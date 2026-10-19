Двама загинаха при катастрофа на малък самолет в Гърция

Двама души загинаха при катастрофа на малък едномоторен самолет край Кондариотиса в района на Пиерия, Северна Гърция. Машината е паднала в сухо корито близо до пистата на Авиоклуб Пиерия, съобщиха гръцки медии.

Сигналът за инцидента е подаден около 13:50 часа. На място са изпратени осем пожарникари с четири автомобила. Спасителите са открили двамата души извън самолета, в безсъзнание, и са ги предали на екипи на гръцката спешна помощ ЕКАВ. Те са били откарани в болница в Катерини, където по-късно е потвърдена смъртта им. При катастрофата не е избухнал пожар.

Има разминаване в публикуваните данни за възрастта на жертвите. „Вима“ съобщава, че загиналите са на 41 и 58 години, докато „Прото тема“ посочва, че става дума за двама гръцки граждани на възраст между 55 и 60 години. И двата източника потвърждават, че на борда е имало двама души и че те са починали след транспортирането им в болница.

Според публикацията на „Вима“ единият от загиналите е бил опитен пилот, летял и на самолети „Канадер“ за гасене на пожари. Баща му е заявил пред Mega TV: „При захода за кацане нещо се е случило и самолетът е паднал“. Тази версия не е потвърдена като причина за инцидента.

Източници: tovima.com, en.protothema.gr, en.alphanews.live