Два петролни танкера са били ударени от снаряди с неизвестен произход, докато са излизали от Ормузкия проток. При двата инцидента няма съобщения за ранени, съобщи Британската служба за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от Франс прес.

Първият плавателен съд е бил поразен в задната част, а вторият – в машинното отделение. UKMTO е разпространила отделни изявления за двата случая, без да посочва произхода на снарядите или кой стои зад ударите.

Инцидентите са станали край Хасаб

Ударите са регистрирани в открито море край оманския град Хасаб, разположен на полуостров Мусандам в близост до входа на Ормузкия проток. Имената на танкерите и техните флагове не са посочени.

Случаите са поредният сигнал за опасността за търговското корабоплаване в стратегическия морски път, който свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. Според подадената информация преди началото на войната в Близкия изток през протока е преминавала една пета от световните доставки на нефт и природен газ.

Напрежението около протока се увеличава

„Танкер, който преминава през Ормузкия проток на излизане, беше ударен в машинното отделение от неизвестен снаряд“, се посочва в едно от съобщенията на UKMTO.

Войната в Близкия изток е започнала на 28 февруари с американско-израелска военна операция срещу Иран. След това Техеран е блокирал протока и редовно е вземал на прицел кораби, които се опитват да преминат по маршрути, неодобрени от иранските власти, според информацията, цитирана от Франс прес.

Вашингтон е наложил морска блокада на иранските пристанища, а американски военноморски сили ескортират танкери, преминаващи през протока. Към момента няма данни двата нови удара да са причинили жертви или да е установено замърсяване на морето.

Източници: bta.bg, aa.com.tr, brecorder.com