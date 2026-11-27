Масирана атака с дронове беше извършена през нощта срещу 27 ноември срещу Санкт Петербург и Ленинградска област. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 45 безпилотни апарата.

Опасността от дронове в областта беше обявена около 3:20 часа местно време. Ладожкият мост временно беше затворен, докато по въздушните цели работиха мобилни огневи групи.

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„От моста работиха мобилни огневи групи“, заяви Александър Дрозденко.

В Санкт Петербург жители съобщиха за взривове в осем района – Централния, Петроградския, Василеостровския, Приморския, Виборгския, Калининския, Красногвардейския и Невския. По данни на УНИАН е повреден един от горните етажи на жилищен комплекс. Официално потвърждение за точната цел на атаката в града няма.

Ограничения на полетите и различни данни за щетите

Заради дроновата опасност временно бяха ограничени приемането и изпращането на самолети на летище Пулково. Според руски медии мерките са довели до забавяне или отмяна на 26 полета. Ограниченията по-късно са отменени.

Съобщенията за последствията в Санкт Петербург се различават. Местни публикации описват падане на отломки в северни райони на града и щети по жилищна сграда, докато губернаторът на Ленинградска област заяви, че в региона няма пострадали и повредена инфраструктура. Данните за електрическа подстанция и обект, свързан с производство и складове за дронове, не са официално потвърдени.

Пожар край завод за компоненти на ракетно гориво

В Тулска област са били чути взривове в района на Ефремовския завод за синтетичен каучук, след което е избухнал пожар. Предприятието е сред големите производители на синтетичен каучук в Русия.

Украинският Генерален щаб твърди, че заводът произвежда компоненти за твърдо ракетно гориво, използвано при балистични ракети и ракетния комплекс „Искандер“. Според съобщенията предприятието е било атакувано и на 25 септември, и на 26 октомври 2026 г.

Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев заяви, че няма установени повреди по инфраструктурата. Между двете версии има разминаване, а мащабът на щетите край завода не е потвърден от независим източник.

Русия съобщи за 318 унищожени дрона

Руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта са били унищожени 318 дрона над 11 руски региона и анексирания Крим. Атаки са съобщени и в Новоросийск.

Нощният удар идва след поредица от атаки по руски военни и промишлени обекти. На 26 ноември украинските сили съобщиха за ракетен удар по летището Мариновка във Волгоградска област, където Русия базира изтребители-бомбардировачи Су-34. По-рано беше атакувана и Новошахтинската нефтопреработвателна рафинерия в Южна Русия.

Източници: unian.net, fontanka.ru, amp.dw.com