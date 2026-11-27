Унгария, Чехия и Словакия не промениха позициите си по време на специалния Европейски съвет в Брюксел и останаха против участието в новия заем на Европейския съюз за Украйна. Схемата предвижда до 45 млрд. евро допълнителна финансова помощ за Киев през 2027 г.

Европейската комисия раздели предложението на две части – около 25 млрд. евро за военна помощ и 20 млрд. евро за бюджетна подкрепа. Средствата трябва да покрият приблизително две трети от очаквания недостиг във финансите на Украйна за следващата година.

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За разлика от трите централноевропейски държави, България промени първоначалната си позиция. Премиерът Румен Радев заяви в Брюксел, че страната е готова да участва в гражданската част на заема, но няма да финансира покупки на оръжия и боеприпаси. „Ще участваме, но отново – никакви пари от България за оръжия, никакви пари за война в Украйна“, каза Радев.

Три държави запазиха отказа си

Унгария, Чехия и Словакия вече са изключени от действащия заем за Украйна в размер на 90 млрд. евро, договорен от ЕС за 2026 и 2027 г. Те настояват да не бъдат включвани и в новата схема, която ще бъде обезпечена чрез общо европейско задлъжняване.

Германският канцлер Фридрих Мерц настоя всички държави членки да участват във финансирането на Украйна и свърза въпроса с преговорите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Германия предупреди, че може да блокира бюджетното споразумение, ако не бъде постигнат ангажимент за подкрепа на Киев.

Словашкият премиер Роберт Фицо определи този подход като „изнудване“. Чехия също настоя финансирането на Украйна да бъде разглеждано отделно от бюджета на ЕС, а Унгария защити същата позиция.

Без пробив и по бюджета

Срещата на европейските лидери беше посветена основно на бюджета на ЕС за периода 2028–2034 г. Предложението на председателя на Европейския съвет Антониу Коща е за пакет на стойност около 1,78 трлн. евро по текущи цени, но срещна съпротива както от държавите, настояващи за по-големи разходи, така и от страните, които искат съкращения.

Коща заяви след срещата, че съветът е бил необходим етап от преговорите, но лидерите не са постигнали споразумение. Нови разговори се очакват през декември, когато държавите ще трябва да търсят едновременно решение за бюджета и устойчив начин за финансиране на Украйна през 2027 г.

Източници: euronews.com, apnews.com