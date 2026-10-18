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25-годишна жена бе застреляна в спортна зала в Стокхолм

25-годишна жена бе застреляна в спортна зала в Стокхолм

18 Октомври, 2026 18:31, обновена 18 Октомври, 2026 18:34 791 6

  • стрелба в стокхолм-
  • елвсьо-
  • убийство-
  • задържани младежи

Двама младежи са задържани по подозрение в убийство и тежко нарушение на закона за оръжията. Мотивът за стрелбата в Елвсьо все още не е изяснен

25-годишна жена бе застреляна в спортна зала в Стокхолм - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

25-годишна жена е починала, след като е била простреляна в спортна зала в южния стокхолмски квартал Елвсьо. Стрелбата е станала вечерта на 16 октомври в залата „Кемпеторпсхален“, където по това време са се провеждали спортни занимания.

Жената е била откарана в болница с много тежки огнестрелни рани. По-късно полицията е съобщила, че тя е починала, а близките ѝ са уведомени. След смъртта разследването е преквалифицирано от опит за убийство в убийство.

Двама младежи са задържани

Двама младежи на възраст около 18 години са задържани по подозрение в убийство и тежко нарушение на закона за оръжията. Според Sveriges Radio те не са жители на Стокхолм. Първоначално полицията е съобщила за задържането им по подозрение в опит за убийство.

Прокурорът Лукас Тигерстрьом заяви, че единият от задържаните вече е бил разпитан и отрича извършването на престъпление.

„Все още не сме установили лична връзка между заподозрените и жертвата“, каза Лукас Тигерстрьом.

Мотивът остава неясен

Полицията продължава да изяснява защо жената е била нападната. По данни на Aftonbladet една от разглежданите версии е възможен мотив за отмъщение, но тази хипотеза не е потвърдена. Прокурорът посочва, че при стрелби на обществени места често се проверява и възможна връзка с организираната престъпност, без това да означава, че такава връзка е установена в конкретния случай.

Районът около залата е бил отцепен, извършен е технически оглед, а разследващите събират сведения от хората, намирали се в спортния комплекс. Полицията търси свидетели, които са забелязали нещо необичайно преди или след стрелбата. Разследването продължава, като на този етап няма официално потвърден мотив за нападението.

Източници: sverigesradio.se, aftonbladet.se, tv4.se


Швеция
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  • 1 мотив за отмъщение

    3 3 Отговор
    варшеди ще да са

    18:37 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тц, тц, тц!

    3 1 Отговор
    Връщат се мутренските години в Швеция!😱

    18:46 18.10.2026

  • 4 Йода

    4 2 Отговор
    Работа на Али Баба.

    18:47 18.10.2026

  • 5 Голема новина

    2 3 Отговор
    Много голема много

    18:52 18.10.2026

  • 6 Кучето на Мими 🐕

    2 0 Отговор
    Спор за паркомясто,Гретито ша ги опраи!🦍🥳🤣👍

    19:04 18.10.2026

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