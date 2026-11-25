Ударите по руски кораби край Бенгази поставиха италианския премиер Джорджа Мелони пред нов политически проблем. На 22 ноември украински морски дронове поразиха руския корвет „Меркурий“, намиращ се в пристанището на Бенгази, а при отделна атака беше ударен и сухотоварният кораб MV Angara.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Киев стои зад операциите. По думите му MV Angara е използван за превоз на оръжия. Либийските власти в източната част на страната заявиха, че Либия не е страна във войната между Русия и Украйна.

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Рим не е бил информиран предварително

Италианският външен министър Антонио Таяни заяви, че Рим не е получил предварително предупреждение за атаката. „Ако това е продължение на войната между Русия и Украйна, само че вече на няколкостотин километра от Италия, това е много тревожно“, каза той.

Таяни разговаря с украинския си колега Андрий Сибига. В съобщението за разговора италианското външно министерство подчерта, че за Рим е от принципно значение да не се допуска разширяване на конфликта в Средиземноморието, както и да се спазват суверенитетът, единството и стабилността на Либия.

Италия има тесни връзки с Либия, която е бивша италианска колония. Рим се опасява, че нова дестабилизация на северноафриканската страна може да доведе до увеличаване на миграционния натиск през Средиземно море.

Миграцията като нов инструмент за натиск

Артуро Варвели, старши политически анализатор в Европейския съвет за международни отношения, предупреди, че Русия и нейните съюзници в Либия могат да използват миграцията като инструмент срещу Италия.

„За Италия Либия е най-важният въпрос на външната политика. В края на краищата всичко, което засяга Либия, засяга пряко и Италия“, заяви Лия Куартапеле, депутат от левоцентристката Демократическа партия и заместник-председател на парламентарната комисия по външни и европейски въпроси.

Напрежение в управляващата коалиция

Подкрепата на Мелони за Украйна вече създава напрежение в управляващата коалиция и сред опозицията. Лидерът на „Лига“ Матео Салвини, чиято партия е младши партньор в правителството, се противопоставя на по-нататъшна военна помощ за Киев.

„Би било нелогично военната помощ, изпращана на Украйна, в крайна сметка да се използва за водене на войни и потапяне на кораби по целия свят“, заяви Салвини.

Бившият премиер Джузепе Конте, лидер на „Движение 5 звезди“, също постави под въпрос бъдещата военна подкрепа за Украйна. Крайнодясната опозиционна партия „Национално бъдеще“, оглавявана от бившия генерал Роберто Ваначи, заема същата позиция.

Според проучване на YouGov, проведено в началото на 2026 г., едва 32% от италианците смятат за важно Украйна да победи Русия. Социологът Лоренцо Преляско описва ситуацията като „много сложен мач“, в който италианското общество подхожда предпазливо към военните конфликти и към участието на страната в тях.

Източници: focus-news.net, politico.eu, euronews.com