855 задържани в Париж след протестите, 19 в Лимож

855 души са били задържани в Париж след протестите и последвалите безредици във френската столица. Това е рекорден брой според полицейския баланс, оповестен сутринта след демонстрациите.

В Лимож броят на задържаните първоначално беше посочен като 17 от BFMTV, но по-късно беше актуализиран на 19. Те са задържани във връзка с пожара в кметството и насилието, избухнало в края на протеста.

Историческа сграда е тежко повредена

Кметството в Лимож беше атакувано след края на шествието. Според френските власти маскирани участници са счупили прозорци, проникнали са в сградата и са запалили пожар. Огънят е достигнал покрива, а кулата се е срутила през нощта.

Сградата е открита през 1883 г. и е исторически паметник. Префектът на департамента Горна Виена Морис Барат е заявил пред АФП, че кметството е „до голяма степен загубено“. Според Euronews пожарът е унищожил голяма част от сградата, като са останали засегнати отделни части от конструкцията.

Палежи и грабежи в Париж

В Париж полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия срещу маскирани участници, които са хвърляли пиротехнически средства, камъни и други предмети по служителите. Били са подпалени автомобили и велосипеди, а магазини са били разграбени в няколко централни района, включително около площад „Републиката“.

Протестите бяха организирани срещу поскъпването на живота и в подкрепа на исканията на ученици и студенти. Вътрешният министър Лоран Нюнес оцени броя на участниците в страната на около 550 000 души, докато организаторите посочиха 800 000.

Премиерът Себастиен Льокорню съобщи за общо 1200 задържани във Франция и 150 ранени полицаи и жандармеристи. Президентът Еманюел Макрон заяви: „Няма място за насилие в нашата република“, като добави, че хората, които са извършвали вандалски прояви, нападали са обществени сгради и са разграбвали магазини, ще бъдат преследвани и наказвани.

Източници: leparisien.fr, euronews.com, apnews.com