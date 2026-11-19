Марин льо Пен запазва преднината си преди президентските избори във Франция през 2027 г., а Жан-Люк Меланшон се очертава като втори във всички разгледани сценарии. Това показва проучване на Ifop, проведено между 13 и 16 ноември.

Льо Пен получава между 32% и 36% от гласовете на първия тур в зависимост от разпределението на кандидатите. Меланшон, който представлява крайнолявата партия „Непокорна Франция“, събира между 17% и 19,5%.

В обобщението на изследването Ifop посочва: „Марин льо Пен и Жан-Люк Меланшон се класират за втория тур във всички сценарии.“ Разликата между Меланшон и третия кандидат е между 4 и 8 процентни пункта.

Центристките кандидати остават назад

Нито един от кандидатите от центъра не надхвърля 15% в нито една от разгледаните конфигурации. Бившият министър-председател Едуар Филип е водещият кандидат сред центристите.

Кметът на Кан Давид Лиснар набира подкрепа през последния месец и в четири от сценариите се очертава като четвъртия най-популярен кандидат. В конфигурация с Едуар Филип и Лиснар двамата получават съответно 14% и 12%, докато Льо Пен е на 34%, а Меланшон – на 19,5%.

Според Ройтерс отслабването на центъра създава пространство за крайнодесните и крайнолевите формации в края на втория и последен мандат на Еманюел Макрон.

Предстоят първи тур и балотаж

Първият тур на президентските избори ще се проведе на 18 април 2027 г. Ако никой кандидат не получи повече от 50% от гласовете, двамата с най-висок резултат ще се срещнат на балотаж на 2 май.

Еманюел Макрон няма право да се кандидатира за трети мандат. В досегашните си президентски кампании Жан-Люк Меланшон – през 2012, 2017 и 2022 г. – не е достигал до втория тур. Марин льо Пен участва в същите три избори, като през 2017 и 2022 г. загуби на балотажа от Макрон.

Проучването прогнозира победа на Льо Пен на втория тур във всички разгледани сценарии, но резултатите отразяват нагласите към момента на изследването, а не реален изборен резултат.

Източници: news.bg, marketscreener.com