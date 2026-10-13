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Матео Салвини подаде оставка като лидер на „Лига“
  Тема: Избори

Матео Салвини подаде оставка като лидер на „Лига“

13 Октомври, 2026 03:27, обновена 13 Октомври, 2026 03:28 526 1

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  • национално бъдеще

Италианският вицепремиер ще се кандидатира отново за председател на партията на конгреса в Милано на 24 и 25 октомври

Матео Салвини подаде оставка като лидер на „Лига“ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Матео Салвини подаде оставка като лидер на италианската партия „Лига“. Формалната стъпка е необходима според партийния регламент, за да може той отново да се кандидатира за председателския пост.

Новият лидер ще бъде избран на извънредния конгрес на „Лига“, който ще се проведе в Милано на 24 и 25 октомври. Салвини ръководи партията от 2013 г. и се очаква да се бори за нов мандат.

Алберто Ди Руба поема временното ръководство

До провеждането на конгреса функциите на временен партиен лидер ще изпълнява Алберто Ди Руба. След оставката на Салвини са освободени и позициите на заместник-секретарите на партията.

Председател на конгреса ще бъде Лоренцо Фонтана, който е член на „Лига“ и председател на Камарата на депутатите. Решението за бъдещото ръководство ще бъде взето по време на двудневния форум в Милано.

Партията е изправена пред конкуренция вдясно

Салвини остава вицепремиер на Италия и министър на транспорта в правителството на Джорджа Мелони. Формалната му оставка като партиен лидер идва на фона на вътрешни сътресения в „Лига“.

През февруари от партията се отцепи Роберто Ваначи, който създаде нова политическа формация с името „Национално бъдеще“. В последвалите социологически проучвания новата партия получи по-висок рейтинг от „Лига“, което засили натиска върху Салвини преди конгреса.

Решението за лидерския пост ще бъде взето на 24 и 25 октомври. До тогава партията ще остане под временното ръководство на Ди Руба.

Източници: bta.bg, ansa.it


Италия
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