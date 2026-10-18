25-годишна жена бе застреляна в спортна зала в Стокхолм

25-годишна жена е починала, след като е била простреляна в спортна зала в южния стокхолмски квартал Елвсьо. Стрелбата е станала вечерта на 16 октомври в залата „Кемпеторпсхален“, където по това време са се провеждали спортни занимания.

Жената е била откарана в болница с много тежки огнестрелни рани. По-късно полицията е съобщила, че тя е починала, а близките ѝ са уведомени. След смъртта разследването е преквалифицирано от опит за убийство в убийство.

Двама младежи са задържани

Двама младежи на възраст около 18 години са задържани по подозрение в убийство и тежко нарушение на закона за оръжията. Според Sveriges Radio те не са жители на Стокхолм. Първоначално полицията е съобщила за задържането им по подозрение в опит за убийство.

Прокурорът Лукас Тигерстрьом заяви, че единият от задържаните вече е бил разпитан и отрича извършването на престъпление.

Мотивът остава неясен

„Все още не сме установили лична връзка между заподозрените и жертвата“, каза Лукас Тигерстрьом.

Полицията продължава да изяснява защо жената е била нападната. По данни на Aftonbladet една от разглежданите версии е възможен мотив за отмъщение, но тази хипотеза не е потвърдена. Прокурорът посочва, че при стрелби на обществени места често се проверява и възможна връзка с организираната престъпност, без това да означава, че такава връзка е установена в конкретния случай.

Районът около залата е бил отцепен, извършен е технически оглед, а разследващите събират сведения от хората, намирали се в спортния комплекс. Полицията търси свидетели, които са забелязали нещо необичайно преди или след стрелбата. Разследването продължава, като на този етап няма официално потвърден мотив за нападението.

Източници: sverigesradio.se, aftonbladet.se, tv4.se