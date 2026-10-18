855 задържани в Париж след протестите, 19 в Лимож

855 души са били задържани в Париж след протестите и последвалите безредици във френската столица. Това е рекорден брой според полицейския баланс, оповестен сутринта след демонстрациите.
В Лимож броят на задържаните първоначално беше посочен като 17 от BFMTV, но по-късно беше актуализиран на 19. Те са задържани във връзка с пожара в кметството и насилието, избухнало в края на протеста.
Историческа сграда е тежко повредена
Кметството в Лимож беше атакувано след края на шествието. Според френските власти маскирани участници са счупили прозорци, проникнали са в сградата и са запалили пожар. Огънят е достигнал покрива, а кулата се е срутила през нощта.
Сградата е открита през 1883 г. и е исторически паметник. Префектът на департамента Горна Виена Морис Барат е заявил пред АФП, че кметството е „до голяма степен загубено“. Според Euronews пожарът е унищожил голяма част от сградата, като са останали засегнати отделни части от конструкцията.
Палежи и грабежи в Париж
В Париж полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия срещу маскирани участници, които са хвърляли пиротехнически средства, камъни и други предмети по служителите. Били са подпалени автомобили и велосипеди, а магазини са били разграбени в няколко централни района, включително около площад „Републиката“.
Протестите бяха организирани срещу поскъпването на живота и в подкрепа на исканията на ученици и студенти. Вътрешният министър Лоран Нюнес оцени броя на участниците в страната на около 550 000 души, докато организаторите посочиха 800 000.
Премиерът Себастиен Льокорню съобщи за общо 1200 задържани във Франция и 150 ранени полицаи и жандармеристи. Президентът Еманюел Макрон заяви: „Няма място за насилие в нашата република“, като добави, че хората, които са извършвали вандалски прояви, нападали са обществени сгради и са разграбвали магазини, ще бъдат преследвани и наказвани.
Източници: leparisien.fr, euronews.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атлантическите нацисти
11:03 18.10.2026
2 Хе хе...
Сега да не вземе някой да си помисли, че злорадствам? Не, не, изобщо няма такова нещо!
11:07 18.10.2026
3 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
11:13 18.10.2026
4 провинциалист
11:14 18.10.2026
5 пони, ама розАво
мИкрончето на дядо бриджит ще отиде отново на рок концерт, ще си обърше нослето със салфетката от веселия влак за киев, ще наложи още стотина пакета санкции срещу Русия и ще си внесе още няколко милиона архитекти, инженери и писатели от близкия изток и Магреба. И готово, всичко ще се оправи.
Айде сало Уганде, хероинам сало!!!
Коментиран от #10
11:16 18.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Без име..
11:20 18.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сатана Z
11:25 18.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ели
Коментиран от #13
11:43 18.10.2026
12 социалист -анти капиталист
Коментиран от #15
11:58 18.10.2026
13 Соваж бейби
До коментар #11 от "Ели":Кой народ ?Мигрантите които пали ,чупи и краде тях ли да съжаляваме ,да гният по затвори и плащат пари три поколения деца и внуци принудителен труд с кредит всичко за държавата пари само за хляб и вода за да може да работи.Макрон пак е добър аз щях да изкарам военните снощи .
11:58 18.10.2026
14 бай Бончо
12:00 18.10.2026
15 Соваж бейби
До коментар #12 от "социалист -анти капиталист":Не разбирам как ги пишете такива съчинения?Народа си протестира спокойно и се прибраха.Тези които чупят и палят са други и трябва да бъдат наказани ,покрай тях всички мигранти вън и да затварят границитата ,на германци ако им е мъчно да ги прибират в Германия всичките или в Ватикана папата нали реве за тях .
12:04 18.10.2026