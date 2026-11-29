Силни северни и североизточни ветрове нарушиха фериботния транспорт в Гърция. В Егейско море се очаква вятърът да достигне 9-10 бала по Бофорт, а в Йонийско море – до 8 бала, съобщи гръцката метеорологична служба. Заради опасните условия са отменени или ограничени курсове в няколко морски района.

От пристанището Пирея не се извършват повечето плавания. Изключение са част от линиите към островите в Аргосароническия залив, където корабите се движат само по преценка на капитаните. От Рафина сутрешните фериботи към Цикладите са отпътували, но следобедните курсове до Андрос, Тинос и Миконос са отменени.

От Лаврион плаванията следобед се извършват според атмосферните условия и решението на капитаните. Не се изпълняват курсове между Волос и Спорадските острови, както и по линиите Кавала-Принос и Керамоти-Лименас на Тасос. Прекъсната е и връзката между Александруполис и Самотраки.

Сред засегнатите маршрути са още Рио-Антирио, Аргостоли-Ликсури и Килини-Кефалония. Гръцката обществена телевизия ERT съобщи, че ограниченията са свързани с очакваното постепенно усилване на северните и североизточните ветрове.

В прогнозата за следващия ден се предвижда ветровете в Егейско море да останат силни – 8-9 бала, с локални стойности до 10 бала в южните части. Пътниците са призовани да се свържат с местните пристанищни власти, фериботните компании или туристическите агенции, преди да тръгнат към пристанище, тъй като са възможни нови промени в разписанията.

Източници: btvnovinite.bg, ertnews.gr, ekathimerini.com