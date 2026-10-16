Тръмп притиска Украйна с оръжия и разузнаване

Украйна възобнови ударите по руски петролни рафинерии, след като президентът Володимир Зеленски заяви, че Киев повече няма да спазва обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие. Решението беше взето след нови руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

Украински дронове атакуваха рафинерия в Рязанска област. Руското министерство на отбраната съобщи, че е свалило 166 украински дрона през нощта, но не посочи независимо потвърдени подробности за щетите по обекта. Ройтерс предаде, че ударът е последвал изявлението на Зеленски, че Украйна прекратява участието си в договореността за спиране на атаките по енергийни цели.

Натиск за спиране на ударите

Според украински и европейски представители администрацията на Тръмп е предупредила Киев, че може да прекрати споделянето на разузнавателна информация, ако украинските сили продължат да атакуват руски рафинерии. Обсъждано е и спиране на доставките на американско оръжие за Украйна, закупувано от европейски държави по създадени за целта механизми.

Твърдението за възможно спиране на разузнавателната подкрепа не е потвърдено официално от Белия дом. На 13 октомври Тръмп заяви, че САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна. В същото време Киев съобщи, че не е получил обичайните предупреждения преди руски балистични и крилати ракети да ударят украински градове и енергийни обекти.

Сателитните услуги също бяха ограничени

Украински военни представители съобщиха за ограничения в работата на Starlink и военната версия Starshield, използвани за комуникации, разузнаване и управление на дронове. Проблемите са засегнали терминали, монтирани на движещи се системи, и са довели до прекъсване на част от мисиите.

По-късно услугите бяха възстановени, но остана неясно дали ограниченията са били техническо решение на SpaceX или са наложени по решение на американското правителство. Ройтерс съобщи, че източници са свързали заповедта за ограничаване на Starshield с хора в Белия дом, докато Тръмп заяви, че Вашингтон продължава да работи с Киев.

Случаят поставя Украйна в особено уязвима позиция. Американските системи осигуряват информация за изстрелването на руски ракети и сателитна свързаност за украинските въоръжени сили. Европейските държави не разполагат с готов заместител на тези възможности, а руските атаки срещу украинската енергетика се засилват с наближаването на зимата.

След възобновяването на украинските удари Вашингтон е изправен пред избора дали да затегне натиска върху Киев или да запази военната и разузнавателната подкрепа, докато продължава опитът на Тръмп да постигне споразумение между Русия и Украйна. Публично потвърден срок за следващите действия на американската администрация не е обявен.

Източници: apnews.com, investing.com, washingtonpost.com