Унгария ще определи позицията си за по-нататъшната финансова подкрепа за Украйна според конкретните условия на предложението и отражението му върху националния бюджет. Това заяви депутатът Золт Юдак от управляващата партия „Тиса“.

„По отношение на предоставянето на допълнителна финансова подкрепа от Европейския съюз за Украйна обоснована позиция може да бъде формирана едва след като разгледаме конкретните предложения, условията за финансирането им и последиците за бюджета на Унгария“, каза Юдак пред вестник „Известия“, цитиран от ТАСС.

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Изявлението не представлява ангажимент на Будапеща да подкрепи новия механизъм. То оставя решението зависимо от начина, по който ще бъде структуриран заемът, както и от финансовите задължения за отделните държави членки.

Три държави не подкрепиха новия заем

Лидерите на ЕС не успяха да одобрят предложението за допълнителен заем от 45 млрд. евро за Украйна през 2027 г. Според председателя на Европейския съвет Антониу Коща 24 от 27-те държави са подкрепили плана. Унгария, Чехия и Словакия са сред страните, които не са дали съгласие за участие.

Коща съобщи, че въпросът ще бъде върнат за обсъждане през декември. България е посочила, че би участвала само в невоенната част на предложението, насочена към икономическа подкрепа.

Новият заем е предназначен да покрие част от финансовите нужди на Украйна през 2027 г., включително разходи за държавния бюджет и отбраната. Европейската комисия оцени недостига на средства за Украйна през следващата година на около 70 млрд. евро, от които приблизително 30 млрд. евро са нужни за бюджета, а 40 млрд. евро – за отбраната.

Будапеща настоява бюджетът на ЕС да бъде отделен

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че страната не приема финансирането за Украйна да бъде пряко свързано със следващия седемгодишен бюджет на ЕС. По думите му Будапеща вече оказва различни форми на помощ, но не може да приеме условия, които биха увеличили натиска върху публичните финанси.

Спорът се развива паралелно с преговорите за бюджета на ЕС за периода 2028–2034 г. На срещата на върха в Брюксел държавите членки не постигнаха съгласие нито по общата бюджетна рамка, нито по новия заем за Украйна. Германският канцлер Фридрих Мерц настоява всички държави да участват във финансирането на Киев, докато Унгария, Чехия и Словакия запазват резервите си.

Следващият опит за решение е планиран за декември. До тогава Будапеща ще трябва да прецени конкретните финансови условия и потенциалния им ефект върху унгарския бюджет.

Източници: tass.com, apnews.com, aa.com.tr