Противопоставянето между правоохранителните органи в Украйна е едно от най-опасните явления по време на война, заяви народният депутат Данило Гетманцев от трибуната на Върховната рада. По думите му страната е разтърсвана от това явление вече месец.

„Крайната вече месец страната се разтърсва от явление, което е едно от най-опасните явления по време на война. Това е противопоставянето на силовите структури помежду им“, заяви Гетманцев.

Депутатът определи като недопустими корупцията в силовите структури и покровителството над тютюневия нелегален пазар, контрабандата, незаконната търговия с алкохол и наркотиците.

„Корупцията, покровителството над тютюна, контрабандата, алкохола, а още повече наркотиците са недопустими. Това е безобразие, което трябва да бъде прекратено в мирно време, а по време на война е мародерство“, каза той.

Гетманцев призова служителите в правоохранителните органи, които според него все още са свързани с подобни практики, да ги прекратят. Той заяви, че тези действия са несъвместими с пагона и офицерската чест.

В изказването си депутатът обърна внимание и на работата на антикорупционните органи. Според него в тяхната дейност са се появили признаци на политическа активност.

„Днес виждаме, че в тяхната дейност са се появили признаци на политическа активност. И това е много, много опасно“, заяви Гетманцев.

В изказването не са посочени конкретни правоохранителни или антикорупционни органи, нито конкретни разследвания, обвинения или решения на институции. Гетманцев не представи и данни за отделни случаи, свързани с твърдените корупционни практики.

Източници: obozrevatel.com, news.telegraf.com.ua