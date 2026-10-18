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ВСУ в атака: Пожари и ранени в Санкт Петербург, гори нефтеният терминал
  Тема: Украйна

ВСУ в атака: Пожари и ранени в Санкт Петербург, гори нефтеният терминал

18 Октомври, 2026 05:52, обновена 18 Октомври, 2026 06:36 1 635 51

  • санкт петербург-
  • атака с дронове-
  • александър беглов-
  • александър дрозденко-
  • петербургски нефтен терминал

Няма данни за загинали, съобщи губернаторът Александър Беглов

ВСУ в атака: Пожари и ранени в Санкт Петербург, гори нефтеният терминал - 1
Снимка: Канал 5
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожари в обекти на гражданската инфраструктура се ликвидират в три района на Санкт Петербург и на територията на Петербургския нефтен терминал след нощна атака с безпилотни летателни апарати. Това съобщи губернаторът на града Александър Беглов.

По думите му екипи на Министерството на извънредните ситуации работят в Невския, Красноселския и Красногвардейския район. Пожар е възникнал и на нефтения терминал. „Жертви няма“, съобщи Беглов, като предупреди за възможни прекъсвания на мобилния интернет.

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Двама души са хоспитализирани след пожар в апартамент в Московския район на Санкт Петербург. Огънят е обхванал площ от 60 кв. м и е бил потушен в 05:34 ч. местно време.

Междувременно губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи за унищожени 126 безпилотни летателни апарата над региона.

Оперативен щаб под ръководството на губернатора координира действията на градските служби и междуведомственото взаимодействие. Данни за размера на щетите и за засегнатите конкретни обекти в трите района не са оповестени.

Атака срещу център за данни на VK

Компанията VK потвърди, че нейният център за обработка на данни в Ленинградска област е бил атакуван с дрон. От дружеството заявиха, че услугите му са достъпни за потребителите в обичайния режим.

„На центъра за обработка на данни на VK в Ленинградска област е извършена атака с безпилотен летателен апарат. Услугите на VK са достъпни за потребителите в обичайния режим“, съобщи компанията.

Източници: focus.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Русия приключи

    29 22 Отговор
    Факти:
    - Санкт Петербург гори
    - Руснаците губят милиони
    - Заводи затварят
    - 40% от бюджета отиват за война
    - Намалиха заплатиге на учителите - 38 000 рубли
    - Пенсионерите ровят в кофите на Петьорочка за хляб

    Коментиран от #20

    06:05 18.10.2026

  • 6 Бункерният щял да продава дизел

    26 17 Отговор
    Ама в следващият си живот В този не.

    06:06 18.10.2026

  • 7 Здрасти

    20 27 Отговор
    Зелената просрочена, дрогирана, жалка марионетка от пътуващия цирк, се използва само като параван в услуга на тъмни сатанински сили.
    Това го разбра цялото човечество в абсолютно всяка една държава.

    Коментиран от #8, #13, #32, #35, #36, #37

    06:07 18.10.2026

  • 8 Доктора

    8 10 Отговор

    До коментар #7 от "Здрасти":

    Диазепам!Бързо!

    06:09 18.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    10 20 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци.Включително и аз.

    06:10 18.10.2026

  • 12 Виждам

    18 9 Отговор
    Абе за руснаците не знам, но украинците в украйна бяха 45 милиона.
    Сега са останали 10 милиона.

    Коментиран от #14, #18

    06:10 18.10.2026

  • 13 Фани се гръммни а?

    6 8 Отговор

    До коментар #7 от "Здрасти":

    Ще свършиш нещо полезно за себе.

    06:11 18.10.2026

  • 14 Я ни кажи къде го виждаш

    6 8 Отговор

    До коментар #12 от "Виждам":

    Да го видим и ние.

    06:13 18.10.2026

  • 15 Браво на руския генерал преминал

    9 16 Отговор
    На страната на велика Украйна -
    Над 300 убити руски войници и офицери - заради руски лейтенант, избрал Украйна пред Путин
    17 октомври 2026, 21:26 часа
    Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
    Бившият руски лейтенант Лев Ступников е сътрудничил с украинското разузнаване, докато е бил на фронтовата линия, и е дезертирал в Украйна . Материал за историята му е публикуван в The Wall Street Journal - според него, предоставената от Ступников информация е помогнала на украинските военни да предприемат удари, при които са загинали над 300 руски военнослужещи.

    Коментиран от #19

    06:13 18.10.2026

  • 16 Шорт

    12 6 Отговор
    И после.....Що мъ биеш? Зелю ще реве здраво по нета от понеделник!!😄😄😆

    Коментиран от #21

    06:16 18.10.2026

  • 17 Дааааа

    6 11 Отговор
    Тази Зима пРоссия ще бъде на тъмно и студено.
    След 3 ноември ВСУ ще ги попилеят.

    06:17 18.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Все по-често ще става това

    10 12 Отговор

    До коментар #15 от "Браво на руския генерал преминал":

    Много руснаци разбират, че не украинците са Врагът, а фашисткият кремълски режим.

    06:18 18.10.2026

  • 20 Стига

    2 10 Отговор

    До коментар #5 от "Русия приключи":

    С глупости. Не сме европейски пенсионери да се ровим по кофите. Пък и пятерочка няма Кофи. Забранено.

    Коментиран от #30

    06:19 18.10.2026

  • 21 Обиколи кофите!

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Шорт":

    Не ми се обеснявяй.

    06:19 18.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сатана Z

    4 5 Отговор
    Русофилите избрахме Великобритания.

    06:21 18.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Добро утро

    5 6 Отговор
    Денят започва с чудесни новини!

    06:22 18.10.2026

  • 26 Петър Волгин

    11 6 Отговор
    Русия и Путин са единствените две теми, по които лидерите в ЕС са единодушни. Единодушни в едноизмерната си омраза. По всички останали теми са готови да се сбият на секундата. Обаче омразата да е единственото нещо, което да държи заедно един съюз....доста мизерна гледка е тази.
    И са готови да възвеличаят дори измамници като Зеленски, стига да им вършат работа. Още десетки милиарди евро ще му дадат на този, за да продължи "да се съпротивлява на Путин". Със сигурност от създаването си този ЕС не е имал по-жалки ръководители.

    Коментиран от #28, #31

    06:23 18.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Шорт

    9 7 Отговор

    До коментар #26 от "Петър Волгин":

    Руснаците хич не се притесняват! Имат си всички метали и минерали от Менделеевата таблица! Бензин дал бог! Злато и диаманти с лопати да ги ринеш! 6 милиарда население по цял свят са с тях! Владеят земята на половината земно кълбо!

    Коментиран от #33

    06:30 18.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ходи да пожиевееш при ватенките тогава

    5 4 Отговор

    До коментар #31 от "Шорт":

    Ко викаш?М?

    Коментиран от #49

    06:33 18.10.2026

  • 34 Мдааа Дааа....

    2 6 Отговор
    И после олеле....ама защо кон яде боб!!!

    06:34 18.10.2026

  • 35 Ще сеНасеpеш

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Здрасти":

    от злоба и напъване.

    06:36 18.10.2026

  • 36 А бункерния педофил

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Здрасти":

    защо не смее да излезе от Русия?

    06:38 18.10.2026

  • 37 Шорт

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Здрасти":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!

    06:40 18.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ ГЪ.....@ !

    4 0 Отговор
    ГАНЬО ВЪВ АТАКА .....СМЕХ .....СМЕХ ....СМЕХ !!!!

    06:46 18.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хи хи хи . Голям майтап !

    5 2 Отговор
    Утре зелю отново ще реве !

    06:48 18.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ко викаш?М?

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ходи да пожиевееш при ватенките тогава":

    Ще умре от глад ли там? Или ще му липсват Прайда, Урсула и Кая?
    Ако му имаш зъб, прати го в Украйна или в ЮК

    Коментиран от #50

    06:54 18.10.2026

  • 50 В окопите на Мала Токмачка

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ко викаш?М?":

    Става на Документирано.

    06:55 18.10.2026

  • 51 Дааа...

    2 0 Отговор
    Монгольята и педофило са безпомощни. А уж сичко беше за ...3 Д НЯ
    Хихихи

    06:57 18.10.2026

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