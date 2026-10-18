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Поразен е логистичен център на Ozon край Санкт Петербург, свалиха 126 дрона в региона
  Тема: Украйна

Поразен е логистичен център на Ozon край Санкт Петербург, свалиха 126 дрона в региона

18 Октомври, 2026 08:59 899 15

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Масираният удар засегна Ленинградска област и Санкт Петербург, където са регистрирани пожари и временно ограничение на полетите

Поразен е логистичен център на Ozon край Санкт Петербург, свалиха 126 дрона в региона - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Логистичен център на Ozon в района на Санкт Петербург е попаднал под атака с безпилотни летателни апарати, съобщи пресслужбата на компанията. По данни на Ozon служителите са били евакуирани. На този етап няма потвърдена информация за загинали или ранени работници на обекта.

Руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта руската противовъздушна отбрана е унищожила общо 1015 украински БПЛА над руски региони и акваторията на Черно море. Твърдението не е независимо потвърдено. Москва представя атаката като украинска, докато Киев не е поел публично отговорност за нея.

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126 дрона над Ленинградска област

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 126 безпилотни апарата. Въздушната тревога е била обявена в 01:29 часа. По-късно властите съобщиха за паднали отломки върху частен дом край Кировск и върху многоквартирна жилищна сграда във Всеволожск.

В село Низино са повредени четири автомобила, като на място е избухнал пожар. Има и информация за кратки прекъсвания на електрозахранването след падане на отломки върху електропровод. За пострадали в Ленинградска област първоначално не беше съобщено.

Пожари и ограничения в Санкт Петербург

В Санкт Петербург са регистрирани пожари в обекти на гражданската инфраструктура в Невски, Красноселски, Красногвардейски и Московски район, както и на територията на Петербургския нефтен терминал. Губернаторът Александър Беглов съобщи, че на местата работят екипи на Министерството на извънредните ситуации.

Заради атаката временно е била ограничена работата на летище Пулково. Пътници и служители са били отведени на безопасни места. В жилищна сграда на проспект „Космонавти“ пожарът е обхванал апартамент и площ от около 60 квадратни метра, като двама души са били хоспитализирани. Властите не са потвърдили пряка връзка между този пожар и атаката с дронове.

Според руските власти атаката е сред най-големите срещу Ленинградска област за последните четири години. ТАСС направи тази оценка въз основа на официално публикуваните данни на губернатора Александър Дрозденко. Властите предупредиха и за възможни прекъсвания на мобилния интернет, докато продължават действията по обезопасяване на засегнатите райони.

Източници: fontanka.ru, dp.ru, kommersant.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Отломките, отломките

    5 1 Отговор
    пак не простиха

    09:12 18.10.2026

  • 3 А50

    3 4 Отговор
    Естонците дане ревът после, ама защо нас

    09:14 18.10.2026

  • 4 така е

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Из питер":

    Русия тепърва започва да гори. Това е само началото.

    09:15 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А50

    4 4 Отговор
    Гори блатото от всички страни, замина евтината нафта!

    09:17 18.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 стоян

    3 4 Отговор
    Браво за Зеленски - обеща да праща по 1000 дрона и дори си преизпълнил обещанието с 14 дрона - а рузнаците твърдят за свалени 268 дрона а москва и ленинград - останалите 740 къде ли са паднали

    Коментиран от #12

    09:19 18.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пешо z

    3 0 Отговор
    Очаквайте ескалация на конфликта и масово преселение към Западна Украйна.

    09:22 18.10.2026

  • 11 На война се лъже като на избори

    0 0 Отговор
    И украинците поразяват по-малко от обявеното, и руснаците свалят по-малко дронове.

    09:23 18.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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