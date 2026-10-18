Меланшон обвини Макрон за хаоса във Франция

Жан-Люк Меланшон, кандидатът на „Непокорна Франция“ за президентските избори във Франция през 2027 г., насочи отговорността за безредиците на 17 октомври към властта на президента Еманюел Макрон и начина, по който полицията е овладявала протестите.

Масовата мобилизация срещу високите разходи за живот и проблемите в образованието прерасна в сблъсъци, вандалски прояви и грабежи в Париж и други френски градове. Според френското правителство в протестите са участвали около 550 000 души, докато организаторите посочват близо 800 000. До 18 октомври са били арестувани най-малко 1800 души.

Меланшон критикува действията на полицията

Меланшон, който участва в демонстрацията в Париж, обвини властите, че са допринесли за ескалацията. В публикация в социалната мрежа X той написа, че „префектът организира хаоса“, като блокирал достъпа до площад „Република“ и използвал сълзотворен газ.

В друга своя оценка лидерът на „Непокорна Франция“ заяви, че „конфронтацията изглежда е целта на тази стратегия за поддържане на обществения ред“. Така той постави акцента върху действията на полицията и правителството, а не върху участниците, извършили разрушенията и грабежите.

Премиерът Льокорню: Това е политическа отговорност на Меланшон

Премиерът Себастиан Льокорню отхвърли тезата на Меланшон. „Да се прехвърля отговорността за насилието върху ръководителите на полицията е опасно и цинично обръщане на фактите“, заяви той.

Льокорню призова лидера на „Непокорна Франция“ ясно да посочи отговорните за грабежите и разрушенията. По думите му не може едновременно да се призовава за прекратяване на насилието и да се дават оправдания на извършителите. Правителството обвинява партията на Меланшон, че от началото на протестите в средата на септември допринася за засилването на напрежението.

Президентът Еманюел Макрон заяви преди протестите, че правото на демонстрация трябва да бъде съчетано с уважение към хората и собствеността. След избухването на насилието той каза, че „няма място за насилие в нашата Република“ и че извършителите на грабежи и разрушения трябва да бъдат подведени под отговорност.

Парламентът ще обсъди действията на полицията

Председателят на Националното събрание Яел Браун-Пиве обяви, че във вторник ще предложи създаването на парламентарна анкетна комисия. Тя трябва да изясни причините за безредиците, действията на насилствените групи и евентуалните слабости в стратегията за поддържане на обществения ред.

Сблъсъкът между Меланшон и правителството се развива шест месеца преди президентските избори през 2027 г. Левият лидер се опитва да свърже протестите със социалното недоволство, докато изпълнителната власт и десницата настояват, че политическите послания на „Непокорна Франция“ насърчават безредиците.

Източници: apnews.com, lemonde.fr, information.tv5monde.com