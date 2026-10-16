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Тръмп притиска Украйна с оръжия и разузнаване
  Тема: Украйна

Тръмп притиска Украйна с оръжия и разузнаване

16 Октомври, 2026 05:56 827 5

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • американска помощ-
  • starlink

Киев възобнови ударите по руски рафинерии, след като Москва продължи атаките по украинската енергетика. Вашингтон отрича да е прекратил споделянето на разузнавателна информация

Тръмп притиска Украйна с оръжия и разузнаване - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна възобнови ударите по руски петролни рафинерии, след като президентът Володимир Зеленски заяви, че Киев повече няма да спазва обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие. Решението беше взето след нови руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

Украински дронове атакуваха рафинерия в Рязанска област. Руското министерство на отбраната съобщи, че е свалило 166 украински дрона през нощта, но не посочи независимо потвърдени подробности за щетите по обекта. Ройтерс предаде, че ударът е последвал изявлението на Зеленски, че Украйна прекратява участието си в договореността за спиране на атаките по енергийни цели.

Натиск за спиране на ударите

Според украински и европейски представители администрацията на Тръмп е предупредила Киев, че може да прекрати споделянето на разузнавателна информация, ако украинските сили продължат да атакуват руски рафинерии. Обсъждано е и спиране на доставките на американско оръжие за Украйна, закупувано от европейски държави по създадени за целта механизми.

Твърдението за възможно спиране на разузнавателната подкрепа не е потвърдено официално от Белия дом. На 13 октомври Тръмп заяви, че САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна. В същото време Киев съобщи, че не е получил обичайните предупреждения преди руски балистични и крилати ракети да ударят украински градове и енергийни обекти.

Сателитните услуги също бяха ограничени

Украински военни представители съобщиха за ограничения в работата на Starlink и военната версия Starshield, използвани за комуникации, разузнаване и управление на дронове. Проблемите са засегнали терминали, монтирани на движещи се системи, и са довели до прекъсване на част от мисиите.

По-късно услугите бяха възстановени, но остана неясно дали ограниченията са били техническо решение на SpaceX или са наложени по решение на американското правителство. Ройтерс съобщи, че източници са свързали заповедта за ограничаване на Starshield с хора в Белия дом, докато Тръмп заяви, че Вашингтон продължава да работи с Киев.

Случаят поставя Украйна в особено уязвима позиция. Американските системи осигуряват информация за изстрелването на руски ракети и сателитна свързаност за украинските въоръжени сили. Европейските държави не разполагат с готов заместител на тези възможности, а руските атаки срещу украинската енергетика се засилват с наближаването на зимата.

След възобновяването на украинските удари Вашингтон е изправен пред избора дали да затегне натиска върху Киев или да запази военната и разузнавателната подкрепа, докато продължава опитът на Тръмп да постигне споразумение между Русия и Украйна. Публично потвърден срок за следващите действия на американската администрация не е обявен.

Източници: apnews.com, investing.com, washingtonpost.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    10 1 Отговор
    Тръмп притиска Украйна с оръжия и разузнаване за да клекне Зеления престъпник

    06:02 16.10.2026

  • 2 Петко сатъра

    6 1 Отговор
    Както върви, още малко и Тръмп ще насъска и армията си срещу Украйна!

    Коментиран от #3

    06:12 16.10.2026

  • 3 Бончо М.

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Петко сатъра":

    А как отделиха Косово от Сърбия. Ако ДНР и ЛНР не бяха населени с православни руснаци, а с мюсюлмани, сигурно отдавна щеше да има англоамерикански бомбен килим над Киев.

    06:34 16.10.2026

  • 4 Маринов

    5 0 Отговор
    Е, стига едно и също вече няколко дни. Тръмп се оплете дам, наркомана се изкара велик до него, че и по велик и си подписа присъдата. Ако Тръмп премине успешно тия избори, западните лидери ще трябва да се отърват от зеления, който вече ги противопоставя на САЩ. Пътища има, различни, зависи кой ще изберат.

    Коментиран от #5

    06:36 16.10.2026

  • 5 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Маринов":

    те не смеят да го помолят дори да не говори против Тръмп, какви действия по свалянето му, точно те са обърканите

    06:46 16.10.2026

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