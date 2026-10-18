Поразен е логистичен център на Ozon край Санкт Петербург, свалиха 126 дрона в региона

Логистичен център на Ozon в района на Санкт Петербург е попаднал под атака с безпилотни летателни апарати, съобщи пресслужбата на компанията. По данни на Ozon служителите са били евакуирани. На този етап няма потвърдена информация за загинали или ранени работници на обекта.

Руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта руската противовъздушна отбрана е унищожила общо 1015 украински БПЛА над руски региони и акваторията на Черно море. Твърдението не е независимо потвърдено. Москва представя атаката като украинска, докато Киев не е поел публично отговорност за нея.

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126 дрона над Ленинградска област

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 126 безпилотни апарата. Въздушната тревога е била обявена в 01:29 часа. По-късно властите съобщиха за паднали отломки върху частен дом край Кировск и върху многоквартирна жилищна сграда във Всеволожск.

В село Низино са повредени четири автомобила, като на място е избухнал пожар. Има и информация за кратки прекъсвания на електрозахранването след падане на отломки върху електропровод. За пострадали в Ленинградска област първоначално не беше съобщено.

Пожари и ограничения в Санкт Петербург

В Санкт Петербург са регистрирани пожари в обекти на гражданската инфраструктура в Невски, Красноселски, Красногвардейски и Московски район, както и на територията на Петербургския нефтен терминал. Губернаторът Александър Беглов съобщи, че на местата работят екипи на Министерството на извънредните ситуации.

Заради атаката временно е била ограничена работата на летище Пулково. Пътници и служители са били отведени на безопасни места. В жилищна сграда на проспект „Космонавти“ пожарът е обхванал апартамент и площ от около 60 квадратни метра, като двама души са били хоспитализирани. Властите не са потвърдили пряка връзка между този пожар и атаката с дронове.

Според руските власти атаката е сред най-големите срещу Ленинградска област за последните четири години. ТАСС направи тази оценка въз основа на официално публикуваните данни на губернатора Александър Дрозденко. Властите предупредиха и за възможни прекъсвания на мобилния интернет, докато продължават действията по обезопасяване на засегнатите райони.

Източници: fontanka.ru, dp.ru, kommersant.ru