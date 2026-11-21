Танкер е бил ударен от неизвестен снаряд на около 8 морски мили северно от Хасаб в Оман, докато е напускал Ормузкия проток. На борда е избухнал пожар, но няма съобщения за загинали или ранени членове на екипажа, съобщи британската служба за морски търговски операции UKMTO.

Сигналът е подаден от служителя, отговарящ за сигурността на корабната компания. Според UKMTO снарядът е ударил левия нос на плавателния съд. Не са установени данни за замърсяване на морската среда, а размерът на щетите остава неуточнен.

Различни версии за причината

UKMTO е определил случая като нападение и е призовал корабите в района да преминават с повишено внимание. „Плавателните съдове трябва да преминават с повишено внимание и да докладват всяка подозрителна активност, докато властите разследват“, се казва в съобщението на службата.

Иранската Революционна гвардия е заявила малко след това, че петролен танкер се е запалил, след като е попаднал на мина при опит да премине през Ормузкия проток край Хасаб. Тази версия е предадена от Ройтерс чрез ирански държавни медии, но не е потвърдена независимо.

Инцидентът е поредният случай на повреден търговски кораб в района на Хасаб през ноември. Само дни по-рано UKMTO съобщи за танкери, ударени от неизвестни снаряди на 6 и 13 морски мили северно от града. При единия случай екипажът е бил в безопасност, а при другия е имало пожар и съобщение за изчезнал моряк.

Към момента няма официално съобщение за името, знамето или товара на последния засегнат танкер. Не е обявено и дали корабът е продължил плаването, бил е отведен до пристанище или е останал в района.

Източници: internazionale.it, timesofisrael.com