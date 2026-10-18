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Меланшон обвини Макрон за хаоса във Франция

Меланшон обвини Макрон за хаоса във Франция

18 Октомври, 2026 21:37 1 331 35

  • жан-люк меланшон-
  • емануел макрон-
  • протести във франция-
  • непокорна франция-
  • френска политика

Лидерът на „Непокорна Франция“ определи полицейската стратегия като причина за ескалацията, а премиерът Льокорню му отговори с обвинение в политическа безотговорност

Меланшон обвини Макрон за хаоса във Франция - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жан-Люк Меланшон, кандидатът на „Непокорна Франция“ за президентските избори във Франция през 2027 г., насочи отговорността за безредиците на 17 октомври към властта на президента Еманюел Макрон и начина, по който полицията е овладявала протестите.

Масовата мобилизация срещу високите разходи за живот и проблемите в образованието прерасна в сблъсъци, вандалски прояви и грабежи в Париж и други френски градове. Според френското правителство в протестите са участвали около 550 000 души, докато организаторите посочват близо 800 000. До 18 октомври са били арестувани най-малко 1800 души.

Меланшон критикува действията на полицията

Меланшон, който участва в демонстрацията в Париж, обвини властите, че са допринесли за ескалацията. В публикация в социалната мрежа X той написа, че „префектът организира хаоса“, като блокирал достъпа до площад „Република“ и използвал сълзотворен газ.

В друга своя оценка лидерът на „Непокорна Франция“ заяви, че „конфронтацията изглежда е целта на тази стратегия за поддържане на обществения ред“. Така той постави акцента върху действията на полицията и правителството, а не върху участниците, извършили разрушенията и грабежите.

Премиерът Льокорню: Това е политическа отговорност на Меланшон

Премиерът Себастиан Льокорню отхвърли тезата на Меланшон. „Да се прехвърля отговорността за насилието върху ръководителите на полицията е опасно и цинично обръщане на фактите“, заяви той.

Льокорню призова лидера на „Непокорна Франция“ ясно да посочи отговорните за грабежите и разрушенията. По думите му не може едновременно да се призовава за прекратяване на насилието и да се дават оправдания на извършителите. Правителството обвинява партията на Меланшон, че от началото на протестите в средата на септември допринася за засилването на напрежението.

Президентът Еманюел Макрон заяви преди протестите, че правото на демонстрация трябва да бъде съчетано с уважение към хората и собствеността. След избухването на насилието той каза, че „няма място за насилие в нашата Република“ и че извършителите на грабежи и разрушения трябва да бъдат подведени под отговорност.

Парламентът ще обсъди действията на полицията

Председателят на Националното събрание Яел Браун-Пиве обяви, че във вторник ще предложи създаването на парламентарна анкетна комисия. Тя трябва да изясни причините за безредиците, действията на насилствените групи и евентуалните слабости в стратегията за поддържане на обществения ред.

Сблъсъкът между Меланшон и правителството се развива шест месеца преди президентските избори през 2027 г. Левият лидер се опитва да свърже протестите със социалното недоволство, докато изпълнителната власт и десницата настояват, че политическите послания на „Непокорна Франция“ насърчават безредиците.

Източници: apnews.com, lemonde.fr, information.tv5monde.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Той е влюбен....

    23 3 Отговор
    ....в ЗелениятС@π0л

    Коментиран от #24

    21:41 18.10.2026

  • 4 Шорт

    21 2 Отговор
    Дядо му. Пак ще го бие!

    21:43 18.10.2026

  • 5 Ено Рауд

    6 6 Отговор
    "Меланшон, Полуобувка и Мъхеста брада"

    21:43 18.10.2026

  • 6 Шорт

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Предградие 13":

    С черните майтап няма!

    Коментиран от #32

    21:43 18.10.2026

  • 7 И то

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Предградие 13":

    с оръжия, дадени от Макрон на Зеленски. Бумеранг

    21:44 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Правилно е казал

    16 3 Отговор
    Това е един зависим от баба си която много умело си подреди децата и си поживя
    Бедна даскалица
    А той е
    Непълноценен
    Факт

    21:48 18.10.2026

  • 13 Боко Тутурутката

    9 3 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    А Ганьо си бичи парцуцата и грам не му дреме.

    Коментиран от #27

    21:48 18.10.2026

  • 14 Какви причини за безредиците

    19 4 Отговор
    ще търсят? Бедни са хората, беднииии! Скоро в цяла Европа така ще се пазарува, с маска, чувал и паве в ръката!

    Коментиран от #17, #20

    21:48 18.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дедо поп

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "Какви причини за безредиците":

    Амин, дай Боже! От твоите уста, чедо, в божиите уши! 🙏🏻

    21:51 18.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 м да

    19 2 Отговор
    Празник за сетивата е да гледам как българският медиен мисиркуитет, наричащ сам себе си национален, не смее да реагира на бунтовете в Европа ! Защо ли ?

    Коментиран от #23, #33

    21:52 18.10.2026

  • 20 Соваж бейби

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "Какви причини за безредиците":

    Хората може да са бедни ама имат чест и достойнство няма да излезе да краде ,чупи ,руши инфраструктура и пали кметства това не е европейско поведение сигурна съм че и ти няма да го направиш какво са ти виновни другите хора с магазини вкарали пари в бизнес и даващи заплати на работници ,грехота е.Цяла Франция е вдигнала ръце от Меланшон и партизаните му ,не оставиха шанс на протестиращите да излезе и да си каже думата ,хората се прибраха по къщите си.

    Коментиран от #31

    22:01 18.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Репортер

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "м да":

    Отговорът е в първото Ви изречение. "Слуги на много господари".

    22:02 18.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Дългата ръка на Кремъл знае как да задуши всяка дребна душица като Макрон ,Зеленски или шушумиги като Бългаските пишман политици .Спомнете си >“Франция беше първа,Стара и Нова Загора“.

    22:10 18.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Верно ли бе

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "Русофили за Тошо, Гошо и Льоня":

    Не , ние хвалим от сутрин до вечер колко велики и гениални са Урсула , Кая , Мерц , Макарон и баба му .

    22:11 18.10.2026

  • 29 Мхм

    8 3 Отговор
    Франция е в дефолт, факт Бозави прищълци от алжето и от мароко с по седем-осем деца точат ресурси от Франция от мноООго години. Пришълците са невежи и искат да са такива. Замръзнали са в единайсти век и само искат да лапат. А Фрнция се скъса да дава кинти в бездънната каца на украйна. А Макрон се изживява като Наполеон.

    Коментиран от #35

    22:12 18.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

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