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855 задържани в Париж след протестите, 19 в Лимож

855 задържани в Париж след протестите, 19 в Лимож

18 Октомври, 2026 10:52, обновена 18 Октомври, 2026 10:55 819 15

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  • задържани-
  • безредици

Безредиците във Франция доведоха до палежи и грабежи в няколко града. Кулата на историческото кметство в Лимож се срути след пожар

855 задържани в Париж след протестите, 19 в Лимож - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

855 души са били задържани в Париж след протестите и последвалите безредици във френската столица. Това е рекорден брой според полицейския баланс, оповестен сутринта след демонстрациите.

В Лимож броят на задържаните първоначално беше посочен като 17 от BFMTV, но по-късно беше актуализиран на 19. Те са задържани във връзка с пожара в кметството и насилието, избухнало в края на протеста.

Историческа сграда е тежко повредена

Кметството в Лимож беше атакувано след края на шествието. Според френските власти маскирани участници са счупили прозорци, проникнали са в сградата и са запалили пожар. Огънят е достигнал покрива, а кулата се е срутила през нощта.

Сградата е открита през 1883 г. и е исторически паметник. Префектът на департамента Горна Виена Морис Барат е заявил пред АФП, че кметството е „до голяма степен загубено“. Според Euronews пожарът е унищожил голяма част от сградата, като са останали засегнати отделни части от конструкцията.

Палежи и грабежи в Париж

В Париж полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия срещу маскирани участници, които са хвърляли пиротехнически средства, камъни и други предмети по служителите. Били са подпалени автомобили и велосипеди, а магазини са били разграбени в няколко централни района, включително около площад „Републиката“.

Протестите бяха организирани срещу поскъпването на живота и в подкрепа на исканията на ученици и студенти. Вътрешният министър Лоран Нюнес оцени броя на участниците в страната на около 550 000 души, докато организаторите посочиха 800 000.

Премиерът Себастиен Льокорню съобщи за общо 1200 задържани във Франция и 150 ранени полицаи и жандармеристи. Президентът Еманюел Макрон заяви: „Няма място за насилие в нашата република“, като добави, че хората, които са извършвали вандалски прояви, нападали са обществени сгради и са разграбвали магазини, ще бъдат преследвани и наказвани.

Източници: leparisien.fr, euronews.com, apnews.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атлантическите нацисти

    15 2 Отговор
    Малтретират народите и избиват децата им. Скоро и концлагери отново ще има. Това е просто същността им

    11:03 18.10.2026

  • 2 Хе хе...

    20 1 Отговор
    Абе, какво се случва в райската градина дето се явява клуб на богатите? Нещо май не е много градина напоследък, пък за райска да не говорим.
    Сега да не вземе някой да си помисли, че злорадствам? Не, не, изобщо няма такова нещо!

    11:07 18.10.2026

  • 3 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    17 1 Отговор
    Запомнете , че важното е редовно да изпращате десетки милиарди за хунтата ми ! И Брюксел , и алианса така казаха . Какво значение имат европейците ?!

    11:13 18.10.2026

  • 4 провинциалист

    12 3 Отговор
    Айдее, кой искаше да е в Европа?

    11:14 18.10.2026

  • 5 пони, ама розАво

    17 1 Отговор
    Че какъв е проблема?
    мИкрончето на дядо бриджит ще отиде отново на рок концерт, ще си обърше нослето със салфетката от веселия влак за киев, ще наложи още стотина пакета санкции срещу Русия и ще си внесе още няколко милиона архитекти, инженери и писатели от близкия изток и Магреба. И готово, всичко ще се оправи.
    Айде сало Уганде, хероинам сало!!!

    Коментиран от #10

    11:16 18.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Без име..

    17 1 Отговор
    Мадрид,Париж,Лисабон са пред гражданска война .Обаче Урсул иска 50 млд за Кииф..веднага .

    11:20 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Макрончо щял да воюва с Русия ,а още не може да си върне Париж

    11:25 18.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ели

    8 4 Отговор
    Позор за френската демокрация. Изкараха полицията срещу народа си. Това само разпалва недоволството.

    Коментиран от #13

    11:43 18.10.2026

  • 12 социалист -анти капиталист

    5 1 Отговор
    Излизат хората да кажат ,че не им стигат парите и ги пребиват и арестуват .Декорация , свобода на словото , човешки права .Разбрахте ли сега , светна ли ви ? Ай честито ви демокрация .

    Коментиран от #15

    11:58 18.10.2026

  • 13 Соваж бейби

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ели":

    Кой народ ?Мигрантите които пали ,чупи и краде тях ли да съжаляваме ,да гният по затвори и плащат пари три поколения деца и внуци принудителен труд с кредит всичко за държавата пари само за хляб и вода за да може да работи.Макрон пак е добър аз щях да изкарам военните снощи .

    11:58 18.10.2026

  • 14 бай Бончо

    4 1 Отговор
    Отваряте Пирамидата на Маслоу , гледате 5 стъпала и осъзнавате , че социализма директно ви е поставил на третото стъпало , а демокрацията не ви дава шанс дори за първото стъпало .Това е цялата истина , всичко друго са приказки .

    12:00 18.10.2026

  • 15 Соваж бейби

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "социалист -анти капиталист":

    Не разбирам как ги пишете такива съчинения?Народа си протестира спокойно и се прибраха.Тези които чупят и палят са други и трябва да бъдат наказани ,покрай тях всички мигранти вън и да затварят границитата ,на германци ако им е мъчно да ги прибират в Германия всичките или в Ватикана папата нали реве за тях .

    12:04 18.10.2026

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