Магяр обвини Орбан в опит за преврат в Унгария

Политическата битка между унгарския премиер Петер Магяр и бившия министър-председател Виктор Орбан се изостри заради разследванията срещу представители на предишната власт. Магяр обвини Орбан, че е използвал държавния апарат и службите за сигурност в опит да подготви политически преврат срещу партия „Тиса“.

Според Магяр натискът срещу новото правителство продължава и след изборната загуба на „Фидес“. Партията на Орбан управляваше Унгария 16 години, преди „Тиса“ да спечели парламентарните избори през април 2026 г. и да формира първото правителство без Орбан от 2010 г. насам.

Спорът за службата за възстановяване на имущество

Новият кабинет създаде Национална служба за възстановяване и защита на имуществото, която трябва да проверява предполагаеми злоупотреби с държавни средства и да предприема действия за връщане на публично имущество. Орбан нарече структурата незаконна и заяви, че служителите ѝ могат да бъдат преследвани при евентуално бъдещо управление на „Фидес“.

Магяр определи тези думи като пряка заплаха срещу държавни служители. „Това е заплаха, за която може да се лежи в затвора“, заяви премиерът, цитиран от RTL Унгария. Той посочи, че служителите на службата трябва да могат да работят без политически натиск.

Орбан отхвърля обвиненията и твърди, че действията на правителството са част от кампания за унищожаване на „Фидес“. На среща с партийни активисти той заяви, че разследванията срещу бивши министри са насочени в крайна сметка към него. „По мен стрелят с минохвъргачка“, каза бившият премиер, цитиран от „Телекc“.

Разследванията срещу бивши министри

Унгарският парламент отне през септември имунитета на Магяр и на двама бивши министри от правителствата на Орбан. Срещу Магяр се води отделно разследване за предполагаемо отнемане и изхвърляне на мобилен телефон в река Дунав. Премиерът нарече случая политически мотивиран.

Бившият министър на културата Балаш Ханко е разследван по подозрения за неправомерно разпределяне на над 17 милиарда форинта, или около 53,5 милиона долара, чрез Националния културен фонд. Бившият министър на националното развитие Миклош Шещак е разследван по дело за предполагаемо получаване на подкупи при закупуване на употребявани автобуси. И двамата отричат да са извършили нарушения, съобщи Euronews.

В отделен политически скандал Магяр обвини правителството на Орбан, че е насочило службите за сигурност срещу „Тиса“ преди изборите. Според него операцията е имала за цел да дискредитира партията и да повлияе на резултата от вота. Орбан и съюзниците му отхвърлят обвинението.

Напрежението между двата лагера вероятно ще остане свързано с разследванията за предполагаеми злоупотреби и с опитите на новото мнозинство да премахне политическото и икономическото наследство на Орбан. До момента няма съдебно решение, което да установява вина на бившия премиер или на засегнатите бивши министри.

Източници: rtl.hu, telex.hu, euronews.com