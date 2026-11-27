В края на ноември 1895 г. в Париж Алфред Нобел взема решение, което променя начина, по който светът отличава научните, литературните и миротворческите постижения. Шведският инженер, химик и предприемач подписва последното си завещание в Шведско-норвежкия клуб, като насочва по-голямата част от състоянието си към създаването на пет международни награди.

Нобел разпорежда капиталът да бъде вложен в сигурни ценни книжа, а приходите от него да се разпределят ежегодно. В завещанието си той записва, че наградите трябва да отиват при онези, които „през изминалата година са допринесли най-много за човешкото добруване“.

Пет области и едно условие

Първоначалният замисъл обхваща физиката, химията, физиологията или медицината, литературата и мира. За физиката и химията Нобел посочва Шведската академия на науките, за физиологията или медицината – Каролинския институт в Стокхолм, а за литературата – Шведската академия. Наградата за мир трябва да бъде определяна от комитет от петима души, избрани от норвежкия парламент.

В текста е записано и друго важно правило: националността не трябва да влияе върху избора. „Най-достойният трябва да получи наградата, независимо дали е скандинавец или не“, гласи волята на Нобел.

Състоянието, предназначено за фонда, е оценявано на около 33 млн. шведски крони – огромна сума за края на XIX век. Нобел натрупва богатството си чрез патенти, промишлени предприятия и производство на взривни вещества. Най-известното му изобретение е динамитът, патентован през 1867 г.

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Завещанието среща съпротива

Алфред Нобел умира на 10 декември 1896 г. във вилата си в Сан Ремо, Италия. След смъртта му става ясно, че почти цялото му имущество е предназначено за награди, а не за пряко наследяване от роднините. Това предизвиква спорове и забавя изпълнението на завещанието.

Изпълнителите на волята му Рагнар Солман и Рудолф Лилйеквист водят продължителни преговори с наследниците и институциите, които трябва да връчват отличията. Част от средствата се оказват инвестирани в различни държави, което допълнително усложнява прехвърлянето им.

Фондацията поставя началото

На 29 юни 1900 г. е създадена Нобеловата фондация, която поема управлението на средствата и административната организация на наградите. Така пет години след подписването на завещанието е изградена необходимата основа за неговото изпълнение.

Първите Нобелови награди са присъдени през 1901 г., а церемониите се провеждат на 10 декември – годишнината от смъртта на Нобел. Отличията за физика, химия, физиология или медицина и литература са връчени в Стокхолм, а Нобеловата награда за мир – в Осло.

През 1968 г. към петте категории е добавена наградата за икономически науки в памет на Алфред Нобел. Тя е учредена от Шведската централна банка и не е част от първоначалното завещание. Петте награди, предвидени от Нобел през 1895 г., обаче остават ядрото на системата, която и днес носи неговото име.

Източници: apnews.com, theatlantic.com