Меланшон обвини Макрон за хаоса във Франция

Жан-Люк Меланшон, кандидатът на „Непокорна Франция“ за президентските избори във Франция през 2027 г., насочи отговорността за безредиците на 17 октомври към властта на президента Еманюел Макрон и начина, по който полицията е овладявала протестите.
Масовата мобилизация срещу високите разходи за живот и проблемите в образованието прерасна в сблъсъци, вандалски прояви и грабежи в Париж и други френски градове. Според френското правителство в протестите са участвали около 550 000 души, докато организаторите посочват близо 800 000. До 18 октомври са били арестувани най-малко 1800 души.
Меланшон критикува действията на полицията
Меланшон, който участва в демонстрацията в Париж, обвини властите, че са допринесли за ескалацията. В публикация в социалната мрежа X той написа, че „префектът организира хаоса“, като блокирал достъпа до площад „Република“ и използвал сълзотворен газ.
В друга своя оценка лидерът на „Непокорна Франция“ заяви, че „конфронтацията изглежда е целта на тази стратегия за поддържане на обществения ред“. Така той постави акцента върху действията на полицията и правителството, а не върху участниците, извършили разрушенията и грабежите.
Премиерът Льокорню: Това е политическа отговорност на Меланшон
Премиерът Себастиан Льокорню отхвърли тезата на Меланшон. „Да се прехвърля отговорността за насилието върху ръководителите на полицията е опасно и цинично обръщане на фактите“, заяви той.
Льокорню призова лидера на „Непокорна Франция“ ясно да посочи отговорните за грабежите и разрушенията. По думите му не може едновременно да се призовава за прекратяване на насилието и да се дават оправдания на извършителите. Правителството обвинява партията на Меланшон, че от началото на протестите в средата на септември допринася за засилването на напрежението.
Президентът Еманюел Макрон заяви преди протестите, че правото на демонстрация трябва да бъде съчетано с уважение към хората и собствеността. След избухването на насилието той каза, че „няма място за насилие в нашата Република“ и че извършителите на грабежи и разрушения трябва да бъдат подведени под отговорност.
Парламентът ще обсъди действията на полицията
Председателят на Националното събрание Яел Браун-Пиве обяви, че във вторник ще предложи създаването на парламентарна анкетна комисия. Тя трябва да изясни причините за безредиците, действията на насилствените групи и евентуалните слабости в стратегията за поддържане на обществения ред.
Сблъсъкът между Меланшон и правителството се развива шест месеца преди президентските избори през 2027 г. Левият лидер се опитва да свърже протестите със социалното недоволство, докато изпълнителната власт и десницата настояват, че политическите послания на „Непокорна Франция“ насърчават безредиците.
Източници: apnews.com, lemonde.fr, information.tv5monde.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Той е влюбен....
Коментиран от #24
21:41 18.10.2026
4 Шорт
21:43 18.10.2026
5 Ено Рауд
21:43 18.10.2026
6 Шорт
До коментар #1 от "Предградие 13":С черните майтап няма!
Коментиран от #32
21:43 18.10.2026
7 И то
До коментар #1 от "Предградие 13":с оръжия, дадени от Макрон на Зеленски. Бумеранг
21:44 18.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Правилно е казал
Бедна даскалица
А той е
Непълноценен
Факт
21:48 18.10.2026
13 Боко Тутурутката
До коментар #10 от "Горски":А Ганьо си бичи парцуцата и грам не му дреме.
Коментиран от #27
21:48 18.10.2026
14 Какви причини за безредиците
Коментиран от #17, #20
21:48 18.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дедо поп
До коментар #14 от "Какви причини за безредиците":Амин, дай Боже! От твоите уста, чедо, в божиите уши! 🙏🏻
21:51 18.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 м да
Коментиран от #23, #33
21:52 18.10.2026
20 Соваж бейби
До коментар #14 от "Какви причини за безредиците":Хората може да са бедни ама имат чест и достойнство няма да излезе да краде ,чупи ,руши инфраструктура и пали кметства това не е европейско поведение сигурна съм че и ти няма да го направиш какво са ти виновни другите хора с магазини вкарали пари в бизнес и даващи заплати на работници ,грехота е.Цяла Франция е вдигнала ръце от Меланшон и партизаните му ,не оставиха шанс на протестиращите да излезе и да си каже думата ,хората се прибраха по къщите си.
Коментиран от #31
22:01 18.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Репортер
До коментар #19 от "м да":Отговорът е в първото Ви изречение. "Слуги на много господари".
22:02 18.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сатана Z
22:10 18.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Верно ли бе
До коментар #24 от "Русофили за Тошо, Гошо и Льоня":Не , ние хвалим от сутрин до вечер колко велики и гениални са Урсула , Кая , Мерц , Макарон и баба му .
22:11 18.10.2026
29 Мхм
Коментиран от #35
22:12 18.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.