Двама български граждани са задържани в Гърция, след като в автомобилите им са открити общо 62 килограма канабис. Проверката е извършена на граничния пункт Кастаниес между Гърция и Турция.

Наркотикът е бил разпределен в опаковки по един килограм и скрит на мястото на резервната гума в багажниците на двете коли. Автомобилите са конфискувани, а задържаните са предадени на прокурор. Информацията е съобщена от Българското национално радио.

Проверява се предполагаем канал към Турция

Гръцките власти предполагат, че двамата задържани може да са част от нелегален канал за трафик на наркотици към Турция. На този етап не е съобщено дали граничната проверка е извършена след предварителен сигнал или на случаен принцип. Данни за самоличността на двамата и за това откъде са пътували не са оповестени.

Посочената в информацията действаща гръцка правна рамка предвижда наказания от 8 години затвор до доживотна присъда в зависимост от количеството наркотик и конкретните обстоятелства по случая. Предстои прокуратурата да прецени какви обвинения да бъдат повдигнати и каква мярка да поиска спрямо двамата.

Канабисът често се превозва в укрити отделения

Случаят се вписва в по-широкия проблем с трансграничния наркотрафик през Балканите. Европейската агенция по наркотиците определя Западните Балкани като транзитна зона за канабис към Турция и посочва, че наркотикът често се пренася в укрити отделения на камиони и леки автомобили. Според агенцията канабисът остава най-често изземваният наркотик в региона.

Гръцките гранични власти съобщават, че трафикът към Турция се осъществява както по море, така и през сухопътната граница. Проверките на граничните пунктове продължават, а за двамата българи следва произнасяне на гръцката прокуратура и съдебни действия.