Смъртта на бившия началник на италианската полиция Джани Де Дженаро разтърси Италия и върна в центъра на общественото внимание най-кървавите години от борбата с мафията. 78-годишният Де Дженаро беше открит мъртъв на 21 ноември във вилата си във Фонтебланда, в провинция Гросето, Тоскана.

Роднините му подали сигнал, след като не успели да се свържат с него. Полицаите го намерили сам във вилата, до полуавтоматично оръжие, което притежавал законно. В сградата били открити предсмъртни писма, документи и около 20 огнестрелни оръжия. Тялото е откарано във Флоренция за аутопсия.

Властите работят по версията за самоубийство, но прокуратурата е започнала разследване на обстоятелствата около смъртта. Към момента няма публично потвърдена друга причина за случилото се. Италианската агенция АНСА съобщи, че проверката е свързана и с последните разследвания, в които името на Де Дженаро е било включено.

Разследване, свързано с атентата срещу Борселино

Де Дженаро беше разследван в Калтанисета за предполагаемо възпрепятстване или отклоняване на разследването на атентата на улица „Д’Амелио“ в Палермо. На 19 юли 1992 г. там загина магистратът Паоло Борселино заедно с петима служители от охраната му. По-рано същата година беше убит и другият водещ магистрат в борбата срещу „Коза ностра“ – Джовани Фалконе.

В рамките на делото прокуратурата е поискала Де Дженаро да бъде поставен под домашен арест. Искането е било отхвърлено от съдия по предварителните разследвания, а прокуратурата е обжалвала. Решението по жалбата е било насрочено за 1 декември.

Случаят се развива повече от три десетилетия след атентатите, които промениха Италия. Разследващите продължават да проверяват твърденията за прикриване на факти и за действия, които са могли да отклонят вниманието от истинските извършители. Де Дженаро не е осъден по тези обвинения.

Полицейска кариера без спадове

Роден през 1948 г. в Реджо Калабрия, Де Дженаро постъпва в полицията през 1973 г. През 1980 г. участва в освобождаването на заложници при нападение срещу посолството на Белгия в Рим. Четири години по-късно оглавява Централното звено за борба с престъпността и започва тясно сътрудничество с Джовани Фалконе.

През 1984 г. има ключова роля за екстрадирането от Бразилия на Томазо Бускета – мафиот, който разкрива пред италианските следователи структурата на „Коза ностра“. Де Дженаро по-късно оглавява Централната оперативна служба и Дирекцията за антимафиотски разследвания, а през 2000 г. става началник на националната полиция.

На този пост той ръководи сигурността по време на срещата на върха на Г-8 в Генуа през 2001 г. Събитието е белязано от тежки сблъсъци между полицията и протестиращи. Де Дженаро беше разследван и съден заради действията на силите на реда, но беше оправдан.

След полицията той заема високи държавни и корпоративни длъжности, включително председател на „Финмеканика“, днес „Леонардо“. Италианският премиер Джорджа Мелони заяви: „Дълбоко съм шокирана от трагичната кончина на Джани Де Дженаро.“ Смъртта му оставя без отговор редица въпроси около последното разследване, а прокуратурата продължава да изяснява както обстоятелствата около смъртта, така и фактите по делото от Калтанисета.

Източници: bta.bg, apnews.com, ansa.it