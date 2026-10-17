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Албания: Млада депутатка се присъедини към протестите

Албания: Млада депутатка се присъедини към протестите

17 Октомври, 2026 12:51 486 7

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  • тира̀на

25-годишната Маряна Кочеку, избрана с подкрепата на Еди Рама, вече настоява за оставката на премиера

Албания: Млада депутатка се присъедини към протестите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Млада депутатка, избрана с подкрепата на албанския премиер Еди Рама, се присъедини към студентските протести в Тирана и призова за оставката на правителството. 25-годишната Маряна Кочеку, която вече е независим депутат, заяви, че страната се нуждае от ново бъдеще, определяно от гражданите, а не от един човек или едно правителство.

Протестите в Албания ескалираха през седмицата. Млади демонстранти атакуваха правителствени сгради и банки, подпалваха обекти и хвърляха камъни по полицейските кордони. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия. По данни на албанските власти са задържани 500 души, като 330 от тях са освободени. Съобщава се за 120 ранени полицаи и 45 ранени протестиращи, но броят на пострадалите демонстранти вероятно е по-висок, тъй като част от случаите не са регистрирани.

От подкрепян от Рама кандидат до независим депутат

Кочеку е сред младите политици, на които Рама разчиташе да дадат по-модерен образ на Социалистическата партия. Премиерът я е избрал лично за кандидат на парламентарните избори през миналата година. Сега тя е сред участниците в протестите, предизвикани от недоволството срещу корупцията, липсата на работни места и усещането, че управляващите не защитават интересите на младите хора.

„Нашата страна са албанците. Те създават бъдещето и настоящето и именно те могат да придвижат страната напред. Не един човек и не едно правителство“, заяви Кочеку.

Тя критикува и политиките, свързани с опазването на природата и управлението на земята. Кочеку е от планински район в Северна Албания, където семейството ѝ стопанисва малка къща за гости край езеро.

Курортният проект превърна местния спор в политическа криза

Недоволството започна с предимно мирни демонстрации срещу планове за изграждане на луксозен курорт по южното крайбрежие на Албания. В проекта участва инвестиционна компания, основана от Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Жители на района заявиха, че земята им е била продадена неправомерно. Ройтерс съобщи, че човекът, продал терена, е бил издирван от прокуратурата по подозрения за трафик на наркотици, но адвокатът му е отхвърлил обвиненията.

Ройтерс не е открила доказателства за нарушения от страна на Къшнър, който не е пряко замесен в спора между местните жители и продавача на земята. Проектът обаче се превърна в символ на по-широкото недоволство срещу начина, по който се управляват природните ресурси и обществените територии в страната.

Рама отказва да подаде оставка

Еди Рама управлява Албания от 2013 г. и спечели четвърти мандат на изборите през миналата година. Управлението му беше съпътствано от корупционни скандали, които премиерът отхвърля. На фона на протестите той заяви, че няма да се оттегли.

„Правителствата се сменят чрез демократични избори, а такива имаше миналата година, не чрез насилие“, каза Рама.

Протестите са най-сериозното изпитание за властта му досега. Студентските групи настояват за промени в образованието, а по-широкото движение иска оставката на премиера и прекратяване на спорния курортен проект. Полицията и правителството осъдиха насилието, докато демонстрантите твърдят, че месеци наред мирните им действия са останали без отговор.

Източници: reuters.com, apnews.com


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    2 0 Отговор
    млада депутатка.. събрали я от улицата. до къде ще стигнат с такива случайници?

    13:05 17.10.2026

  • 2 ЕДИ РАМА Е АЛБАНСИЯ БОКО

    1 0 Отговор
    Същия бандит.

    13:09 17.10.2026

  • 3 Кошлуку

    0 0 Отговор
    Ние ги минахме тези работи отдавна.

    13:12 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Млади депутатки и петруханци

    1 0 Отговор
    Млади урсулски лумпени атакуваха правителствени сгради и банки, подпалваха обекти и хвърляха камъни по полицейските кордони.

    13:17 17.10.2026

  • 6 Гонят убавите

    0 0 Отговор
    Американски инвеститори и наркобарони тея лумпенчета и това е недопустимо

    13:21 17.10.2026

  • 7 Албански реотан-студент

    0 0 Отговор
    Нашите много дигнаха фентанила и народа абстинентно излезе по улиците

    13:32 17.10.2026

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