Нефтени резервоари край Алметевск в Татарстан отново са били атакувани с безпилотници сутринта на 23 ноември. При продължителния налет са повредени няколко обекта, но няма загинали и пострадали, съобщи прессекретариатът на ръководителя на Татарстан Рустам Минниханов.

„Тази сутрин югоизточната част на републиката отново беше подложена на атака с вражески безпилотници. По информацията, която оперативно получава ръководителят на републиката Рустам Минниханов, цел на нападателите са станали резервоари за съхранение на нефт край Алметевск“, се казва в съобщението, цитирано от „Интерфакс“.

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Властите не посочват колко безпилотника са участвали в атаката, нито уточняват кой точно нефтен обект е бил поразен. Не са публикувани и данни за мащаба на материалните щети или за прекъсване на работата на нефтената инфраструктура.

Втора атака в района за четири дни

На 19 ноември край Алметевск също бяха повредени резервоари за съхранение на нефт при атака с дронове. Тогава осколки засегнаха и няколко граждански обекта, но жертви и пострадали нямаше.

При предишния удар автоматичната система за пожарогасене и действията на службите предотвратиха разрастването на голям пожар. На място бяха изпратени необходимите сили и средства, съобщиха тогава руските власти.

Алметевск се намира в югоизточната част на Татарстан, един от основните нефтодобивни райони на Русия. Към момента няма официално съобщение за пострадали хора при новата атака или за допълнителни последици извън повредите по няколко обекта.

Източници: interfax.ru, rbc.ru