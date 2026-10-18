Убиха гватемалския адвокат Хуан Солорсано Фопа

Гватемалският адвокат и бивш прокурор Хуан Франсиско Солорсано Фопа е бил убит при въоръжено нападение в спортния комплекс „Кампо Марте“ в Гватемала Сити. 43-годишният юрист е бил на футболен мач, когато въоръжени нападатели са открили огън.

При стрелбата е загинал и втори мъж, идентифициран от полицията като Густаво Адолфо Агилар Гамаро. Данните за броя на ранените се различават: „Лос Анджелис Таймс“, позовавайки се на Асошиейтед прес, съобщава за петима пострадали, докато други местни публикации посочват трима. Националната гражданска полиция е задържала двама заподозрени и е иззела огнестрелно оръжие. Мотивът за нападението не е обявен, а обстоятелствата около стрелбата се изясняват.

„Решително осъждам страхливото убийство на бившия прокурор Хуан Франсиско Солорсано Фопа. Неговите преки и поръчители трябва да понесат последствията с цялата строгост на закона“, заяви президентът на Гватемала Бернардо Аревало. Той допълни, че е разпоредил на институциите на изпълнителната власт да работят с компетентните органи за изясняване на престъплението.

Юрист с роля в знакови дела

Солорсано Фопа е работил в прокуратурата и е ръководил нейното звено за криминален анализ от 2013 до 2016 г. По-късно, между 2016 и 2018 г., е бил начело на данъчната администрация на Гватемала.

Като прокурор е участвал в разследвания срещу корупцията, включително по делото „Ла Линеа“, което доведе до оставката на президента Ото Перес Молина през 2015 г. Като адвокат Фопа е защитавал журналиста Хосе Рубен Самора, който беше изправен пред съд по обвинения, свързани с работата му.

Полицията и прокуратурата трябва да установят кой е организирал нападението, каква е била ролята на двамата задържани и дали убийството е свързано с професионалната и публичната дейност на адвоката. Към момента няма официално съобщен мотив, нито данни за повдигнати обвинения на задържаните.

Източници: investing.com, efe.com, latimes.com