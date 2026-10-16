Мадуро и съпругата му не се признаха за виновни за изтезания

Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес не се признаха за виновни по новите обвинения в заговор за извършване на изтезания. Двамата се явиха пред федералния съд в Манхатън, Ню Йорк, където прокуратурата ги обвини, че са ръководили система за репресии срещу политически противници и други лица, включително американски граждани.

Когато съдията го попита какъв е отговорът му по разширения обвинителен акт, Мадуро заяви: „Отхвърлям този документ изцяло“. Той определи обвиненията в изтезания като „фалшиви“. Флорес също пледира „невиновна“.

Прокуратурата описва системна репресия

Обвинителният акт е бил разсекретен на 8 октомври. Според прокуратурата Мадуро и Флорес са използвали държавни структури, военни подразделения и въоръжени групи, за да задържат и подлагат на насилие хора, смятани за заплаха за властта им.

Новите обвинения засягат най-малко девет предполагаеми жертви, като трима от тях са американски граждани. В документа се посочват електрически ток, задушаване, сексуално насилие, принудително събличане, продължителна изолация, лишаване от храна и психологически тормоз. Прокуратурата твърди също, че са отправяни заплахи срещу близки и деца на задържани.

Един от описаните случаи е свързан с американски гражданин, задържан във Венецуела през 2022 г. Според обвинението той е бил бит, подлаган на електрически шокове и принудителни инжекции, след което е останал в ареста повече от осем месеца.

Делото продължава през 2027 г.

Новият обвинителен акт разширява вече съществуващото федерално дело срещу Мадуро и Флорес. Двамата са обвинени и в нарко-тероризъм, заговор за внос на кокаин в САЩ и престъпления, свързани с оръжия. Те вече се признаха за невиновни и по тези обвинения.

Американските власти твърдят, че предполагаемите престъпления са били част от продължила години система за запазване на властта и обогатяване на политическия елит във Венецуела. Защитата на Мадуро оспорва обвиненията, а адвокатът му заяви, че бившият президент очаква възможност да представи позицията си в съда.

Процесът е насрочен за 14 юни 2027 г. Мадуро и Флорес са считани за невинни, докато вината им не бъде доказана по безспорен начин в съда.

Източници: apnews.com, abcnews.com, courthousenews.com