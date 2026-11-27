Над Ленинградска област са свалени 30 безпилотни летателни апарата, съобщи губернаторът Александър Дрозденко. „Над територията на Ленинградска област са свалени 30 вражески БПЛА. Бойната работа продължава“, написа той в канала си в „Макс“.

На фона на атаката беше обявена опасност от безпилотни апарати и в Санкт Петербург. Властите предупредиха за възможно влошаване на работата на мобилния интернет, а на летище „Пулково“ бяха въведени временни ограничения за приемането и излитането на самолети. Към този момент не бяха съобщени данни за поразени обекти в града.

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Към момента няма потвърдени данни за пострадали хора, разрушения или пожари вследствие на последната атака.

Поредна атака в района

Случаят идва след няколко атаки с дронове в района през ноември. На 21 ноември руските власти съобщиха първоначално за десетки свалени безпилотници над Ленинградска област, като по-късно броят им достигна 80. Тогава бяха въведени ограничения за полетите в района, а данни за пострадали и разрушения не бяха публикувани към момента на първите съобщения.

При друга мащабна атака на 11 ноември губернаторът Александър Дрозденко съобщи за около 150 свалени дрона. Тогава в портовата зона Уст-Луга възникна пожар, а трима работници бяха ранени, според руските власти. Временно бяха ограничени и полетите от и до Пулково.

Руските институции не са посочили откъде са били изстреляни безпилотниците. Украинските власти не са поели отговорност за тази конкретна атака.

Източници: vz.ru, spbdnevnik.ru, spb.aif.ru