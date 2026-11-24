Двамата фаворити за достигане до втори тур на предстоящите догодина президентски избори във Франция – крайнолевият Жан-Люк Меланшон и крайнодясната Марин льо Пен – разбуниха духовете напоследък със свои изказвания относно политиката към Украйна. Така темата стана част от предизборната кампания и накара някои медии да заговорят, че „френските президентски избори изправят Киев пред проблем“, пише БТА.

Льо Пен, която е в спор с украинския президент Володимир Зеленски за място, където да се срещнат, многократно заяви, че тежкото финансово положение на Франция не ѝ позволява да продължи финансовата помощ за Киев. На другия край на политическия спектър Меланшон се обяви против украинските далекобойни удари на руска територия, а наскоро си навлече сериозни критики с изявление, че хората в Донбас трябва да се произнесат къде искат живеят – в Русия или Украйна, отбелязват европейски издания.

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ОБВИНЕНИЯ КЪМ МЕЛАНШОН, ЧЕ ЗВУЧИ КАТО ГОВОРИТЕЛ НА КРЕМЪЛ

В началото на месеца опоненти на Меланшон го разкритикуваха, че звучи като говорител на Кремъл, а поводът бяха думи на лидера на крайнолявата формация „Непокорна Франция“, че уреждането на конфликта в Украйна чрез териториални отстъпки не може да стане, без хората да бъдат попитани за това на референдум, предаде Франс прес.

В предизборна реч на 8 ноември той повдигна въпроса за Донбас, регион в Източна Украйна, за който Русия претендира, че е неин, и който в по-голямата си част е превзела.

„Няма как да приемем да се обмисля мир с териториални отстъпки в Украйна, без да бъде попитано съответното население от коя страна на границата иска да живее“, каза Меланшон пред привържениците си. „Хората сами трябва да решат какво искат“, допълни той.

В интервю, излъчено по две френски медии, на следващия ден френският външен министър Жан-Ноел Баро реагира остро на думите на Меланшон и заяви, че крайнолевият политик „просто се е превърнал в говорител на Кремъл“.

„Според мен това определено го прави непригоден за поста, към който се стреми“, посочи Баро пред Ер Те Ле и "Пюблик Сена".

Меланшон реагира на критиките на Баро, обвинявайки го, че самият той е искал да предаде Донбас, като през 2025 г. е предлагал „териториални отстъпки“.

„Горкият Баро отново пропусна възможността да замълчи“, добави лидерът на „Непокорна Франция“.

Но Меланшон бе атакуван и от своя основен опонент отляво Рафаел Глюксман, който го обвини, че разпространява пропагандата на руския президент Владимир Путин. Относно възможен референдум в Донбас Глюксман каза в ефира на телевизия Бе Еф Ем Те Ве, че Меланшон „рецитира опорките, които Кремъл повтаря от години“.

Русия принуди украинското население да избяга от домовете си в Донбас, посочи Глюксман.

Украйна засега отказва да преговаря за териториални отстъпки. След най-новия кръг мирни преговори в Абу Даби между Русия и Украйна с участието и под егидата на САЩ Зеленски заяви, че от американска страна е била лансирана идеята „Украйна да се откаже от Донбас в замяна на членство в НАТО“.

Украинският президент повтори позицията си, че Киев не е склонен да отстъпва територии, но добави, че ако страната му получи задоволителни гаранции за сигурност, въпросът за Донбас ще бъде поставен на референдум, на който обаче ще гласуват всички украинци, предаде Ройтерс.

Украинското Министерство на външните работи отговори на Меланшон чрез говорителя си Георгий Тихи. По думите му украинският народ вече се е произнесъл на референдум, през 1991 г., когато е гласувал за независима Украйна.

Всякакви „референдуми“ в условията на окупация са средство за анексиране, а не свободно волеизлияние на хората, добави Тихи и посочи, че на референдума през 1991 г. над 90% от хората са гласували за независима Украйна, от които 83% в Донбас.

ЛЬО ПЕН НЕ ИСКА ДА ДАВА ПОВЕЧЕ ПАРИ НА КИЕВ, НО ЩЕ СПАЗВА АНГАЖИМЕНТИТЕ

Миналия понеделник изказване по "темата Украйна“ направи и Льо Пен след среща с украинския посланик в Париж, съобщиха Франс прес и Ройтерс.

„Състоянието на френските финанси е такова, че то вече не позволява да продължи оказването на финансова помощ на Украйна в идните месеци“, посочи Льо Пен, която е лидер на крайнодясната партия „Национален сбор“, но настоя, че ако бъде избрана за президент, Франция все пак ще спази вече поетите ангажименти към Украйна, включително предоставянето на Киев на договорения от ЕС заем в размер на 90 милиарда евро.

Льо Пен води в социологическите проучвания в надпреварата кой да наследи догодина сегашния президент на Франция Еманюел Макрон, в навечерието на петата годишнина от пълномащабната руска инвазия в Украйна. Според изследване на института ИФОП Льо Пен би победила с между 32 и 36% на първи тур, следвана от Меланшон с между 17 и 19,5%. Ако никой не спечели с над 50% от гласовете, ще има балотаж.

На трето място е бившият премиер центрист Едуар Филип, следван от изгряващата звезда на тези избори – кмета на Кан Давид Лиснар.

В миналото Льо Пен е била обект на критики за отношенията си с Русия, в това число заради срещата си през 2017 г. с Путин в Кремъл и изтегления от партията ѝ заем от руска банка, който обаче тя напълно погаси през 2023 г.

Тя се е изказвала и против членство на Украйна в ЕС, една от водещите външнополитически цели на Киев.

Льо Пен винаги се е противопоставяла на инвазията, а в разговорите си с украинския посланик Вадим Омелченко тя го увери „в твърдата си подкрепа за Украйна още от самото начало на конфликта“.

Макар че ще прекрати финансовата помощ, Льо Пен, както заяви тя пред дипломата, „ще продължи да подкрепя Украйна чрез дарения на техника, хуманитарни доставки и много по-активна дипломация“.

В разпространеното от Льо Пен съобщение за срещата тя определи разговора като „откровен“ и подчерта, че „постигането на мир – колкото и трудна задача да е това – трябва да остане върховна цел за всички“.

Тя е поискала от посланика да попита Зеленски дали е склонен да се срещне с нея „в Париж или Брюксел“. Но нищо не бе казано за възможна визита на френския крайнодесен лидер в Киев, въпреки че украинският президент я покани посети украинската столица.

По-късно същия ден Омелченко благодари на Льо Пен за подкрепата чрез публикация в Екс.

Той заяви, че двамата са обсъдили помощта за Украйна и „перспективите за членство в ЕС и НАТО, двустранните отношения и следвоенното възстановяване“. Дипломатът обаче не спомена нищо за изявлението на Льо Пен за бъдещето на финансовата помощ.

Противниците на Льо Пен са обезпокоени, че като изтъква постоянно колко важно е войната да приключи час по-скоро, тя може да принуди Украйна да капитулира при неблагоприятни условия.

„Ако Русия наложи волята си над европейска страна чрез бруталността си, то значи цяла Европа е отслабена“, написа Макрон във Фейсбук.

След това той атакува Льо Пен. „Нека бъдем наясно – тези, които искат да намалят ресурсите, които се предоставят на Украйна, на практика работят за несправедлив мир – такъв, който ще направи Украйна вечно уязвима, а с това и Европа.“

УКРАЙНА Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД ПРОБЛЕМ

„Френските президентски избори изправят Украйна пред проблем“, написа изданието „Политико“ в коментар за политиката на Льо Пен и Меланшон към Украйна, в случай че бъдат избрани.

„Мнозина следят доста внимателно кампанията (във Франция) и становищата на кандидатите, защото изходът от нея може да се отрази сериозно на бъдещето на целия ни Съюз и на европейската сигурност“, заяви Марко Михкелсон, председател на външнополитическата комисия на естонския парламент, изразявайки общи опасения, споделяни в балтийските и северните столици.

По-приглушена подкрепа за Украйна от страна на Париж би била сериозно изменение, отбелязва „Политико“. Франция – единствената ядрена сила в ЕС – е съпредседател на Коалицията на желаещите, която се събра в четвъртък в Берлин, за да обсъди европейската помощ за Киев. Както се твърди, по време на срещата по телефона се е обадил президентът на САЩ Доналд Тръмп, който остро е разкритикувал продължаването на разходите за военно подпомагане на Украйна.

Париж заема и ключово място в усилията за противодействие на сенчестия флот на Русия, който превозва петрол за продажба така, че да бъдат заобиколени санкциите на ЕС, допълва „Политико“.

Първият тур на президентските избори във Франция е на 18 април, а ако не бъде избран президент още на него, ще се състои балотаж на 2 май.