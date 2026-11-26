От залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американската армия по време на операция в Каракас до разгрома на Доналд Тръмп и републиканците на междинните избори в САЩ на 3 ноември – ето десетте събития, белязали 2026 г.

Залавянето на Мадуро от САЩ

На 3 януари американската армия залови в Каракас венецуелския президент Николас Мадуро, който беше на власт от 2013 г. във Венецуела и който по-малко от година по-рано беше встъпил в длъжност за трети мандат, оспорван от опозицията и от чужди страни.

Бившият държавен глава сега се намира в затвор в Ню Йорк заедно със съпругата си Силия Флорес. Двамата очакват съдебния процес началото на дело по обвинения в наркотрафик и изтезания на политически опоненти, насрочено за юни 2027 г.

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес управлява под натиска на Вашингтон, който заявява, че де факто контролира богатата на петрол държава.

Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо се завърна в страната си през октомври след близо едногодишно изгнание, засилвайки натиска върху временните управляващи да организират на свободни избори през 2027 г.

Нови фронтове в Близкия изток

В Близкия изток годината започна с кървавото потушаване на протестно движение в Иран, последвано в края на февруари от началото на израелско-американска военна офанзива, при която беше убит иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Тази мащабна атака предизвика регионален конфликт, който доведе до рязко покачване на цените на петрола и задълбочи кризата с разходите за живот.

От Йордания до държавите от Персийския залив съюзниците на Вашингтон се оказаха под обстрела на Иран, който паралелно с това блокира стратегическия Ормузки проток – ключов маршрут за износа на въглеводороди.

Ливан и Йемен също бяха въвлечени във войната, която отново разпали дългогодишни конфликти между въоръжени групировки, подкрепяни от Техеран, от една страна, и Израел или Саудитска Арабия, от друга страна.

Девет месеца след началото на военните действия преговорите между Вашингтон и Техеран все още са в задънена улица.

Израелският премиер в оставка Бенямин Нетаняху продължава да отправя заплахата за сваляне на иранския режим, но на парламентарните избори в края на октомври в Израел той изгуби мнозинството си. Вотът беше възприеман като своеобразен референдум за управлението му, белязано от войни на множество фронтове.

Обиколка около Луната

През април астронавтите от мисията „Артемис II“, трима американци и един канадец, станаха първите хора от 1972 г. насам, които се отправиха към Луната. Те я обиколиха, без да кацат на повърхността ѝ. Мисията беше изпитателна и имаше за цел да проправи пътя към завръщане на хората на Луната, което към момента е планирано за 2028 г.

Отдалечавайки се на повече от 406 000 километра от Земята, астронавтите подобриха рекорда за разстояние, поставен от предшествениците им от програмата „Аполо“. Те наблюдаваха малко познати лунни кратери, залез и изгрев на Земята, както и слънчево затъмнение.

Почти 10-дневната лунна мисия е първата, в която участват астронавтка, чернокож астронавт и неамерикански гражданин. Това представлява съществена разлика спрямо мисиите от ерата на „Аполо“, в които са участвали единствено бели мъже.

Ебола отново се появява в Африка

През настоящата година еболата се завърна в Африка. Епицентърът на епидемията, официално обявена на 15 май, е в Демократична република Конго (ДРК) – огромна държава с население над 100 милиона души, която преживява най-смъртоносната епидемична вълна в историята си. По данни на здравните власти до този момент жертвите са над 5500.

Няколко случая на зараза и смъртни случая в резултат на заразата са регистрирани също в Уганда, преди през август епидемията да бъде обявена за ликвидирана на нейна територия, както и в Кения.

Друг случай беше регистриран в Нигерия – най-многолюдната държава в Африка.

Настоящата епидемия е причинена от щама Бундибуджо на вируса ебола, за който към момента няма одобрена ваксина или лечение.

Безпрецедентно световно първенство по футбол

Световното първенство по футбол, завършило с триумф на Испания след пет седмици състезания в три държави – САЩ, Канада и Мексико, се проведе в невиждан досега формат, с 48 отбора.

Въпреки високите цени на билетите, според организатора ФИФА рекордните 6,8 милиона привърженици посетиха стадионите в трите страни.

С телевизионна аудитория, която „счупи всички рекорди“, и генерирани приходи в размер на близо 15 милиарда долара, Мондиал 2026 е и най-печелившото световно първенство досега.

Турнирът е белязан и от множество полемики. Например наказанието на американски нападател за осминафиналите е отменено след намеса на Доналд Тръмп пред президента на ФИФА Джани Инфантино.

Друг спор възниква, когато малко след края на турнира Инфантино защити един проект, който впоследствие беше изоставен, за отваряне на световното първенство към частни инвеститори.

Състезанието беше помрачено и от инциденти, свързани с поведението на някои аржентински футболисти, участвали по-специално в сбивания след финала на 19 юли, загубен от тях срещу Испания с 1:0 след продължения.

Изключителни горещини и пожари

В Европа, континента, който се затопля най-бързо, горещите вълни се редуват още от края на пролетта. Абсолютни температурни рекорди са подобрени чак до Полша и Чехия.

Горещините продължиха през цялото лято и причиниха десетки хиляди допълнителни смъртни случаи. Те задълбочиха сушата и предизвикаха безпрецедентни по мащаб пожари в няколко държави, особено във Франция и Испания.

Според европейската програма „Коперник“ Западна Европа е преживяла най-горещото лято в историята си.

По данни на Европейската информационна система за горските пожари между средата на юни и началото на септември в Европейския съюз са изпепелени около 540 000 хектара гори и насаждения.

В Югоизточна Азия горски пожари опустошават Индонезия в продължение на няколко месеца. Според Научна инициатива за установяване на влиянието на климатичните промени върху екстремните метеорологични явления (World Weather Attribution) те се дължат на силно изразен феномен „Ел Ниньо“, допълнително засилен от климатичните промени и десетилетията на унищожаване на естествените природни ландшафти.

Според организацията за сателитно наблюдение „Нусантара Атлас“ от началото на 2026 г. в страната са унищожени над 2,88 милиона хектара територии.

Опустошително наводнение в Непал

На 26 август Непал преживя една от най-тежките катастрофи в историята си. Свличане на планински и ледников масив в северната част на страната, близо до границата с Китай, предизвика катастрофални наводнения, отнели живота на над 1400 души и оставили повече от 5000 души в неизвестност.

Правителството оцени разходите за възстановяване на близо 4,8 милиарда долара.

Първите научни изследвания потвърдиха, че глобалното затопляне, което ускорява топенето на ледниците и размразяването на постоянно замръзналия почвен слой в Хималаите, е допринесло за геоложката нестабилност на региона.

Изкуственият интелект и апокалипсисът

Дали е било на 11 или на 12 юли, никой не знае с точност, но на този ден агенти с изкуствен интелект напускат изолираната тестова среда, в която инженерите на „Оупън Ай Ей“ ги бяха ограничили, организират се и атакуват „Хъгинг фейс“, една от основните платформи за съхранение и споделяне на модели с изкуствен интелект. Няколко дни по-късно „Хъгинг фейс“ оповестява публично, че имало такъв инцидент. Новината бързо обикаля света. Започва да се говори за най-мрачни неща, за апокалипсис, в основата на който стои изкуственият интелект.

„Хората, които създават изкуствения интелект, искрено вярват, че той може да убие всички ни до края на десетилетието“, прогнозира британският изследовател Джейкъб Коксън, работил преди това в „Оупън Ей Ай“ и напуснал наскоро „Антропик“.

Възниква въпросът трябва ли развитието на изкуствения интелект да бъде забавено или временно спряно? В САЩ дебатът се разгаря.

Ръководителят на „Оупън Ай Ей“ Сам Олтман говори за необходимостта да се намали темпото, за да се даде „достатъчно време на обществото да се справи с тези нови възможности“. Ръководителят на „Антропик“ Дарио Амодей също смята, че трябва се даде време преди въвеждането на най-напредналите модели. Доналд Тръмп обаче отхвърля всякакво регулиране и иска САЩ да спечелят надпреварата в областта на изкуствения интелект срещу Китай.

Поколението Z не отстъпва

Условия на живот, образование, перспективи за бъдещето… Поколението Z (младите хора под 30 години) продължава да се надига по целия свят в защита на различни каузи, като понякога постига успехи дори на изборите.

В Индия младите протестиращи, обединени под флага на движението на „хлебарките“, успяха през лятото да принудят министъра на образованието да подаде оставка. След това те поведоха съпротивата срещу преразглеждането на избирателните списъци, за което има подозрения, че е силно в полза на управляващата партия.

В Бразилия мобилизацията на младите хора по улиците между двата тура на президентските избори беше сметната за решаваща за преизбирането на 25 октомври на левия президент Луиз Инасио Лула да Силва срещу консерватора Флавио Болсонаро.

На същия ден студентското движение в Сърбия постигна историческа победа на предсрочните парламентарни избори. Това е кулминацията на две години протести срещу корупцията и сложи край на 14-годишното управление на националистическия лидер Александър Вучич.

Франция, Белгия, Испания, Италия, Германия, Португалия, Гърция и Албания… През есента протестното движение на учениците и студентите обхвана Европа, подхранвано от нарастващите разходи за живот и все по-силното недоверие към институциите.

Разгром за Тръмп и неговите съюзници

Доналд Тръмп и Републиканската партия претърпяха историческо поражение на междинните избори в САЩ на 3 ноември както и в двете камари на Конгреса, в който демократите спечелиха мнозинство, така и в законодателните събрания на отделните американски щати.

Демократическата вълна заля традиционни републикански бастиони. Тя е подхранвана от гнева заради високите разходи за живот, увеличени вследствие на митата и войната в Иран, както и от репресивната имиграционна политика, която разочарова по-специално испаноезичните избиратели.

Американският президент обаче запази значителни правомощия във военната и дипломатическата сфера, както и правото си на вето върху законите, които ще приеме новият Конгрес, встъпващ в длъжност на 3 януари догодина.

На международната сцена няколко съюзници на Доналд Тръмп също претърпяха изборни поражения.

Сред тях са националистическият премиер Виктор Орбан, след 16 години на власт в Унгария, и сръбският националист Александър Вучич.

В Бразилия подкрепата на американския президент не успя да предотврати поражението на Флавио Болсонаро на втория тур на президентските избори.

Превод от френски: Габриела Големанска

Източник: www.bta.bg