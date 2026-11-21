Нобеловата лауреатка и лидер на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо призова за провеждането на президентски избори във Венецуела през 2027 г. Тя заяви, че това е част от план за демократичен преход, представен от държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

„Марко Рубио представи последователност от стъпки към демократичен преход, която ясно показва, че президентските избори ще се проведат през 2027 г.“, каза Мачадо на 29 октомври при първата си голяма публична изява след завръщането си в страната. Тя добави, че всички венецуелци с право на глас трябва да могат да участват в бъдещия вот.

Все още няма определена дата

Призивът беше отправен няколко дни след завръщането на Мачадо във Венецуела на 25 октомври. Тя прекара повече от 10 месеца извън страната, след като беше избрала Едмундо Гонсалес Урутия да представлява опозицията на изборите през 2024 г. Мачадо не участва в тогавашния вот, тъй като беше възпрепятствана да се кандидатира.

Към 18 ноември конкретна дата за президентските избори не беше обявена. Асошиейтед прес съобщи, че липсата на изборен календар засилва несигурността около политическия преход във Венецуела.

Временната президентка Делси Родригес заяви, че избори ще има, но първо трябва да бъдат променени избирателните институции. Това оставя открит въпроса кога ще започне официалната процедура и при какви правила ще се проведе гласуването.

Опозицията се подготвя за вот

Движението „Венте Венесуела“, ръководено от Мачадо, вече подготвя механизми за регистрация на избиратели. Според „Ройтерс“ инициативата включва и венецуелци, живеещи извън страната, като целта е да бъде създадена база данни за потенциалните участници в бъдещи избори.

Мачадо получи Нобеловата награда за мир през 2025 г. за дългогодишната си дейност в защита на демократичните права във Венецуела. След спорните избори през 2024 г. тя и Гонсалес Урутия заявиха, че опозицията е спечелила, докато властите обявиха победа на Николас Мадуро.

Завръщането на Мачадо възстанови публичното ѝ присъствие във вътрешнополитическия живот, но движението ѝ не участва в преговорите за прехода, водени между временната власт и други политически сили. Следващият ключов въпрос остава дали ще бъде изготвен изборен календар и дали той ще гарантира участие на всички основни опозиционни групи.

Източници: investing.com, apnews.com