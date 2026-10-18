ВСУ в атака: Пожари и ранени в Санкт Петербург, гори нефтеният терминал

Пожари в обекти на гражданската инфраструктура се ликвидират в три района на Санкт Петербург и на територията на Петербургския нефтен терминал след нощна атака с безпилотни летателни апарати. Това съобщи губернаторът на града Александър Беглов.

По думите му екипи на Министерството на извънредните ситуации работят в Невския, Красноселския и Красногвардейския район. Пожар е възникнал и на нефтения терминал. „Жертви няма“, съобщи Беглов, като предупреди за възможни прекъсвания на мобилния интернет.

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Двама души са хоспитализирани след пожар в апартамент в Московския район на Санкт Петербург. Огънят е обхванал площ от 60 кв. м и е бил потушен в 05:34 ч. местно време.

Междувременно губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи за унищожени 126 безпилотни летателни апарата над региона.

Оперативен щаб под ръководството на губернатора координира действията на градските служби и междуведомственото взаимодействие. Данни за размера на щетите и за засегнатите конкретни обекти в трите района не са оповестени.

Атака срещу център за данни на VK

Компанията VK потвърди, че нейният център за обработка на данни в Ленинградска област е бил атакуван с дрон. От дружеството заявиха, че услугите му са достъпни за потребителите в обичайния режим.

„На центъра за обработка на данни на VK в Ленинградска област е извършена атака с безпилотен летателен апарат. Услугите на VK са достъпни за потребителите в обичайния режим“, съобщи компанията.

Източници: focus.ua