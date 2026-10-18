ВСУ в атака: Пожари и ранени в Санкт Петербург, гори нефтеният терминал

Пожари в обекти на гражданската инфраструктура се ликвидират в три района на Санкт Петербург и на територията на Петербургския нефтен терминал след нощна атака с безпилотни летателни апарати. Това съобщи губернаторът на града Александър Беглов.
По думите му екипи на Министерството на извънредните ситуации работят в Невския, Красноселския и Красногвардейския район. Пожар е възникнал и на нефтения терминал. „Жертви няма“, съобщи Беглов, като предупреди за възможни прекъсвания на мобилния интернет.
Двама души са хоспитализирани след пожар в апартамент в Московския район на Санкт Петербург. Огънят е обхванал площ от 60 кв. м и е бил потушен в 05:34 ч. местно време.
Междувременно губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи за унищожени 126 безпилотни летателни апарата над региона.
Оперативен щаб под ръководството на губернатора координира действията на градските служби и междуведомственото взаимодействие. Данни за размера на щетите и за засегнатите конкретни обекти в трите района не са оповестени.
Атака срещу център за данни на VK
Компанията VK потвърди, че нейният център за обработка на данни в Ленинградска област е бил атакуван с дрон. От дружеството заявиха, че услугите му са достъпни за потребителите в обичайния режим.„На центъра за обработка на данни на VK в Ленинградска област е извършена атака с безпилотен летателен апарат. Услугите на VK са достъпни за потребителите в обичайния режим“, съобщи компанията.
Източници: focus.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Русия приключи
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Коментиран от #20
06:05 18.10.2026
6 Бункерният щял да продава дизел
06:06 18.10.2026
7 Здрасти
Това го разбра цялото човечество в абсолютно всяка една държава.
Коментиран от #8, #13, #32, #35, #36, #37
06:07 18.10.2026
8 Доктора
До коментар #7 от "Здрасти":Диазепам!Бързо!
06:09 18.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
06:10 18.10.2026
12 Виждам
Сега са останали 10 милиона.
Коментиран от #14, #18
06:10 18.10.2026
13 Фани се гръммни а?
До коментар #7 от "Здрасти":Ще свършиш нещо полезно за себе.
06:11 18.10.2026
14 Я ни кажи къде го виждаш
До коментар #12 от "Виждам":Да го видим и ние.
06:13 18.10.2026
15 Браво на руския генерал преминал
Над 300 убити руски войници и офицери - заради руски лейтенант, избрал Украйна пред Путин
17 октомври 2026, 21:26 часа
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
Бившият руски лейтенант Лев Ступников е сътрудничил с украинското разузнаване, докато е бил на фронтовата линия, и е дезертирал в Украйна . Материал за историята му е публикуван в The Wall Street Journal - според него, предоставената от Ступников информация е помогнала на украинските военни да предприемат удари, при които са загинали над 300 руски военнослужещи.
Коментиран от #19
06:13 18.10.2026
16 Шорт
Коментиран от #21
06:16 18.10.2026
17 Дааааа
След 3 ноември ВСУ ще ги попилеят.
06:17 18.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Все по-често ще става това
До коментар #15 от "Браво на руския генерал преминал":Много руснаци разбират, че не украинците са Врагът, а фашисткият кремълски режим.
06:18 18.10.2026
20 Стига
До коментар #5 от "Русия приключи":С глупости. Не сме европейски пенсионери да се ровим по кофите. Пък и пятерочка няма Кофи. Забранено.
Коментиран от #30
06:19 18.10.2026
21 Обиколи кофите!
До коментар #16 от "Шорт":Не ми се обеснявяй.
06:19 18.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сатана Z
06:21 18.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Добро утро
06:22 18.10.2026
26 Петър Волгин
И са готови да възвеличаят дори измамници като Зеленски, стига да им вършат работа. Още десетки милиарди евро ще му дадат на този, за да продължи "да се съпротивлява на Путин". Със сигурност от създаването си този ЕС не е имал по-жалки ръководители.
Коментиран от #28, #31
06:23 18.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Шорт
До коментар #26 от "Петър Волгин":Руснаците хич не се притесняват! Имат си всички метали и минерали от Менделеевата таблица! Бензин дал бог! Злато и диаманти с лопати да ги ринеш! 6 милиарда население по цял свят са с тях! Владеят земята на половината земно кълбо!
Коментиран от #33
06:30 18.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ходи да пожиевееш при ватенките тогава
До коментар #31 от "Шорт":Ко викаш?М?
Коментиран от #49
06:33 18.10.2026
34 Мдааа Дааа....
06:34 18.10.2026
35 Ще сеНасеpеш
До коментар #7 от "Здрасти":от злоба и напъване.
06:36 18.10.2026
36 А бункерния педофил
До коментар #7 от "Здрасти":защо не смее да излезе от Русия?
06:38 18.10.2026
37 Шорт
До коментар #7 от "Здрасти":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!
06:40 18.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ ГЪ.....@ !
06:46 18.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хи хи хи . Голям майтап !
06:48 18.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ко викаш?М?
До коментар #33 от "Ходи да пожиевееш при ватенките тогава":Ще умре от глад ли там? Или ще му липсват Прайда, Урсула и Кая?
Ако му имаш зъб, прати го в Украйна или в ЮК
Коментиран от #50
06:54 18.10.2026
50 В окопите на Мала Токмачка
До коментар #49 от "Ко викаш?М?":Става на Документирано.
06:55 18.10.2026
51 Дааа...
Хихихи
06:57 18.10.2026