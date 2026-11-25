Италианският евродепутат Роберто Ваначи започна изказването си за Украйна в пленарната зала на Европейския парламент с началото на коледната песен „Jingle Bells“. Така той илюстрира тезата си, че предложеното отпускане на 45 милиарда евро за Киев представлява „коледен подарък за Украйна“.

Ваначи отправи критиките си към председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Той оспори необходимостта от новото финансиране, като заяви, че през предходните месеци на Украйна вече са били предоставени 90 милиарда евро.

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По думите му средствата ще бъдат осигурени чрез емитирането на общи облигации, а финансовата тежест в крайна сметка ще бъде поета от италианските и европейските граждани. Италианският евродепутат е противник на предоставянето на допълнителна помощ за Украйна.

Критики за ударите край Либия

В речта си Ваначи обвини Киев, че пренася войната в Средиземноморието. Той посочи ударите с украински дронове по руски кораби край Либия, която се намира в близост до Италия.

Евродепутатът заяви още, че украинската страна включва имената на европейски политици в списъци за физическо елиминиране. Той разкритикува Европейската комисия, че не реагира на подобни практики.

Твърденията за списъците са свързани с украинската организация „Миротворец“, в чиито публикации са фигурирали имена на италиански политици. Ваначи представи това като допълнителен аргумент срещу политиката на ЕС към Киев.

Предложението за 45 милиарда евро

Европейската комисия предложи на 18 ноември допълнителна финансова подкрепа от 45 милиарда евро за Украйна през 2027 г. Пакетът е част от план за покриване на значителна част от очаквания финансов недостиг на страната.

Средствата са предвидени да бъдат набрани чрез заемане от капиталовите пазари, гарантирано от бюджета на Европейския съюз. Предложението трябва да бъде разгледано и прието от Европейския парламент и Съвета на ЕС, което означава, че окончателното решение все още предстои.

В края на изказването си Ваначи отново се върна към мотива от коледната песен „Jingle Bells“, с който започна речта му по време на дебата за ролята на Европа и подкрепата за Украйна.

Източници: ansa.it, repubblica.it