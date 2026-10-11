Двама индийски моряци изчезнаха след атака срещу танкер в Оман

Двама индийски моряци са в неизвестност след атака с дрон срещу танкера MT Petro Dolphin край пристанище Сохар в Оман. Други деветима членове на екипажа са спасени и са в безопасност, съобщи индийският министър на пристанищата, корабоплаването и водните пътища Сарбананда Соновал.

„Деветима от нашите индийски членове на екипажа бяха успешно спасени и са в безопасност, а двама индийски граждани в момента остават в неизвестност“, заяви Соновал. По думите му на борда на танкера е имало общо 11 индийски моряци.

Бреговата охрана на Оман е започнала издирвателно-спасителна операция. „Координираме действията си с всички компетентни органи, за да подкрепим усилията за намиране на изчезналите моряци“, посочи индийският министър.

Инцидентът е станал на рейдовото място край Сохар. Засега не е съобщено кой стои зад атаката, под чий флаг е плавал MT Petro Dolphin или дали по танкера са нанесени материални щети. Издирването на двамата моряци продължава, а индийските власти поддържат контакт с оманските органи по спасителната операция.

Източници: timesofindia.indiatimes.com, economictimes.indiatimes.com