденските антиваксъри палят джапанките към лекарските кабинети за имунизация.

    Коментиран от #19

    17:44 05.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стоян георгиев

    17 12 Отговор
    Ей това е най опасното с тези убавци.не могат два еднакви пирона да направят ама се бутат в чуми радиация и т.н. опасности за човечеството.

    Коментиран от #44, #54

    17:46 05.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Май ти си се изпуснал

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "Копейкин Костя":

    носи памперс!
    Чумата няма как да бъде "изпусната" в държави където има антибиотици, които се справят без проблем.

    17:50 05.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Промяната

    7 5 Отговор
    А в САЩ има бубонна чума. Цитирам:

    Традиционни ендемични райони в САЩ

    Според данните на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), в САЩ се откриват средно около 7 случая при хора годишно. Повече от 80% от тях са под формата на бубонна чума. Бактерията е постоянно присъстваща в дивата природа на следните региони:
    Северно Ню Мексико и Северна Аризона
    Южно Колорадо
    Калифорния
    Южен Орегон
    Западна Невада

    Коментиран от #31, #51

    17:51 05.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Дрън-Дрън":

    Дрън Дрън. Вирус не се лекува с антибиотици.

    Коментиран от #57

    17:52 05.10.2026

  • 29 Добри новини

    15 8 Отговор
    Това е добър повод да се поставят под карантина всички притежаващи руски паспорт и да не се допускат до територията на ЕС. Включително и онези над 850 руснака за последната година, които са си купили паспорти от мафиЙотова, само с Президентски указ. Познайте колко наркотрафиканта има сред тях или търговци на смърт.

    Коментиран от #33

    17:52 05.10.2026

  • 30 noмак

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    маати си е биологично оръжие

    17:56 05.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Фори

    12 6 Отговор
    Ето къде са биолабораториите. Не са в Украйна а в Русия. Защо работят с вируси на чума? Такава няма отдавна.

    Коментиран от #37, #62, #66

    17:58 05.10.2026

  • 33 Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    6 10 Отговор

    До коментар #29 от "Добри новини":

    Наложете санкции. Ще се справим и без вас. Само аз на мястото на нашето правителство бих наложил пълно ембарго върху енергийните доставки за Европа. Ваш. Нефт, газ, електричество.

    Коментиран от #35, #50

    17:58 05.10.2026

  • 34 Блогър от Москва

    11 7 Отговор
    Не стига, че се крием от мобилизация и Груз 200, чакаме цяла нощ да сипем бензин, а сега и чума.
    Елате бе братушки, елате да живеете сред нас.Защо не искате, а само мрънкате в БГ то.

    18:01 05.10.2026

  • 35 Русич 🇷🇺

    4 12 Отговор

    До коментар #33 от "Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    Да, сега имаме проблем с бензина. Но при нас бензин струва 0,70 евро / л.

    Коментиран от #58

    18:03 05.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Чумовой

    14 6 Отговор
    Ние сме си чумови по рождение.Важното е да нападнем някой да го "АсвАбАдим", да го заразим и да му отнемем всичко.Това е рашизъм в действие.

    18:04 05.10.2026

  • 39 Даа...

    17 7 Отговор
    Помните ли как пропагандистите на Путин тръбяха за „биолаборатории“ в Украйна? А същевременно в самата Руска федерация се отприщи съвсем реална зараза – и то именно от истинска биолаборатория.
    Това е поредното потвърждение на аксиомата, че хората от съветски тип винаги обвиняват другите точно в това, което самите те са извършили, извършват или възнамеряват да извършат.

    Коментиран от #46, #49

    18:05 05.10.2026

  • 40 Сибир коментира

    9 1 Отговор
    чернодробна в Кремъл!

    18:06 05.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Руси Филев

    5 3 Отговор
    Само руснак може да победи чума!

    18:09 05.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Русич 🇷🇺

    2 11 Отговор

    До коментар #39 от "Даа...":

    Путин говори за биолаборатории с военно предназначение, а сега говорят за научно-изследователска.

    В България, като слабо развита страна, разбира се, лабораториите могат да бъдат само военни и само от други, развити страни от НАТО - САЩ, например.

    Коментиран от #60, #72

    18:13 05.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Помним, помним

    3 8 Отговор

    До коментар #39 от "Даа...":

    Как пропагандистите на ПП-ДБ тръбяха, че имало конспирация в случая Петрохан, а след това самият Василев си призна, че там са ставали срамни неща.

    18:16 05.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 зелените

    2 4 Отговор
    да благодарят на руснаците, че не са унищожили фауната в региона и дивите дребни бозайници се размножават на воля, независимо от риска, който носят.
    Това разбира се обеснява какъв е тоя фамозен институт за чумата - нормално е да създадеш подобна структура в регион, където опасността е реална и ендемична. Надявам се, че необходимите мерки за контрол и ограничаване са предприети.
    Иначе въобще не ме изненадва истерията по западните медии - чума и Русия в едно изречение звучи страшно удобно като контекст за русофобията. Друго е да активираш паника и страх, сякаш утре целия умнокрасив Запад ще бъде залят с болни от чума, само защото лошите руснаци са решили да ни тровят. Никой не обръща внимание на факта, че подобни инциденти са се случвали и преди, но си оставали локално явление.

    18:29 05.10.2026

  • 56 Така като стане

    3 1 Отговор
    Биолабораториите от Украински се оказаха съветцки!!!

    Коментиран от #69

    18:31 05.10.2026

  • 57 Соломон

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    Дрън дрън.Причинителя на белодробната чума е бактерия а не вирус

    18:31 05.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 1111

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Копейкин Костя":

    Грешиш, чумата идва от американските лаборатории в Украйна. Само те имат чума. В противочумния институт вероятно са се опитвали да я утилизират...

    Коментиран от #67

    18:32 05.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Американските

    4 6 Отговор

    До коментар #32 от "Фори":

    биолаборатории бяха в Украйна, защото са забранени на територията на САЩ.

    Коментиран от #65

    18:35 05.10.2026

  • 63 Кремъл да коментира

    8 2 Отговор
    Червената мозъчна чума в Кремъл.

    18:36 05.10.2026

  • 64 хех

    5 3 Отговор
    Те за Чернобил отричаха месеци, за крайцера Мосва още не са си признали, вие очаквате надеждна информация от руските официални власти?

    18:37 05.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 а бе ти

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Фори":

    функционално неграмотен ли си? Отговора е в публикацията, написаното ти е - "Чумата е ендемична за Сибир, .........., тъй като бактерията, която я причинява, се среща сред дребните бозайници в обширните естествени райони на областта".
    След като нещо е специфично за региона, то е нормално института, който го изследва да бъде там. Това е официална научна лаборатория и учените от нея излизат с доклади по международни форуми да докладват резултатите си. Това не са ти военните лаборатории на САЩ в Украйна, за които американците си признаха, че са изграждали и даже се бояха да не ги превземат руснаците преди да са изнесли всички материали.

    18:38 05.10.2026

  • 67 Уфса.ком

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "1111":

    Точно са я утилизирали върху лаборантката и още няколко стотин души.

    18:38 05.10.2026

  • 68 Чуденка

    4 3 Отговор
    Малко е объркващо това с "руската чума" - човек се чуди за руската армия ли става дума, за заразата, за пропагандата или за руската кандидатка за президент на Република България, която помилва HAPKOдилъри?

    18:40 05.10.2026

  • 69 Биология

    4 3 Отговор

    До коментар #56 от "Така като стане":

    Онзи ден слушах един руски учен, който разказа, как стоят нещата с тия биолаборатории из бившия СССР.
    Когато американците разбрали, как работят биолабораториите из бившия СССР, каква некомпетентост и липса на техника на безопасност и с какви допотопни технологии работят, се хванали за главата и затова се хванли да им направят нормални, съвременни биолаборатории, за да не вземат да предизвикат някаква пандемия със съветските си протоколии и привички.

    Това е простата истина - от неймай къде си!

    18:41 05.10.2026

  • 70 хахаха

    2 4 Отговор
    трета статия за днес по тая тема...не разбрах само къде е паниката...когато има смъртен случай по неизвестна причина, се вземат мерки...

    18:42 05.10.2026

  • 71 Скоро очаквайте

    4 2 Отговор
    Белодробна чума в Кремъл !!!

    18:42 05.10.2026

  • 72 Биология

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "Русич 🇷🇺":

    Чакай ма, другарко? Нали НРБългария беше много соц развита напреднала наука и страна? То не бяха биолаборатории ударнички на труда, то не бяха АЕЦ и КЕЦ.

    Коментиран от #77

    18:42 05.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Европеец

    4 3 Отговор
    Едно време руснаците пробваха да ударят по Западна европа с радияция чрез Чернобил, за щастие вятърът духна на изток.

    Сега решиха да върнат Чумата. Не че са лоши руснаците пер се, но много болшевишки боклук има сред тях.

    18:45 05.10.2026

  • 75 Който прави бактериологично оръжие,

    1 0 Отговор
    сам пада в него.

    18:52 05.10.2026

  • 76 Яяявяяя

    0 0 Отговор
    Не Украйна,не колективния запад....тези само се затриват през 50-60 години

    18:53 05.10.2026

  • 77 Русич 🇷🇺

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Биология":

    Това беше в НРБ.
    Да, тогава България беше развита държава във всички отношения.

    А сега видях българи и румънци в Гърция и Кипър. Измийте мивките и тоалетните. Сега България е денонощна чалга 😊 и Жоро Илиев от ВИС-2!

    18:53 05.10.2026

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